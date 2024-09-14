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Въпреки сивото време, фестивал "КвАРТал" си остана цветен (Снимки)

Георги Кюрпанов-Генк

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Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Въпреки лошото време, настроението на фестивал "КвАРТал" не беше помрачено. Днес беше вторият ден от събитието, а темата на фестивала е "Духът на стара София".

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

"КвАРТал" ще продължи общо три дена в центъра на столицата. По време на събитието софиянци ще могат да се насладят на разнообразни изложби, танци и музика. 

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
Днес е вторият ден от фестивала "КвАРТал" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

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