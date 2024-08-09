Борисов към Семен Новиков: Благодарение на твоя труд, България отново има олимпийски шампион в борбата

Поздравления, Семен Новиков! Благодарение на твоя труд, след 24 години, България отново има олимпийски шампион в борбата! Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод големия успех на олимпийския ни шампион Семен Новиков. Той триумфира с титлата в Париж в категория 87 кг в класическата борба и спечели златния медал.