Вижте всички кандидати за депутати в 12-и МИР Монтана

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 12-и МИР Монтана.

ГЕРБ-СДС

Румен Димитров Христов

Георги Гаврилов Георгиев

Ивайло Симеонов Ангелов

Полина Валериева Цветанова- Борисова

Спас Гошов Зарчев

Станислав Максимов Станоев

Цветелина Красимирова Каладжова

Християн Елвис Христов

ПП-ДБ

Ванина Димитрова Вецина

Валери Красимиров Спасов

Валери Йончев Петров

Ивайло Петров Антонов

Тодор Данаилов Горанов

Дилян Феликсов Симеонов

Теодор Асенов Евдокимов

Кристиан Костадинов Борисов

"Възраждане"

Петър Николаев Петров

Александър Людмилов Димитров

Борил Петров Каменов

Атанас Трайчов Василев

Милован Жан Панталеев

Георги Ангелов Георгиев

Александър Димитров Радоев

ДПС- Ново начало

Димитър Иванов Аврамов

Надя Йорданова Петрова

Деян Младенов Георгиев

Мелани Михайлова Сергеева

Красимир Димитров Манасиев

Георги Русев Ангелов

Кремена Цветанова Томова

Генчо Атанасов Борисов

Алианс за права и свободи

Иван Калинов Замфиров

Генчо Колчов Линков

Диана Александрова Костова

Георги Йорданов Георгиев

Мартин Здравков Атанасов

Васил Георгиев Замфиров

БСП Обединена левица

Мария Георгиева Каменова

Красимир Бориславов Иванов

Петър Тодоров Петров

Десислава Викторова Александрова

Владислав Иванов Иванов

Леночка Кръстева Ангелова

Руси Иванов Статков

Христо Цеков Петров

ИТН

Емил Димитров Трифонов

Владимир Петров Владимиров

Ивайло Спасов Григоров

Маргарита Живкова Иванова-Манова

Младенка Аспарухова Колова

Десислава Димитрова Димитрова

Светлин Любенов Кирилов

Милен Пламенов Милчев

"Величие"

Милен Методиев Сибинов

Валентин Стоянов Стоянов

Ивайло Блажев Николов

Румен Стоянов Тихолов

"България на труда и разума"

Мая Василева Борисова

Анатоли Василев Борисов

Цветанка Василева Борисова

"Бригада"

Валери Ангелов Ангелов

"Глас народен"

Михайл Иванов Михов

Райна Сашова Ангелова

Цветан Ангелов Янкуловски

"Пряка демокрация"

Мариета Христова Цекова-Ценкова

"Морал, единство, чест"

Самуил Борисов Славов

Пламен Ангелов Петков

Цветомира Крумова Недкова

Вероника Николаева Свиленова

Иван Ангелов Иванов

Емануела Руменова Лионова

Георги Иванов Иванов

Милен Анатолиев Здравков

"Кой - компетентност, отговорност и истина"

Николина Драганова Чакърова–Вълкова

Митко Стоянов Стоянов

Бойко Любенов Михайлов

"Народна партия истината и само истината"

Иван Кирилов Йорданов

Христина Тодорова Николова

Симеон Стоянов Тодоров

Станил Миролюбов Кавалски

Български национален съюз „Нова демокрация"

Йонка Красимирова Иванова

Зоя Андреева Рангелова

Георги Антониев Ангелов

Ждан Вадимов Чаушев

Иванка Лазарова Етова

„Русофили за България" (Българска комунистическа партия, Партия на българските комунисти, Русофили за възраждане на отечеството)

Румен Иванов Ерменков

Румен Любенов Илиев

Борислав Иванов Методиев

Валери Борисов Павлов

Емил Стефанов Владимиров

Емил Рангелов Донков

"Демократи за отговорност, свобода и толерантност"

Георги Кирилов Петков

"Български съюз за директна демокрация"

Ива Петкова Иванова

Галина Пенчева Иванова

"Синя България"

Венета Цветанова Йорданова

Тина Валери Георгиева

Анжелика Иванова Бендурска

Огнян Светославов Александров

Ана Симеонова Атанасова

Анелия Михайлова Ангелова

Мирослав Виденов Младенов

Теодора Милчова Петрова

"Булгари"

Митко Стоянов Стоянов

Теодор Лъчезаров Захариев

"Aтака"

Ивайло Илиев Илиев

Лъчезар Любомиров Лазаров

Юлиян Стоянов Докузанов

"Правото"

Гергана Христова Колева

Антонина Роминова Михайлова

ПП "Партия на зелените"

Евтим Георгиев Лозанов

Станислав Костадинов Илиев

Александър Тониев Трендафилов

Ирена Владимирова Каменова

„Демократи за отговорност, свобода и толерантност" (ДОСТ)

Георги Кирилов Петков

коалиция „Моя страна България"

Йордан Тодоров Гергов

Евгени Евгениев Антонов

Татяна Мицева Ангелова

ПП "Български възход"

1. Красимир Иванов Русимов

2. Анюта Петрова Каменова-Борин

3. Димитър Гоцов Димитров

4. Венцислав Петров Тодоров

5. Мариана Иванова Кирилова

6. Любомир Трифонов Първанов

7. Митко Серафимов Димитров