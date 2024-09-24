Вижте всички кандидат-депутат в 7-и МИР Габрово

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 7-и МИР Габрово:

Коалиция „ГЕРБ-СДС"

Томислав Пейков Дончев

Михаил Илиев Митов

Атанас Пламенов Атанасов

Росен Цанев Ралев

Иван Ненов Марев

Максим Станимиров Садинов

Милена Пенчева Кръстева

Веселин Димитров Данчев

КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

Богомил Иванов Петков

Николай Димитров Томитов

Надежда Емилова Киселкова-Юмерова

Красимир Тодоров Попов

Христо Митков Генков

Антония Тодорова Добрева

Асен Владиславов Даскалов

Венцислав Петров Йорданов

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Даниел Петров Петров

Иван Валентинов Томов

Стефан Цанев Петров

Йордан Валериев Андреев

Александър Бориславов Александров

Владимир Досев Вълчев

Оля Александрова Димитрова

Христофор Стойнов Тодоров

КП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НОВО НАЧАЛО

Хасан Илияз Хаджихасан

Петя Йорданова Кръстева

Алейдин Фейзиев Салиев

Ахмед Гюрсялов Курбанов

Александър Орлинов Сербезов

Петър Цанков Цвятков

Айсун Нихатова Салиева

Велислав Маринов Христов

КП „АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

Юсеин Хасанов Вейселов

Ердоан Мехмед Узунов

Исмаил Кязим Хаджихасан

Мелекбер Шевки Велева

Боян Стоянов Савянов

Цветелина Колева Колева

Филиз Мюмюнова Лазарова

Невин Хасанова Падикова

КП „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

Валери Христофоров Митов

Петинка Василева Михайлова

Миглена Христова Пройнова

Светослав Димитров Минчев

Татяна Илиянова Йорданова

Любомир Цветанов Йорданов

Румен Петков Йорданов

Светла Колева Колева

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"

Николета Кирилова Кузманова

Любомир Димчев Банев

Боян Стефанов Аврамов

Димитър Маринов Ковачев

Тодор Тодоров Дабков

Борислав Валентинов Цонев

Стефан Иванов Михнев

ПП" ВЕЛИЧИЕ"

Недко Иванов Ангелов

Атанас Боянов Велчев

Ивайло Валентинов Кунчев

Костадин Цанев Денчев

Георги Иванов Франсъзов

Коста Петров Костов

Калоян Тодоров Райков

Петър Стоянов Зангов

ПП " МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

Вилимир Юлианов Митрев

Александър Георгиев Титев

Боян Петков Димов

Любина Христова Иванова- Мехмедова

Красимира Христова Петкова

Светлозар Владков Косев

Соня Цецова Иванова

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Мартин Митков Йонков

Ивайло Борисов Петров

Райме Гюрсялова Курбанова

Александър Тодоров Тончев

ПП "ПРАВОТО"

Веска Димитрова Боева

Неделя Петкова Димитрова

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

Анатоли Петров Антонов

Радко Георгиев Радков

Владимир Димитров Николов

Мирослав Данков Христов

ПП "БРИГАДА"

Мирослава Мирославова Косева

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"

Мартин Ганчев Минков

ПП "БУЛГАРИ"

Виктория Методиева Бъчварова

Димитър Иванов Димитров

ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

Светлин Веселинов Каменов

Гинка Красимирова Баева

Съби Иванов Иванов

ПП „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

Максим Генов Велков

Йордан Христов Колев

Теодора Стойчева Стоева

ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ"

Христо Николов Христов

Ивелин Спасов Събчев

Маргарита Христова Крушева

Спас Симеонов Ангелов

Моника Тотева Крушева

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

Михаела Веселинова Атанасова

Николай Ангелов Николов

ПП „АТАКА"

Мартин Милчев Алишанов

Апостол Тотев Матев

Ивайло Георгиев Митов

Петко Володев Нейчев

„БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ /БСДД/"

Цветомир Христов Хаджииванов

Валери Кузманов Иванов

Коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

Дончо Тихолов Захариев

Богомил Савов Лазаров

Илко Стефанов Илиев

Валентина Петкова Новакова

КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ" (БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

Асен Денков Асенов

Йото Борисов Йотов

Христо Йотов Йотов

Милка Кирилова Петрова

Ивелина Стефанова Керчева

Марин Иванов Георгиев

Ивалина Петкова Стаменова

Стефчо Атанасов Стефанов

КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС)

Мариян Георгиев Костадинов

Иглика Иванова Иванова- Събева

Иван Мирославов Христов

КП „МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

Атанас Димитров Шмидт

Партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

Емил Сашев Стефанов

Станислав Емилов Сашев