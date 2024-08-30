Конфискуваха незаконни ловни трофеи в Карловско

6 ловни трофея на защитени от Закона за биологичното разнообразие видове дивеч са открити от служители на Районното в Карлово при претърсване в имот на мъж от село Христо Даново. Предстои да бъде назначена експертиза. След доклад на материалите в Окръжна прокуратура – Пловдив срещу мъжа е образувано досъдебно производство, работата по документирането му продължава.