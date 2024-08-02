ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш мениджър на "Лестър" почина на 60 г.

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 50-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/18564508 www.24chasa.bg

Патиарх Даниил отслужи патриаршеска света литургия за Богородичния пост

512
Снимка: Софийската митрополия.

С патриаршеска света литургия започнаха Богородичният пост и поклонническият път "Рилският чудотворец". Литургията беше отслужена в столичния храм „Св. София – Премъдрост Божия" от патиарх Даниил, съобщават от Софийската митрополия.

 По установена традиция на 1 август, когато започва петнадесетдневният Богородичен пост, тръгва поклонническият път „Рилският Чудотворец".

Църковните песнопения на утринята и на литургията на 1 август са били изпълнени от клиросни певци, ръководени от д-р Андрей Касабов. Според църковното установление в края на утринната служба от олтара е бил изнесен Честният Кръст Господен и е бил поставен в специално подготвен аналой. Негово Светейшество пръв коленопреклонно се поклонил на св. Кръст, последван от духовниците и богомолния народ.

Светейшият владика отново благословил богомолците и им отправил благопожелания за лек, благодатен и спасителен поклоннически път, който ще завърши на 6 август, Преображение Господне, в Рилската света обител.

Снимка: Софийската митрополия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 50-ото Народно събрание