Близо 1100 са свободните места за четвърто класиране в гимназиите в София

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Министерството на образованието обяви свободните места за четвърто класиране в гимназиите в София. Те са общо 1093.

1052 са местата в училища без квоти, 14 - за младежи в училища с квоти и 27 - за девойки в училища с квоти.

В общо 140 паралелки няма свободни места по държавен план-прием по Наредба №10.

10 са училищата, в които няма нито едно свободно място: 108. СУ "Никола Беловеждов", 19. СУ "Елин Пелин", 85. СУ "Отец Паисий", 90. СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", 23. СУ "Фредерик Жолио Кюри", 94. СУ "Димитър Страшимиров", 8. СУ "Васил Левски", 192. СУ "Христо Ботев", НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" и СМГ "Паисий Хилендарски", пише БНТ.