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Пиян шофьор се натресе в друга кола в Перущица

24 часа Пловдив онлайн

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Полицейски дрегер СНИМКА: Архив

Пиян шофьор заловиха служителите на РУ Стамболийски. 25 минути след полунощ постъпил сигнал за пътен инцидент на ул. „Иван Вазов" в Перущица. По първоначални данни два леки автомобила са се ударили при разминаване. Единият от водачите бил във видимо нетрезво състояние, а направеният тест с дрегер отчел наличието на над 2 промила. Той е дал кръвна проба за химически анализ, а автомобилът – иззет с протокол. По случая е образувано бързо производство.

Полицейски дрегер СНИМКА: Архив

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