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Борисов към Семен Новиков: Благодарение на твоя труд, България отново има олимпийски шампион в борбата

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Поздравления, Семен Новиков! Благодарение на твоя труд, след 24 години, България отново има олимпийски шампион в борбата! Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод големия успех на олимпийския ни шампион Семен Новиков. Той триумфира с титлата в Париж в категория 87 кг в класическата борба и спечели златния медал.

Бойко Борисов

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