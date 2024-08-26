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Възстановено е движението по пътя Дунавци-Арчар

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Полиция СНИМКА: Пиксабей

Възстановено е движението по път II-11 Дунавци – Арчар, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По рано днес движението беше ограничено в двете посоки поради катастрофа. Трафикът се пренасочваше по обходен маршрут: Дунавци – Димово – Извор – Мали Дреновец – Арчар и обратно. Движението се регулираше от служители на "Пътна полиция".

Дежурните в Областно пътно управление - Видин съобщиха за БТА, че са пострадали шофьорите на двата катастрофирали автомобила. Те са транспортирани във видинската болница.

Полиция СНИМКА: Пиксабей

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