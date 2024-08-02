ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фонд "Земеделие" утвърди ставките по помощта "де м...

Времето София 35° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/18569276 www.24chasa.bg

Близо 1100 са свободните места за четвърто класиране в гимназиите в София

2228
Училище СНИМКА: Пиксабей

Министерството на образованието обяви свободните места за четвърто класиране в гимназиите в София. Те са общо 1093.

1052 са местата в училища без квоти, 14 - за младежи в училища с квоти и 27 - за девойки в училища с квоти.

В общо 140 паралелки няма свободни места по държавен план-прием по Наредба №10.

10 са училищата, в които няма нито едно свободно място: 108. СУ "Никола Беловеждов", 19. СУ "Елин Пелин", 85. СУ "Отец Паисий", 90. СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", 23. СУ "Фредерик Жолио Кюри", 94. СУ "Димитър Страшимиров", 8. СУ "Васил Левски", 192. СУ "Христо Ботев", НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" и СМГ "Паисий Хилендарски", пише БНТ.

Училище СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Момчето, което оживя. Заради жените! И другото, което ги бие