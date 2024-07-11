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Автомобил блъсна 76-годишна на пешеходна пътека в Карлово

24 часа Пловдив онлайн

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Снимка: Архив

Възрастна жена е приета  в болница след пътен инцидент вчера в Карлово. Около 7.45 ч., на ул. „Теофан Райнов" лек автомобил „Хонда" отнел предимството и блъснал пресичаща на пешеходна пътека 76-годишна пенсионерка. Тя е оставена под лекарско наблюдение с травми по тялото. Колата управлявал 63-годишен мъж, чиято алкохолна проба е отрицателна. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. В РУ-Карлово е образувано досъдебно производство.

Снимка: Архив

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