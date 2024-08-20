ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Деветима иракчани са задържани в камион на румънск...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/18702603 www.24chasa.bg

Камион изгоря при пожар до фуражен цех в Асневоградско

24 часа Пловдив онлайн

772
Пожар, кадърът е илюстративен СНИМКА: Pixabay

Досъдебно производство за пожар в землището на с. Богданица е образувано в Районното в Асеновград. Сигналът за горящи5 треви в близот до фуражен цех е получен на телефон 112 в 18,20 ч. вчера, съобщават от МВР. Незабавно натам са насочени екипи от огнеборци и полиция. Няма пострадали хора. От огъня е унищожен товарен автомобил, собственост на частна фирма. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Според първоначалните данни пожарът не е предизвикан умишлено. Действията на разследващите продължават под наблюдението на Районната прокуратура.

Пожар, кадърът е илюстративен СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Държавата се разпада, а ние се вълнуваме кой с кого спи