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Двама ранени при челен удар край Садово

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Двама души са в болница след челен удар на пътя Пловдив - Първомай край Садово тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден около 5,30 ч. на телефон 112. По първоначални данни са се сблъскали два леки автомобила. Пострадали са водачите - 67- годишна жена и 41-годишен мъж. Отведени са в болнично заведение, към момента няма данни за опасност за живота им. До приключването на огледа, движението се регулира от служители на РУ - Асеновград.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

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