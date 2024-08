Външно: Не пътувайте до Япония заради тайфуна "Шаншан" (Видео)

Заради тропическата буря „Шаншан" Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българите, пребиваващи в Япония или планирали пътуване до държавата, да се въздържат от пътувания в страната през следващите четири дни, да спазват препоръките на местните власти и да следят редовно интернет страницата на Японската метеорологична агенция. Това информира Ситуационният център към МВнР.

4 Millones de Personas Afectadas por el Paso del Tifón Shanshan.



El tifón "Shanshan" ha devastado el suroeste de Japón tras tocar tierra la madrugada del jueves, dejando a su paso un rastro de destrucción y caos. Este poderoso fenómeno meteorológico, que alcanzó la categoría 4… pic.twitter.com/8XwpI0sv3f — CR NETWORK (@concienciaradio) August 30, 2024 v

Тайфунът „Шаншан" причини смъртта на 6 души в Япония, предаде Франс прес, като се позова на говорителя на правителството Йошимаса Хаяши. Той уточни, че до момента е потвърдена гибелта на трима души, загинали при кално свлачище. Властите проверяват дали четвърти смъртен случай е пряко свързан с тайфуна, а още двама души са в неизвестност и са смятани за мъртви.

Най-малко трима души загинаха, а 78 бяха ранени при инциденти, свързани с тайфуна, през последните дни, съобщи японската агенция за справяне с бедствия.

🇯🇵 Three people were killed, more than 70 were injured from the consequences of the powerful #Shanshan #Typhoon in the south-west of Japan, #NHK俳句 with reference to the authorities



The energy company #Kyushu Electric reports that about 255 thousand households in seven… pic.twitter.com/UElix3jyOG — News.Az (@news_az) August 29, 2024

Властите съобщиха, че „Шаншан" е близо до крайбрежния град Кунисаки в префектура О̀ита и се придвижва на североизток с ветрове със скорост 180 км/ч.

Около 125 000 домакинства в седем префектури на острова са без ток, съобщи местната електрическа компания.

„Шаншан" предизвика транспортни затруднения в цяла Япония, посочват от МВнР. ЖП и авиокомпаниите призовават хората да проверяват уебсайтовете за актуална информация. Central Japan Railway Company обяви, че всички влакове на 30 август по линията Tokaido Shinkansen ще бъдат отменени между гарите Tokyo и Shin-Osaka поради проливния дъжд.

My Daughter and son in-law are currently in Tokyo.



Typhoon Shanshan slams Japanese island killing three, leaving one missing, and thousands without power



The storm has caused widespread damage on Kyushu Island, including landslides that have destroyed homes, and an emergency… pic.twitter.com/ye0W0I3nds — John Metzner (@JohnRMetzner) August 29, 2024

Japan Airlines и All Nippon Airways са отменили съответно 287 и 346 вътрешни полета, планирани за 30 август. Други превозвачи, като JetStar Japan, Skymark Airlines, Solaseed Air, също са обявили анулиране на полетите си. All Nippon Airways отмени 33 полета, планирани за събота, 31 август. West Nippon Expressway Company информира, че магистралите в Кюшу са частично или изцяло затворени от 01:00 часа в петък. Central Nippon Expressway Company съобщи, че някои участъци от магистралите в централна Япония също ще са затворени от ранния петък.

При нужда от съдействие, българските граждани в Япония могат да се обърнат към Посолството на Република България в Япония.