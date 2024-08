Мисията на Икономически университет – Варна е да създаде трансформиращо образователно изживяване за студенти и докторанти; да стимулира среда за сътрудничество, отворена за свободен обмен на идеи, в която научните изследвания, творчеството, иновациите и предприемачеството да просперират, и да гарантира, че всички участници в процесите могат да разгърнат своя потенциал.

Високата оценка (9,49) при институционалната акредитация на университета през 2024 г. е признание за качеството на обучението. UniRank – независимата световна информационна търсачка за висше образование, го класира на първо място сред висшите училища във Варна за 2024 г. и го позиционира в Топ 10 от 48 наблюдавани в страната. Той е първият български университет в престижната международна мрежа Dukenet, обединяваща държавни и частни висши училища от над 15 страни в Европа. Включен е в авторитетната рейтингова система Impact Rankings на Times Higher Education – един от четирите български университета и единственият от Варна, намерили място в класацията за 2024 г., оценяваща представянето на висшите училища според целите на ООН за устойчиво развитие. От тази година членува в още една престижна и утвърдена световна университетска мрежа – Businet, и е единственото българско висше училище в нея.

В университетската електронна платформа за сътрудничество с бизнеса UEBN, която подпомага кариерното развитие на студентите, са регистрирани над 22 000 потребители. 73% от студентите се реализират към момента на дипломирането си, а 84% работят по специалността година след завършването.

Бизнес акселераторът UEVA подкрепя студентските стартиращи бизнеси и подпомага предприемаческия подход в обучението.

ИУ – Варна съвместно с Регионалната агенция за предприемачество и иновации във Варна са новият EIT Food Hub 2024–2025 за България. Той е сред инициаторите за създаването на първата дълбоко технологична долина в Европа – Дълбоко технологичен иновационен порт – Варна (VDTIP), и вече е асоцииран партньор в Европейски университет INVEST, финансиран по програма “Еразъм +”. В него участват 7 висши училища от Словакия, Финландия, България, Гърция, Испания, Италия и Франция.

Всичко това идентифицира ИУ – Варна като привлекателен център за желаещите да получат международно признат и ориентиран към съвременните нужди на бизнеса образователен продукт. Студентите го определят като активен, предприемчив, голям, проспериращ/успешен, прогресивен.

Той предлага обучение в 28 бакалавърски специалности, 31 магистърски програми от 4 професионални направления: “Икономика”, “Администрация и управление”, “Туризъм” и “Информатика и компютърни науки”, както и 16 докторски програми. Колежът по туризъм обучава в 2 специалности за придобиване на ОКС “професионален бакалавър”.

ИУ – Варна има двойни дипломи с университети от Финландия (Seinajoki University of Applied Sciences), Германия (Worms University of Applied Sciences) и Русия (Plekhanov Russian University of Economics). Студентите в ОКС “бакалавър” и “магистър” могат да се включат в програмата за мобилност “Еразъм +”. Висшето училище има над 300 партньори в чужбина – университети и бизнес организации.

За учебната 2024/25 г. всички места по държавна поръчка са заети. Кандидатствалите бяха значително повече от определената квота.

ИУ – Варна разполага с изключително модерна материална база, която може да се посети и виртуално в сайта www.ue-varna.bg.