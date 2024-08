Външно: България подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Грузия

Шестнадесет години след като Русия нахлу в Грузия, България отново потвърждава твърдата си подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на държавата. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Х“.

1⃣6⃣years on since Russia launched its invasion of Georgia, Bulgaria reconfirms its steadfast support to Georgia’s sovereignty and territorial integrity. We stand with the Georgian people in their resolute choice in favour of EU and NATO integration. @MFAgovge — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) August 7, 2024

Подкрепяме грузинския народ в неговия избор за интеграция в Европейския съюз (ЕС) и НАТО, пишат още от МВнР.

Днес се навършват 16 години от начало на офанзивата на войските на Грузия срещу Южна Осетия (сепаратистки проруски регион в състава на Грузия).

Опитът на Тбилиси през 2008 г. да си върне контрола върху Южна Осетия води до война, в която Русия не само изтласква грузинските сили от сепаратистката територия, но и за кратко навлиза в Грузия и стига до централния град Гори и до западния черноморски град Поти. По официални данни загиват 228 грузинци и 162 цивилни южноосетинци, пише „Гардиън“.