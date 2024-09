Как най-голямото BG суифти* - Флора, се усъмни в Тейлър и ядоса феновете

Според влогърката в САЩ се канселират звезди дори за неизказана позиция

Подкрепата на певицата - хит сред поколението Z, Тейлър Суифт към кандидата от Демократическата партия за президент на САЩ Камала Харис предизвика буря от страсти сред суифтитата у нас.

Бурна полемика във фейсбук се разрази след пост на Цвета Стратиева - Флора, влогърка, водеща по БНТ и както сама се определя - най-голямото суифти у нас.

Тейлър Суифт

Изказването на гражданска позиция от публични личности е една от онези утопични и имагинерни концепции, които де юре звучат почти идилично, но де факто в 9/10 случая изказващият се индивид

рядко има познания отвъд екзистенц- минимума,

пише Флора във фейсбука си.

Според нея в България “болшинството публични личности не знаят имената на партиите, какво остава да имат и мнение”.

Камала Харис

В САЩ обаче нещата са в другата крайност и вече наблюдаваме немалко кампании за канселиране на актьори, певци, инфлуенсъри не просто заради изказани позиции, с които аудиторията им не е съгласна, а на база НЕИЗКАЗВАНЕ на позиция по политически въпроси, оправдано с една проста римуваща се фраза от 3 думи: silence is violence (мълчанието е насилие - б.р.).

Флора уточнява, че няма лошо звезди да се изказват по политически въпроси, ако наистина се интересуват от политика.

Лошо е, когато този акт на “свободна воля” се случва под натиск, а изказващият се няма никакъв интерес по темата освен желание да угоди на аудиторията, обобщава Флора.

Под поста започна остра полемика на фенове на Тейлър Суифт.

Защо не кажеш и ти за коя партия ще гласуваш за български парламент, а критикуваш Тайлър Суифт?, с упрек се обръща към Флора потребител.

Друг пък пита дали Флора е чела изявлението на певицата: Кой и как точно я е подложил на натиск да подкрепи Камала Харис? Без тази информация целият ферман, дето си написала, издиша много сериозно.

Трети пък заявява “да обясняваш как Тейлър Суифт не я интересувала политика и да се имаш за журналист?”.

Друг ядосано пита Флора: Защо не кажеш и ти за коя партия ще гласуваш за български парламент, а критикуваш Тейлър Суифт?

Друг пък описва публикацията ѝ като слаба.

Защото са свободни и не ги е страх и

не мишкуват като повечето от нашите псевдоартисти

Да не би политиката да е тема табу и защо подценяваш т.нар. звезди какви политически познания имат и откъде черпят информацията си?, допълва още един.

Флора се издъни! - възклицава друг недоволен от публикацията на влогърката, - Наближават изборите и разни известни и неизвестни биват призвани да веят байраци!

След всичко това Флора написа, че не е вярвала, че ще доживее огорчението да бъде наречена недостатъчно голям фен на Тейлър Суифт.

Не знам с кого си мислите, че говорите????? Познавам само едно по-голямо българско суифти от мен (if you know, you know ??). Ежедневно гледам многочасови есета за Тейлър, чета книги и статии за нея, знам всичките ѝ песни и гледам всяко видео на the Swiftologist в минутата на публикване, пише още влогърката.

* Най-запалените почитатели на певицата