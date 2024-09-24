Вижте всички кандидати за депутати от 22-ри МИР-Смолян

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 22-ри МИР Смолян.

От този район ще бъдат избрани 4 депутати.

„ГЕРБ-СДС"

1.Николай Тодоров Мелемов

2.Красимир Митков Събев

3.Красимир Росенов Даскалов

4.Недялко Живков Славов

5.Мария Василева Семерджиева

6.Иван Димитров Стоев

7.Радослав Валентинов Филизов

8.Тодор Тодоров Батков

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА -ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

1.Михал Григоров Камбарев

2.Зарко Филипов Маринов

3.Сабахатин Сали Гьокче

4.Цветомира Христова Вакева

5.Антоанета Емилова Узунова

6.Даниел Радостинов Делибашев

7.Славка Василева Чакърова

8.Мартин Бисеров Божанов

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"

1.Ангел Жеков Георгиев

2.Здравко Юрданов Гюров

3.Юлия Пенчева Ненова

4.Детелин Илиев Качаров

5.Александър Алексиев Чандъров

6.Милка Миланова Ковачева

КП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НОВО НАЧАЛО"

1.Халил Реджепов Летифов

2.Сафидин Исенов Чикуртев

3.Медиха Салихова Заимова

4.Николай Бисеров Андреев

5.Светла Райчева Терзиева

6.Данчо Ваклинов Георгиев

7.Емил Златков Пържанов

8.Атанас Йосифов Сталев

„АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1.Хайри Реджебов Садъков

2.Анджей Веселинов Джандев

3.Милко Младенов Кисьов

4.Емил Асенов Руженов

5.Владимир Асенов Ратайски

6.Нези Нези Карахасан

7.Леман Салиева Фезова

8.Румен Венциславов Пехливанов

„БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

1.Лидия Стойкова Стойкова -Чорбанова

2.Станко Димитров Щерев

3.Роксена Севдалинова Чавдарова

4.Марияна Антонова Методиева

5.Станка Иванова Насташова-Уюрова

6.Димитър Тодоров Сивенов

7.Милен Танчев Пачелиев

8.Тодорка Василева Манолевска

партия „ВЕЛИЧИЕ"

1.Лариса Борисова Савова

2.Борислав Костадинов Киряков

3.Крум Борисов Савов

4.Асан Шукри Молла

5.Александър Христов Златилов

6.Миглена Илиева Илиева

7.Ивайло Тодоров Василев

8.Стойчо Викторов Бозуков

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1.Александър Николов Вълчев

2.Андрей Руменов Кадишев

3.Тодор Костадинов Папучаров

4.Йордан Крумов Йорданов

5.Мария Василева Дамянова

ПП „БУЛГАРИ"

1.Искра Йорданова Недева

2.Александър Борисов Димитров

КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

1.Даница Петрова Иванова

2.Мария Атанасова Томова

3.Николина Филипова Бялкова

ПП „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

1.Младен Стефанов Стефанов

ПП „КОЙ - КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

1.Йоло Димитров Денев

2.Лозан Благов Пенов

3.Ивайло Стефанов Стефанов

ПП „АТАКА"

1.Димитър Петков Керин

2.Емануил Крумов Иванов

3.Лилия Иванова Костадинова

4.Иван Димитров Димитров

ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

1.Борислав Климентов Петков

2.Стефани Здравкова Стоянова

3.Антон Красимиров Чилингиров

4.Аргир Станимиров Вълчев

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

1.Милан Василев Косаров

2.Митко Мартинов Демирев

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1.Любомир Димитров Кьосев

2.Михаил Емилов Груев

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"

1.Исмет Мустафов Кехайов

2.Сема Джевджет Куцарова

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1.Митко Енчев Димитров

2.Димитър Христов Кьосев

3.Лидия Иванова Караиванова-Димитрова

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1.Огнян Николаев Симеонов

2.Алдомир Юлиянов Досев

3.Велика Димитрова Радева

4.Николай Йорданов Даскалов

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1.Валери Тодоров Ценков

ПП „БРИГАДА

1.Милийо Драганов Милев

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1.Петър Христов Виденов

2.Ждан Вадимов Чаушев

3.Борис Филипов Иванов

4.Иванка Ангелова Петрова

„РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

1.Максим Александров Тополов

2. Мария Венциславова Филипова-Райчева

3.Димитър Марков Марчев

4.Станьо Георгиев Стоев

5.Недялка Тодорова Иванова

6.Иван Велков Павлов

„МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

1.Стефан Асенов Кехайов

2.Наско Стефанов Гелимачев

3.Ваня Васкова Тодорова

„ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ"/ДОСТ/

1.Нермин Хасан Местан

2.Христо Георгиев Балев

ПП „ПРАВОТО "

1.Георги Николов Гемов

2.Магдалена Димитрова Чалъкова

3.Иван Ананиев Атанасов