Задържаха групата, пребила мъж от Благоевград в столична дискотека

Столични полицаи установиха и задържаха мъжете, пребили мъж от Благоевград в дискотека в Студентски град в София, съобщиха от полицията. Разследването е започнало след като на 23 юли от болница в Благоевград бил подаден сигнал за приет в тежко състояние мъж, довело до операция в коремната област. Той бил докаран от роднини, след като по техни думи е отказал хоспитализация в столична болница. От свидетелските показания криминалистите изяснили фактическата обстановка по случая - след конфликт вътре в заведението, четиримата охранители на дискотеката извели мъжа и негов приятел и ги пребили.

По случая в Седмо РУ било образувано досъдебно производство. В хода на проведените множество оперативни и процесуални действия криминалистите установили и задържали четирима съпричастни към извършеното престъпление. Досъдебното производство е докладвано в Софийската районна прокуратура и извършителите са вече с обвинения.