Автомобил блъсна 76-годишна на пешеходна пътека в Карлово

Възрастна жена е приета в болница след пътен инцидент вчера в Карлово. Около 7.45 ч., на ул. „Теофан Райнов" лек автомобил „Хонда" отнел предимството и блъснал пресичаща на пешеходна пътека 76-годишна пенсионерка. Тя е оставена под лекарско наблюдение с травми по тялото. Колата управлявал 63-годишен мъж, чиято алкохолна проба е отрицателна. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. В РУ-Карлово е образувано досъдебно производство.