В неизвестност е собственикът на замесената с взривяващите се пейджъри българска фирма

Норвежецът Ринсън Хосе - собственик на българската фирма, за която се твърди, че е замесена в продажбата на взривяващите се пейджъри на Хизбула, е в неизвестност от деня на взривовете. Tüm okların bir anda üzerine çevrildiği Norta Global'ın sahibi Rinson Jose isminde bir Norveçliydi.



Ne kadar ilginç bir tesadüftür ki Bulgaristan'daki Norta Global ile Budapeşte'deki BAC Consulting'in kuruluş tarihleri neredeyse aynı:



BAC Consulting 19 Mayıs 2022'de… pic.twitter.com/muAbsXGGaL — Eray Özer (@ErayOzer) September 19, 2024

Полицията в Осло е започнала предварително разследване, не са го виждали и съседите му в предградие на Осло, нито пък работодателят му. Роденият в Индия 39-годишен предприемач, е вписан като собственик на българската фирма "Норта Глобъл" ЕООД, която беше посочена от унгарски медии като компанията, която е доставила на Хизбула смъртоносните пейджъри. Къщата, в която живее в предградие на Осло, изглежда необитаема, а работодателят му твърди пред норвежки медии, че е заминал в командировка във вторник следобед, но няма връзка с него, пише БНТ. The Tech-Jeet responsible for facilitating the acquisition of exploding pagers in Lebanon is named Rinson Jose and until his disappearance Tuesday, lived in Oslo, Norway.https://t.co/IZ6Du2wAOv — Tony McFarland (@twmcfarl) September 19, 2024