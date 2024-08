Н.Пр. Дай Цинли в “24 часа”: Благодаря ви – показвате на българите триизмерния Китай

Благодаря на "24 часа", че помага все повече българи да научават за истинския и триизмерен Китай.

Това написа посланик Дай Цинли след близо двучасова среща с издателя Венелина Гочева и директора "Онлайн пректи" на групата Станимир Въгленов.

Над 10 години медийната платформа осъществява специални проекти със свои китайски колеги.

А почти след 100 дни от старта на своя мандат в България Н.Пр. Дай Цинли сподели как посолството на Пекин влиза в 75-годишнината от началото на официалните двустранни отношения. Посоката е прагматична и затова едно от най-важните събития в този календар е изложение за първокласни продукти и услуги.

Проектът на китайското посолство и българските големи бизнес асоциации ще представи в средата на септември над 20 китайски водещи компании в областта на финансите, зелената енергия, дигиталните, медицинските, електрическите автомобили и домакинските уреди.

Три дни - от 12 до 14 септември, българският бизнес ще има възможност за делови контакти с мениджъри от Bank of China, Bank of Import and Export of China, Xiaomi, Huawei, ZTE, Dahua Technolgy, United Energy Group, Hisense, Skyworth, Wantai Biopharm, Great Wall Motors, Dong Feng Motors.

Преди дипломатическото си назначение в България г-жа Дай Цинли е била посланик на КНР на Бахамите, работила и е в китайското посолство във Великобритания.