ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карло Анчелоти като Пеп: Да играеш срещу "Аталанта...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 50-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/18667236 www.24chasa.bg

Пиян мъж с АТВ катастрофира до къмпинг Каваците в Созопол

896
Снимка: Пиксбей

Пиян мъж с АТВ е катастрофирал до къмпинг Каваците в Созопол около полунощ, предава БГНЕС.

В Районното управление в Созопол е получено съобщение за самостоятелен пътен инцидент, възникнал в района на заведение в къмпинг "Каваци" край Созопол.

Катастрофирал е 45-годишен пловдивчанин, управлявал електрическо АТВ с мощност 1500 W.

Водачът е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 1,87 промила.

Водачът е задържан със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, съобщи БГНЕС.

Снимка: Пиксбей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 50-ото Народно събрание