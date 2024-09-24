Вижте всички кандидат-депутати от 2-МИР Бургас

КП ГЕРБ-СДС
1 Димитър Николов Николов
2 Жечо Дончев Станков
3 Любен Любенов Дилов
4 Галя Стоянова Василева
5 Андрей Стоянов Рунчев
6 Станислав Костадинов Губеров
7 Стоил Стоянов Яков
8 Дечо Димитров Коешинов
9 Вежди Кемал Орманов
10 Атанас Тодоров Пъчков
11 Христо Георгиев Георгиев
12 Виолета Маркова Илиева
13 Иван Георгиев Ников
14 Цветелина Огнянова Иванова
15 Мая Павлова Казанджиева
16 Йордан Танев Йорданов
17 Ферди Байрамали Хюлми
18 Чани Димов Стойчев
19 Костадин Милчев Милев
20 Андон Атанасов Михайлов
21 Нуртен Ибрям Чаушева
22 Стефка Иванова Божкова-Генчева
23 Панайот Киров Панайотов
24 Тодор Димчев Станков
25 Емурла Ерол Емурла
26 Димитър Панайотов Янчев
27 Евгени Кирилов Кирилов
28 Димитър Константинов Чолаков
КП „Продължаваме промяната – Демократична България"
1 Явор Руменов Божанков
2 Димитър Георгиев Найденов
3 Христина Стаматова Хаджиатанасова
4 Димитър Георгиев Вълчев
5 Тодор Веселинов Терзиев
6 Емил Неделчев Гепов
7 Ивайло Любомиров Найденов
8 Калина Бориславова Константинова
9 Мирослава Петрова Петрова
10 Николай Симеонов Найденов
11 Ивайло Валентинов Шотев
12 Величка Славчева Анадъмска
13 Яни Димитров Георгиев
14 Георги Генчев Перпелиев
15 Венета Андонова Христова
16 Недка Калчева Янева
17 Николай Диянов Николов
18 Милена Неделчева Димитрова
19 Елисавета Димитрова Белобрадова
20 Божидар Пламенов Божанов
Движение за права и свободи - Ново начало
1 Исмаил Юсмен Осман
2 Калин Георгиев Стоянов
3 Хюсеин Хасан Хафъзов
4 Мирем Хасан Дервиш
5 Татяна Бойчева Арнаудова
6 Михаил Николаев Михов
7 Ружди Хасан Ахмед
8 Емил Видков Пламенов
9 Ангел Илиев Исаев
10 Мария Жекова Желева
11 Джюнейт Гюлтекин Шабан
12 Исмаил Джемал Юмер
13 Мустафа Мехмед Бекир
14 Симона Стефанова Щерева
15 Венцислав Николаев Христов
16 Айтен Мурад Али
17 Атанас Тодоров Тонев
18 Емне Мухамедин Мехмед
19 Никола Траянов Ангелов
20 Осман Мехмед Ахмед
21 Ислям Адем Хасан
22 Рашид Апти Куру
23 Серкан Орхан Юсеин
24 Ружди Мехмед Салим
25 Хамди Мустафа Мустафа
26 Емине Али Ахмед
27 Ренета Мартинова Вефа
28 Йоско Севдалинов Алипиев
„АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
1 Джевдет Ибрям Чакъров
2 Севим Исмаил Али
3 Ешереф Кязим Ешереф
4 Фатме Хасан Рамадан
5 Ружди Хикмет Хаджен
6 Бейхан Али Мустафа
7 Сезгин Хасан Кадил
8 Александър Георгиев Делчев
9 Фахредин Мехмед Молламехмед
10 Юмер Хасан Ибрам
11 Неджми Адем Джелил
12 Мехмед Мустафа Хюсеин
13 Анифе Ариф Юнуз
14 Бехчет Ремзиев Емурлов
15 Али Фикрет Мехмедали
16 Сезер Севгин Шабан
17 Шабанали Мустафа Шабанали
18 Юзджан Фаик Юмер
19 Дениз Ремзи Хайрула
20 Емине Мустафа Халил
21 Никола Тодоров Мешков
22 Шерафет Асан Мехмед
23 Рамадан Наазим Мустафа
24 Хава Мехмед Шабан
25 Мийрем Али Юсуф
26 Исмаил Осман Коруосман
27 Мехмед Хасан Хамид
28 Ахмед Сюлейман Мехмед
ВЪЗРАЖДАНЕ
1 Цончо Томов Ганев
2 Борис Димитров Аладжов
3 Александър Господинов Койчев
4 Звезделина Камелиева Каравелова
5 Димитър Петков Петков
6 Снежана Йовчева Йорданова
7 Виктория Валентинова Върбанова
8 Георги Божидаров Чолаков
9 Александър Руменов Александров
10 Галин Иванов Стойчев
11 Димитър Илиев Мавродиев
12 Атанас Димитров Аврамов
13 Тихомир Валериев Джантов
14 Ели Георгиева Лазарова
15 Щелиян Георгиев Димитров
16 Мария Валентинова Вълкова
17 Радостин Янков Желязков
БСП - Обединена левица
1.Петър Георгиев Кънев
2.Тодор Байчев Байчев
3.Живко Иванов Табаков
4.Йордан Георгиев Петков
5.Явор Кирилов Костов
6.Даниела Димитрова Алакушева - Ненова
7.Маргарита Стаматова Стаматова
8.Маргарита Иванова Петрова
9.Тошко Димитров Желев
10.Иван Данев Токаджиев
11.Паруш Желев Парушев
12.Аспарух Данчев Иванов
13.Георги Петков Базотев
14.Ибрахим Шукри Мустафа
15.Илия Станимиров Илчев
16.Живко Пламенов Костов
17.Мехмед Мустафа Мехмед
18.Евгения Стоянова Карайчева
19.Георги Янев Марков
20.Кирил Рафаилов Елевтеров
21.Румен Христов Николов
22.Георги Желязков Бъклев
23.Борислав Петров Ангелов
24.Ивелина Панайотова Иванова
25.Снежанка Райчова Георгиева
26.Тодор Генов Сотиров
27.Стоян Ташев Иванов
28.Румен Кулев Кулев
ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 Тошко Йорданов Хаджитодоров
2 Александър Викторов Рашев
3 Тодор Георгиев Иванов
4 Боян Митков Хлебаров
5 Валери Красимиров Крумов
6 Стойко Георгиев Андреев
7 Тодор Димитров Дойчев
8 Драгомир Костадинов Костадинов
9 Красимир Георгиев Стоянов
10 Евгений Митков Генчев
11 Христина Стефанова Педикова-Генева
12 Живко Тошков Димов
13 Найден Щерионов Пулакев
14 Венцислав Георгиев Велков
15 Тезджан Исмаил Сабри
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
1 Пенчо Димитров Христов
2 Христиан Радев Митев
3 Лидия Иванова Дренчева
4 Диана Славчева Фъртунова
5 Станислав Златев Баръмов
6 Антон Жеков Стоянов
7 Мартин Йорданов Янев
8 Севдалина Николова Пенева
9 Милен Димитров Георгиев
10 Мариана Борисова Димитрова
11 Йордан Божилов Георгиев
12 Иван Живков Драголов
13 Антон Тодоров Велчев
14 Иван Радостинов Иванов
15 Боряна Георгиева Тодорова
16 Доброслав Иванов Иванов
„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"
1 Мариела Константинова Костадинова
2 Кирил Танев Танев
3 Димитър - Диман Панайотов Панчев
4 Тони Лазарова Бояджиева
5 Гено Райчев Иванов
6 Кремена Милчева Кънчева
7 Александр Георгиевич Станков
8 Дарин Деянов Статев
9 Димитър Стоянов Калоянов
10 Кристиян Росенов Косев
11 Мартин Стефанов Митев
12 Сашо Димитров Георгиев
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
1 Пламен Делев Делев
2 Паулина Иванова Динева
3 Станислава Христова Контрова
4 Христо Николов Христов
5 Иванка Иванова Костадинова
6 Адриан Емилианов Хаджиев
7 Ваня Костова Делева
8 Христо Вълканов Ангелов
9 Петко Димов Палов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
1 Даниел Койчев Стамов
2 Мартин Найденов Николов
3 Гергана Димитрова Попова
4 Владимир Димитров Николов
5 Тодор Веселинов Томев
6 Христо Огнянов Христов
7 Боян Стефанов Жинов
8 Димитър Николов Петков
9 Янко Петков Василев
10 Владимир Драгомиров Савов
11 Валентин Христов Коцаков
12 Петър Стоянов Дамянов
„ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ" /ДОСТ/
1 Наил Наим Рустем
2 Севин Ахмедов Зейнулов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1 Живко Петров Стоев
КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"
1 Данаил Русев Димов
2 Михаела Михайлова Милева Гочева
3 Таня Денчева Ченешева
4 Хасан Ахмед Дауд
5 Теодора Дечкова Димова
6 Иво Атанасов Атанасов
7 Кристин Митков Грозданова – Вичева
8 Айлин Мустафа Мурад
9 Галя Милчева Маринова
10 Иван Русев Събев
11 Радостин Илчов Велинов
12 Антоанета Стойчева Димова
"КОЙ" – Компетентност, отговорност и истина
1 Димитър Дончев Иванов
2 Любена Миткова Начева-Григорова
3 Иван Гинов Статиров
4 Георги Любомиров Желязков
5 Мануел Зафиров Зафиров
6 Илия Боянов Бачев
7 Светлозар Кръстев Кръстев
ГЛАС НАРОДЕН
1 Тодор Станимиров Сотиров
2 Стефан Борисов Кралчев
„МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"
1 Лъчезар Аспарухов Аврамов
2 Татяна Ангелова Димитрова
"ПРАВОТО"
1 Павел Христов Денков
2 Илияна Василева Даскалова
"БУЛГАРИ"
1 Николай Иванов Колев
2 Красимир Атанасов Трифонов
3 Борислава Атанасов Илиева
4 Кирил Йорданов Николов
КП Русофили за България
1 Николай Симеонов Малинов
2 Женя Димитрова Илиева
3 Кристиян Красимиров Апостолов
4 Димитрина Росенова Петрова
5 Станислав Асенов Асенов
6 Велико Киряков Великов
7 Веселина Тодорова Димитрова
8 Василка Димитрова Петрова
9 Станимир Недялков Станков
10 Трани Стоянов Транев
11 Димитър Марков Марчев
12 Румен Димов Проданов
13 Станьо Георгиев Стоев
14 Васил Йорданов Ангелов
15 Митко Алексиев Митев
16 Димитър Славов Димитров
"ВЕЛИЧИЕ"
1 Любиша Блажевски
2 Красимира Атанасова Касабова
3 Диана Георгиева Атанасова
4 Люба Коева Карачорбаджиева
5 Ангел Николаев Стойчев
6 Валентин Янев Тодоров
7 Златко Божилов Божилов
8 Йордан Дянков Дичев
9 Иван Георгиев Стоянов
10 Христо Стоянов Димитров
"АТАКА"
1 Красен Маргаритов Проданов
2 Иван Борисов Филипов
3 Стефан Кралев Стефанов
4 Вълчо Трифонов Вълчев
5 Бисер Иванов Бонев
6 Димо Иванов Тодоров
7 Таня Симеонова Димова
8 Радко Пенчев Радев
9 Георги Илийчев Атанасов
10 Петко Кънчев Петков
11 Илия Христов Йовчев
12 Ивайло Петров Люцканов
13 Чавдар Благойчев Петров
14 Зоя Димитрова Петрова
15 Николай Николаев Джуров
16 Николай Драшков Далеков
17 Елена Стоянова Бонзукова
МЕЧ /Морал, единство, чест/
1 Венцислав Иванов Петков
2 Костадин Стоянов Маджаров
3 Таня Петрова Бекярова-Стоянова
4 Димитър Диянов Петров
5 Мирослав Тодоров Сираков
6 Пламен Тодоров Иванов
7 Румяна Руменова Стоянова
8 Атанас Цветанов Атанасов
9 Цветелина Стоянова Пенчева
10 Иван Стоянов Друмев
Социалистическа партия български път
1 Катя Воева Кръстева
2 Кръстю Венков Кръстев
Партия на зелените
1 Петър Сашов Лазаров
2 Борислав Стефанов Ойков
3 Васил Христов Павлов
4 Йонко Йорданов Гергов
Народна партия Истината и само истината
1 Поля Славчева Славова-Атанасова
2 Стефан Борисов Белев
3 Златка Иванова Георгиева
4 Росица Борисова Генчева
"БЪЛГРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"
1 Александър Руменов Пръвчев
2 Василена Димитрова Кубадинска
3 Александър Милета Антонич
4 Йорданка Трифонова Борецова
"БРИГАДА"
1 Стела Петрова Стоянова