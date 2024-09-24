Вижте всички кандидати за депутати в 4-и МИР - Велико Търново

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 4-и МИР Велико Търново

КП ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

Росица Тодорова Димитрова

Димитър Стойков Николов

Ивелина Хараламбиева Гецова

Илиян Венков Георгиев

Венцислав Милков Георгиев

Валентин Иванов Милинов

Анка Димитрова Ганева

Емил Денчев Енчев

Стефка Петрова Чолакова

Стефан Иванов Бранзелов

Росица Генкова Генчева

Камен Илиянов Илиев

Димитринка Георгиева Цонкова

Мая Георгиева Чолакова

Георги Петров Недев

КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

Людмила Николаева Илиева

Йордан Ивов Терзийски

Милен Илиев Матеев

Дончо Иванов Бораджиев

Соня Георгиева Будева

Красимир Тодоров Попов

Емил Бориславов Николов

Мавроди Евстатиев Калейнски

Владислав Димитров Иванов

Мирослав Тонев Асенов

Мирослав Евелинов Хаджиев

Дияна Жекова Ганева

Георги Йорданов Киров

Радослав Чавдаров Иванов

Димитър Пламенов Къцарков

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"

Ангел Василев Янчев

Александра Тодорова Тодорова

Венцислава Маринова Йорданова

Христо Добринов Гугучков

Светослав Симеонов Тодоров

Иван Петров Вигенин

Росен Христов Ангелов

Стефан Петров Величков

Огнян Петров Георгиев

Пенчо Йорданов Пенчев

Димитър Русев Карапетков

Теодор Стоянов Ников

Георги Стоянов Джуров

Веселин Петров Койчев

Аделина Георгиева Василева

Димитър Андреев Бояджиев

КП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НОВО НАЧАЛО"

Йордан Кирилов Цонев

Гюнай Мюмюнов Далоолу

Сунай Хасанов Мунков

Ферах Синанова Пъцева

Бедри Юсуфов Алиев

Мъстън Феимов Еминов

Атанас Дончев Бъчваров

Здравко Валентинов Добрев

Пламен Маринов Маринов

Митко Станчев Станев

Иван Петров Попов

Йорданка Ангелова Нешкова

Самир Филипов Димитров

Ивелин Якимов Розинов

Сергей Маринов Янков

Давид Бисеров Александров

КП АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-АПС

Ерджан Салиева Алкова

Емил Христов Александров

Ахмед Алиев Бозаджиев

Икмал Юсеинова Джомова

Димитър Иванов Димитров

Алпай Мехмедов Чолаков

Вехбие Нуриева Балиева

Стефан Евгениев Иванов

Ясмин Сурай Ахмед

Митко Радков Хаджиев

Юсеин Кемалов Арифов

Наджие Сабриева Мехмишева

Денислав Хариев Илиев

Иван Николов Кулов

Марин Кирилов Филипов

Федя Зафиров Дервишев

КП „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

Мариана Радева Бояджиева

Марин Русев Богомилов

Георги Филипов Филипов

Севдалина Илиева Димитрова-Енева

Жулиета Даниелова Войнова

Йордан Илиев Нейков

Емилия Георгиева Иванова

Йордан Ангелов Кабаиванов

Петко Иванов Прокопов

Даниела Петрова Давидкова

Димана Тихомирова Ангелова

Марио Станимиров Иванов

Никола Емилянов Николов

Тихомир Стоянов Тодоров

Стоил Станков Георгиев

Илиян Илиев Колев

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"

Андрей Иванов Чорбанов

Момчил Кунчев Иванов

Христо Михайлов Дочев

Ивайло Николаев Бобев

Александър Крумов Крумов

Силвия Маринова Трифонова

Иван Илиев Илиев

Димитър Радев Хаджирадев

Борис Кирилов Китанов

Стефан Стефанов Карабоев

Павлин Валентинов Павлов

Велико Георгиев Великов

Димитър Маринов Байчев

Симеон Йорданов Йорданов

ПП "ВЕЛИЧИЕ"

Павлин Стефанов Петров

Коста Петров Костов

Мария Монева Георгиева

Петър Стоянов Зангов

Калоян Тодоров Райков

Добри Георгиев Добрев

Недялка Николова Чернева

Атанас Боянов Велчев

Недко Иванов Ангелов

Ивайло Валентинов Кунчев

ПП „Морал Единство Чест"

Деян Петев Петков

Теодора Кирилова Личева

Станимир Ангелов Личев

Ивайло Петров Ценкулов

Евелина Елинова Антонова

Галин Венциславов Йовчев

Любен Валентинов Димовски

Димитър Андреев Илиев

Николай Валентинов Пешев

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

Обрешко Нешев Нечев

Андрей Маринов Маринов

Александра Димитрова Дрънкарева

Антон Ненков Димитров

Венцислав Дианов Стоянов

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" Димитър Маринов Димитров

Тодор Веселинов Томев

Мартин Петров Николов

Найден Тодоров Тодоров

Станислав Любомиров Чотуков

Георги Борисов Драганов

Георги Сотиров Георгиев

Жана Владимирова Славова

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

Йордан Богданов Богданов

Кольо Ивалинов Стратиев

Николай Тодоров Божков

Маргарита Пенкова Димитрова

Христо Николов Христов

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

Бахредин Салиев Салиев

Красимир Радев Александров

Емил Сашев Стефанов

Величка Димитрова Николаева

Мариела Руменова Николова

ПП „БРИГАДА"

Ирена Драганова Косева

ПП „БУЛГАРИ"

Любомир Руменов Ламбин

Стефан Петров Какъмъков

Меджит Бейсимов Курдов

ПП „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

Стефан Георгиев Сталев

Емилия Райчева Кънчева

Румен Илиев Николов

Андрей Димитров Попов

Стефан Симеонов Тошев

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

Николай Ангелов Николов

Михаела Веселинова Атанасова

ПП "ГЛАС НАРОДЕН"

Иван Стоянов Куцаров

Мартин Ганчев Минков

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

Димитър Николаев Дончев

Анатоли Любенов Лалов

Поля Иванова Стефанова

КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

Мирослав Илиев Евтимов

Иван Пламенов Петков

Светлана Йорданова Георгиева

Магдалена Стоянова Нейкова

Росен Николаев Димов

Даниел Колев Диманов

Атанас Богданов Арабаджиев

Георги Иванов Колев

Иван Атанасов Панайотов

Камелия Георгиева Джанабетска

Людмил Веселинов Атев

Мартина Илиянова Несторова

Йордан Стоянов Георгакиев

Виктор Иванов Дамянов

Екатерина Стоянова Йорданова

Пламен Александров Папазов

ПП „АТАКА"

Атанас Стефанов Куртев

Ивайло Илиев Илиев

Татяна Красимирова Кунчева

Мартин Милчев Алишанов

Апостол Тотев Матев

ПП "ПРАВОТО"

Явор Момчилов Брейчев

Борислав Константинов Русев

Христо Иванов Делчев

Ивелина Христанова Йорданова

КП „МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

Красимира Цолова Маринова

Доротея Веселинова Кацарова

КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Асен Денков Асенов

Дилян Стефанов Велев

Пламен Йорданов Пеев

Лъчезар Иванов Лунчев

Галина Петкова Йорданова

Йото Борисов Йотов

Христо Йотов Йотов

Дарина Петрова Занева

Стефан Атанасов Бабачев

Милка Кирилова Петрова

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

Хриска Георгиева Маркова

Калин Валентинов Върбанов

Цветомир Христов Хаджииванов

Трифон Йорданов Трифонов

КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС)

Стефан Антонов Софиянски

Фикред Лютфиев Ферадов

Ясен Стоянов Трашлиев,

Атанас Кирилов Личев

Красимир Йорданов Кирилов