Камион изгоря при пожар до фуражен цех в Асневоградско

Досъдебно производство за пожар в землището на с. Богданица е образувано в Районното в Асеновград. Сигналът за горящи5 треви в близот до фуражен цех е получен на телефон 112 в 18,20 ч. вчера, съобщават от МВР. Незабавно натам са насочени екипи от огнеборци и полиция. Няма пострадали хора. От огъня е унищожен товарен автомобил, собственост на частна фирма. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Според първоначалните данни пожарът не е предизвикан умишлено. Действията на разследващите продължават под наблюдението на Районната прокуратура.