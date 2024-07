Откриха изложба на израелски фотограф в парламента

Народното събрание днес е домакин на изложбата на израелския фоторепортер Зив Корен. Събитието бе открито от председателя на парламента Рая Назарян и посланикът на Израел у нас Йосеф Леви Сфари.

Кадрите проследяват събитията от 7 октомври 2023 г., когато напрежението в ивицата Газа се нажежи за пореден път, след като имаше атака над участници в музикален фестивал, което отприщи размяната на все по-тежки удари между Палестина и Израел. "We will never forget 7.10.2023" (Никога няма да забравим 7.10.2023 г.) е името на изложбата.

"Днешната изложба ни дава за пореден път повод категорично заедно да заявим, че тероризмът и всяко насилие срещу невинно цивилно население нямат място в съвременния свят. В дните след нападението българските институции и обществото ни незабавно изразиха своята съпричастност към жертвите и израелския народ. Позицията на България остава непроменена – за незабавно освобождаване на всички заложници и решаване на заложническата криза, която се задълбочава", заяви в словото си Назарян.

Според шефката на 50-ото НС атаката от 7 октомври е създала глобална травма не само за израелския народ, но и занапред ще оставя голямо отражение и за събитията в Близкия Изток и за развитието на обществото.

Сфари каза, че 7 октомври е бил изключително тежък за страната му ден, тъй като са били убити 1200 души, друго 250 са отвлечени, а 115 мъже, жени и деца "са оставени в ръцете на терористите". "На 7 октомври беше засегнат не само Израел, в много части на света нещата се преобърнаха и поеха по един курс, който ние не искахме да видим. Вместо да се бием срещу тероризма, виждаме хора, които подкрепят тероризма и то не само на места, където има естествена подкрепа за този тероризъм, виждаме го и в западни университети, в Обединеното кралство и в САЩ", допълни посланикът на Израел.