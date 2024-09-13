Пиян шофьор се натресе в друга кола в Перущица

Пиян шофьор заловиха служителите на РУ Стамболийски. 25 минути след полунощ постъпил сигнал за пътен инцидент на ул. „Иван Вазов" в Перущица. По първоначални данни два леки автомобила са се ударили при разминаване. Единият от водачите бил във видимо нетрезво състояние, а направеният тест с дрегер отчел наличието на над 2 промила. Той е дал кръвна проба за химически анализ, а автомобилът – иззет с протокол. По случая е образувано бързо производство.