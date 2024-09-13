Двама души са в болница след челен удар на пътя Пловдив - Първомай край Садово тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден около 5,30 ч. на телефон 112. По първоначални данни са се сблъскали два леки автомобила. Пострадали са водачите - 67- годишна жена и 41-годишен мъж. Отведени са в болнично заведение, към момента няма данни за опасност за живота им. До приключването на огледа, движението се регулира от служители на РУ - Асеновград.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/18875132 www.24chasa.bg
Двама ранени при челен удар край Садово
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