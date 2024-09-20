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Задържаха групата, пребила мъж от Благоевград в столична дискотека

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Столични полицаи установиха и задържаха мъжете, нанесли побой на мъж от Благоевград в дискотека в Студентският град в София СНИМКА: Pixabay

Столични полицаи установиха и задържаха мъжете, пребили мъж от Благоевград в дискотека в Студентски град в София, съобщиха от полицията. Разследването е започнало след като на 23 юли от болница в Благоевград бил подаден сигнал за приет в тежко състояние мъж, довело до операция в коремната област. Той бил докаран от роднини, след като по техни думи е отказал хоспитализация в столична болница. От свидетелските показания криминалистите изяснили фактическата обстановка по случая - след конфликт вътре в заведението, четиримата охранители на дискотеката извели мъжа и негов приятел и ги пребили.

По случая в Седмо РУ било образувано досъдебно производство. В хода на проведените множество оперативни и процесуални действия криминалистите установили и задържали четирима съпричастни към извършеното престъпление. Досъдебното производство е докладвано в Софийската районна прокуратура и извършителите са вече с обвинения.

Столични полицаи установиха и задържаха мъжете, нанесли побой на мъж от Благоевград в дискотека в Студентският град в София СНИМКА: Pixabay

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