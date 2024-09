От 12 до 14 септември в Плевен ще се проведе осмото издание на организирания от Община Плевен традиционен Есенен джаз фестивал, който предлага музика на световно ниво. Началото на музикалния форум е на 12 септември (четвъртък), място на концертите - парка на Регионалния исторически музей. Входът е свободен!

ПРОГРАМА:

12 септември (четвъртък) - Есенен джаз фест “Плевен” 2024 започва с концерта Everybody need`s a little more jazz на Симфониета “София”, Джаз формация “София”, Венци Благоев и Ана Топалова. Тази първа музикална изява на 12 септември е с начален час 20,30 ч. и включва симфонични аранжименти и джаз импровизации.

13 септември (петък) - На 13 септември от 20,00 ч. на сцената излиза акапелната група Spetrum Vocal Band, която ще зарадва публиката с поп, фънк, джаз и етно с бийтбокс в петгласна хармония. Групата е в състав Ивелина Цонева, Весела Морова, Даниел Николов, Янко Янков и Константин Бейков.

Час по-късно, в 21,00 ч., започва концерт на формация “Жарава” с ръководител и автор на музиката и аранжиментите д-р Владимир Величков – кавал. Публиката ще има възможност да чуе и Явор Бобев – гайда, Йордан Василев – ударни, Венци Петков – клавишни, и вокалистките Мария Петкова, Стефани Желязкова и Моника Димирева. Формация “Жарава” печели многобройни почитатели с оригиналната музика в стиловете джаз, фюжън, уърлд и фолклор и смесването им и с атрактивното си сценично присъствие.

14 септември (събота) - От 20,00 ч., публиката ще чуе джаз квинтета Acoustic Fusion Project Sinergy, включващ Венци Благоев – тромпет, Цветан Недялков – китара, Иван Звездомиров – баскитара, Цветан Георгиев – барабани и Минко Ламбев – пиано, като той е автор и на композициите и аранжиментите.

В 21,00 ч. комбо съставът NG little band на Big band Plovdiv ще предложи на публиката популярни инструментални и вокални джаз стандарти, поп, фънк, суинг и аранжименти на български парчета. Вокалните изпълнения ще са на Милена Костова.

Предстоящото издание на Есенния джаз фест ще бъде съпътствано от детска зона, арт работилници – всеки фестивален ден от 17,00 до 20,00 ч. без предварително записване, изложби и приятни изненади за посетителите.