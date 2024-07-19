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Удължават частичното бедствено положение в Калояново, има още тлеещи огнища

24 часа Пловдив онлайн

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Хеликоптер се включи в гасенето на пламъците в района на Отец Паисиево.

Кметът на община Калояново Младен Кичев със своя заповед от днес удължи срока на частичното бедствено положение за селата Отец Паисиево, Песнопой и Иван Вазово. Той съобщи, че макар големият пожар край Отец Паисиево да е овладян, и днес на място дежурят 4 противопожарни екипа, 6 коли с екипи на Горското стопанство и доброволци. Потушени са от вчера и огнищата към карловското село Пролом и брезовското село Сърнегор, но се вземат превантивни мерки и се наблюдават тлеещи места, за да не се допусне пожарът да се възпламени наново.

Хеликоптер се включи в гасенето на пламъците в района на Отец Паисиево.

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