Пиян мъж с АТВ катастрофира до къмпинг Каваците в Созопол

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Пиян мъж с АТВ е катастрофирал до къмпинг Каваците в Созопол около полунощ, предава БГНЕС.

В Районното управление в Созопол е получено съобщение за самостоятелен пътен инцидент, възникнал в района на заведение в къмпинг "Каваци" край Созопол.

Катастрофирал е 45-годишен пловдивчанин, управлявал електрическо АТВ с мощност 1500 W.

Водачът е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 1,87 промила.

Водачът е задържан със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, съобщи БГНЕС.