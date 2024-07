Неопренов костюм от потопен руски кораб в Крим изплува край Синеморец (Видео)

Местни обаче по-притеснени от друга находка - варел с над 100 л. моторно масло

Неопренов костюм от руски патрулен кораб, потопен от украински дрон на полуостров Крим през март тази година, е изплувал край Синеморец.

За странната находка съобщиха от местното читалище "Синева", което на 28 юли организирало акция за почистване на плаж "Листи".

Пред "24 часа" Драгомира Раева разказа, че неопреновият костюм всъщност се появил на плажа преди няколко седмици, но никой не смеел да се доближи до него. Изглеждал така, сякаш вътре има тяло. По време на плажната оборка обаче няколко души все пак го разгледали и установили, че вътре няма човек, но пък има етикет, на който пишело ПК "Сергей Котов".

"Веднага проверихме в интернет и се оказа, че това е руски патрулен кораб, участвал в бойни действия март тази година, даже има видеа как е потопен. Извлякохме костюма заедно с другите отпадъци - общо 45 чувала", разказа Раева. След юнската буря плажът "Листи", който се състои от няколко красиви и все още диви заливчета, изглеждал много зле. Това провокирало хората от читалището да организират почистването му. Акцията продължила повече от 5 часа и в нея се включили близо 30 човека. ⚡️The moment the 🇷🇺Russian patrol ship of the project 22160 "Sergei Kotov" was hit by a kamikaze naval drone. Russian channels say that the ship was attacked near Feodosia last night. pic.twitter.com/hVZc4DdYqF — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) March 5, 2024

При оборката обаче е открита и друга находка, но много по-опасна от неопреновия руски костюм - 250-литров варел с моторно масло с етикет на турски производител. Ukrainian media https://t.co/tZ48gwCmAU just published a new video of the attack 💥 by Ukrainian drones on the patrol ship "Sergey Kotov" on their Telegram chanel. On the night of March 5, Ukrainian naval drones sank the patrol ship "Sergei Kotov" off the coast of occupied… https://t.co/rehDuINTCo pic.twitter.com/CJzivYLpk1 — LX (@LXSummer1) March 6, 2024