Вижте всички кандидат-депутати от 3-и МИР Варна

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 3-и МИР Варна.

ГЕРБ-СДС

Даниел Павлов Митов

Бранимир Николаев Балачев

Кристиан Божидаров Ганчев

Деница Пламенова Николова

Мария Златкова Димитрова

Милена Славова Димова

Станислав Георгиев Иванов

Лидия Велик Маринова

Матей Лъчезаров Матеев

Руслан Здравков Тошев

Станислав Димитров Йорданов

Милена Георгиева Колева

Йорданка Иванова Проданова

Ирина Тодорова Делчева

Емил Минчев Железов

Бранимир Георгиев Георгиев

Борислав Пламенов Нанков

Йордан Атанасов Боев

Красимир Маргаритов Кръстев

Любомир Христов Загоров

Константин Петров Костадинов

Пламена Георгиева Недялкова

Павел Динчев Христов

Николай Стоянов Малев

Веселина Митева Николова

Иван Валериев Йотов

Анатоли Диянов Апостолов

Юлияна Петрова Кайрякова

Стефан Тодоров Семов

Николай Тошков Николов

ПП-ДБ

Даниел Максим Лорер

Ивайло Христов Митковски

Антон Йорданов Тонев

Стела Димитрова Николова

Йорданка Яникова Костадинова

Филип Валентинов Спасов

Мариела Пламенова Иванова

Петко Илиев Илиев

Николай Денев Николов

Антон Стаменов Тончев

Джихан Юсуф Акиф

Даниел Димитров Керемидчиев

Николай Георгиев Николаев

Дарко Янакиев Георгиев

Ламбрин Димчев Сотиров

Йоан Крикор Каратерзиян

Адриан Светлозаров Кабаев

Мария Иванова Ангелова-Дойчева

Орлин Радославов Пенков

София Любомирова Колева

Огнян Тодоров Рачев

Лъчезар Здравков Димитров

Ярослав Тодоров Луков

Лъчезар Николов Братоев

Захари Георгиев Борачев

Стелиян Георгиев Севастиянов

Христо Драгомиров Христов

Емил Николов Бояджийски

Мартин Валентинов Димитров

Васко Миланов Василев

Александър Йорданов Лиманов

Надежда Вълчева Илиева

"Възраждане"

Костадин Костадинов

Коста Стоянов

Светослав Тодоров

Полина Ставрева – Костадинова

Георги Геров

Павлин Пенев

Росен Димитров

Сергей Христов

Николай Ненов

Галин Иванов

Тодор Тодоров

Валери Велинов

Анастасия Трецкова

Красимир Димитров

Драгомир Радков

Ивайло Иванов

Кирил Шипочки

Мартин Матеев

Радослав Петков

Велин Сербезов

Никола Македонски

Валери Георгиев

Георги Иванов

Георги Георгиев

Диана Неделчева

Георги Георгиев

Светослав Йорданов

Юлиян Губатов

Диян Атанасов

Дилян Григоров

Георги Георгиев

Николай Костадинов

„Движение за права и свободи – Ново начало"

Йордан Кирилов Цонев

Ерджан Себайтин Ебатин

Ертен Белгинова Анисова

Нурай Ахмед Басри

Светлана Вълчева Табакова

Юсмен Шакир Юсмен

Ридван Ърфан Адем

Столе Зафироски

Али Бекиров Хасанов

Алит Ибрям Алит

Юнуз Мустафа Юнуз

Георги Василев Георгиев

Айдън Мустафа Байрам

Мехмед Хасанов Хасанов

Мехмед Хасанов Мехмедов

Мехтил Себайдин Ибрям

Евгин Мюрселов Незиров

Димитър Генчев Димитров

Шенай Нури Шабанова

Ефкан Сезгин Назиф

Васил Георгиев Алексиев

Октай Мемиш Мустафов

Ивелина Георгиева Недялкова

Алеко Тодоров Атанасов

Шериф Насбединов Шерифов

Нина Василева Великова

Елена Данаилова Станева

Сюлейман Исмет Сюлейман

Манол Росенов Георгиев

Румен Тихомиров Самуилов

Златко Янакиев Златев

"Алианс за права и свободи"

Хюсни Осман Адем

Месут Ердинч Рушид

Наил Бекир Наил

Сали Сунай Лютфи

Айше Мехмед Кадир

Бейти Изетов Ахмедов

Зюляй Сезгин Исмаил

Илхан Исмаилов Салимов

Светослав Байчев Баев

Илияна Ивалинова Арсенова

Есма Садетелин Ахмед

Шефкет Муталиб Шевкет

Халил Рахим Халил

Ахмед Ахмед Идриз

Неджвет Бехчет Шакир

Ердал Ердинч Ахмед

Сечкин Халил Мехмед

Мехрун Исмаил Хюсеин

Мудаим Юсменов Салимов

Реджеб Неждетов Расимов

Юсеин Асанов Ахмедов

Хожгюл Риза Мехмедова

Юсню Османов Мусов

Ведат Ахмет Сакаллъ

„БСП – обединена левица"

Борислав Гуцанов Гуцанов

Павел Енев Раличков

Десислав Петров Тасков

Силвия Мариянова Димитрова

Георги Недков Кючуков

Дияна Валентинова Карамфилова

Тодор Николаев Николов

Иван Борисов Великов

Звезделина Илиянова Илиева

Милен Банков Гочев

Николай Николаев Добрев

Магдалена Антонова Парчева

Христо Веселинов Василев

Валентина Стоянова Велчева-Данева

Славчо Емилов Топалов

Ана Кънчева Костадинова

Зоя Божидарова Сердарова

Йордан Стоянов Марков

Татяна Добромирова Тодорова

Боянка Борисова Петрова

Габриела Владкова Цветкова

Милен Василев Събев

Евгени Йорданов Колев

Ивайло Константинов Пехливанов

Добринка Ангелова Иванова

Николай Великов Иванов

Росен Георгиев Георгиев

ИТН

Тошко Йорданов Хаджитодоров

Драгомир Стефанов Петров

Ивайло Симеонов Костадинов

Николета Кирилова Кузманова

Цветелина Димитрова Атанасова

Юлиян Георгиев Минчев

Светослав Николов Иванов

Любка Живкова Петрова

Моника Станиславова Петрова

Румен Георгиев Стоянов

Стойко Георгиев Георгиев

Станислав Недев Стоянов

Антон Стоянов Янев

Мартина Диянова Николова

Милен Ивалинов Стаматов

Ивелин Иванов Димитров

Елица Свиленова Борова

Иван Тодоров Иванов

Добрин Красимиров Костадинов

Валентин Тодоров Веков

Добромир Иванов Дунчев

Валентин Димитров Петров

Константин Маринов Маринов

"Величие"

Юлиана Младенова Матеева

Цветан Колев Панайотов

Александър Ервантов Арамов

Любиша Блажевски

Драгослав Йорданов Янев

Татяна Миткова Мечкарова

Петър Крумов Петров

Иван Руменов Николов

Ангел Андреев Танев

Илиян Величков Илиев

Светослав Тодоров Маринов

Любомир Петров Бабев

Красимира Стефанова Стефанова

Павел Димов Георгиев

Живка Ганчева Василева

Мирослав Георгиев Сотиров

Ралица Николаева Николова

Ралица Николаева Петрова

Милена Цветанова Лекова

Стефан Кирилов Кирилов

Николай Галинов Бочев

"Български възход"

Младен Йорданов Станев

Виктор Миронов Ценов

Тома Георгиев Томов

Димо Димов Белчев

Йордан Младенов Станев

Атай Бейжет Казаков

Георги Георгиев Юговски

Назире Алиева Ахмедова

Йорданка Георгиева Дудунска

Тодор Александров Александров

Анелия Василева Мнацаканян

Ейваз Юсуф Илияз

Ангел Диянов Димитров

„Партия на зелените"

Валентин Александров Сурталов

Даниела Рачева Тоскова

Пламен Ангелов Ангелов

Николай Георгиев Шиков

Борислав Вълев Божинов

Калоян Пламенов Георгиев

„Български съюз за директна демокрация"

Богдан Христев Богданов

Александър Василев Павлов

Любен Цветанов Ценов

Георги Димитров Чипов

Антон Петров Петров

„Правото"

Стоян Киров Стоянов

Силвия Стоянова Таскова

ПП „Булгари"

Николай Христов Колев

Александър Иванов Атанасов

Димитър Андонов Димитров

Коалиция „Моя страна България"

Ива Ивайлова Дражева

Коалиция „Синя България"

Петър Стефанов Москов

Георги Веселинов Цонев

Снежина Пламенова Желязкова

Юлиан Вълканов Чемширов

Димитър Георгиев Василев

Борислав Христов Борисов

Тодорка Георгиева Василева

Георги Александров Александров

Валентин Асенов Давидов

Мая Иванова Палиева

ПП „Кой" – компетенстност, отговорност и истина"

Павел Любомиров Миланов

Любена Миткова Начева-Григорова

Георги Иванов Георгиев

Ася Иванова Иванова

Герчо Илиев Цачев

Йордан Христов Колев

„Атака"

Волен Николов Сидеров

Томи Николов Томов

Красен Маргаритов Проданов

Александър Георгиев Атанасов

Илия Христов Йовчев

Маргарита Димитрова Проданова

Зоя Димитрова Петрова

Ивайло Петров Люцканов

Чавдар Благойчев Петров

Светлин Златков Методиев

Николай Николаев Джуров

Трифон БояновИванов

Елена Стоянова Бонзукова

Николай Драшков Далеков

Стоян Димитров Стоянов

ПП „Глас народен"

Веселин Асенов Белоконски

Александър Христов Демирев

Елисавета Петрова Колева-Енчева

Анелия Богомилова Сестримска

Симеон Георгиев Златарев

Искра Ангелова Димитрова

Стефан Борисов Кралчев

Силвия Володиева Банкова-Петкова

Йордан Георгиев Ганчев

Николай Колев Диков

Валери Йорданов Ангелов

Коалиция „Свободни избиратели"

Радослав Милев Кацаров

Нели Рускова Петрова

Стоил Димитров Митев

Росица Илиева Стоева

Яни Бойков Петров

Йордан Красимиров Йорданов

Димитър Йорданов Христов

Дима Николаева Христова

Моника Руменова Петрова

„Демократи за отговорност, свобода и толерантност"

Тодор Йорданов Иванов

Севин Ахмедов Зейнулов

Гриша Константинов Георгиев

„Русофили за България"

Владимир Цеков Христов

Генко Господинов Тенев

Диана Любомирова Белинова

Владимир Любенов Стойнев

Ваня Страхилова Попова

Надежда Костадинова Парушева

Илия Димитров Въчев

Ивайло Тодоров Георгиев

ПП „Бригада"

Петър Евтимов Евтимов

Независим кандидат

Николай Наков Наков