Вижте всички кандидати за депутати в 9-и МИР Кърджали

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 9-и МИР Кърджали. От този район ще бъдат избрани 5 депутати.

КП ГЕРБ-СДС

1. Цвета Вълчева Караянчева

2. Наим Рамис Наим

3. Милчо Любомиров Енчев

4. Адам Драганов Персенски

5. Неслихан Иляз Варадлъ

6. Иван Добрев Илиев

7. Боян Здравков Вазов

8. Кристиана Венциславова Рушанова

9. Гюлферие Белятин Салиф

10. Стоян Иванов Гавазов

КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

1. Сабахатин Сали Гьокче

2. Радослав Иванов Милев

3. Стоян Петков Георгиев

4. Стоян Георгиев Стоянов

5. Борис Насков Андреев

6. Дженгиз Фахретин Ахмед

7. Гюлчин Ерол Дурмуш

8. Светла Атанасова Стоянова-Тенева

9. Гюрай Юсеин Сюлейман

10. Никола Петков Стоев

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"

1. Георги Георгиев

2. Анета Живкова Георгиева

3. Георги Дианов Дяков

4. Мустафа Сали Вели

5. Ангел Василев Янчев

6. Димитър Христов Димитров

КП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НОВО НАЧАЛО"

1. Ерол Емин Мюмюн

2. Неджми Ниязи Али

3. Айджан Юсеин Ахмед

4. Байрам Юзкан Байрам

5. Елван Бехчет Гюркаш

6. Айтен Байрям Сабри

7. Сейфи Сабри Мехмедали

8. Бейхан Емин Хайрула

9. Самет Ахмет Хасан

10. Тунджай Ремзи Тахир

КП „АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1. Ахмед Демир Доган

2. Ремзи Дурмуш Осман

3. Павлин Павлов Кръстев

4. Юсеин Велиайдин Ахмед

5. Елван Селяхтин Атилла

6. Кадир Сабахтинов Мустафов

7. Юсуф Аляетдин Налбант

8. Ферхад Шабанали Ферхад

9. Танжу Фикри Хюсеин

10. Динчер Тунджай Фариз

КП „БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

1. Георги Тончев Кючуков

2. Ваня Стойкова Михалева

3. Константина Илиева Карабоюкова

4. Венелин Емилов Башев

5. Есен Ясенова Устренска

6. Боян Минчев Бояджиев

7. Антония Гончева Младенова

8. Милен Арсениев Филипов

9. Атанас Златков Семерджиев

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1. Юлия Георгиева Чортленева

2. Яна Николаева Делчева

3. Ялчън Сами Мастанли

4. Наско Славчев Сапунджиев

5. Николай Димитров Илчев

ПП „ВЕЛИЧИЕ"

1. Костадин Илиев Хаджийски

2. Асан Шукри Молла

3. Елена Веселинова Мейтам

4. -

5. Христо Николов Петров

6. Крум Борисов Савов

ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

1. Росен Красимиров Иванов

2. Азис Мехмет Сар

3. Рейхан Зинал Аптула

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

1. Велизар Борисов Флоров

2. Стоян Петров Маринов

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Александър Адриянов Суев

2. Мирослав Иванов Иванов

3. Атанас Ангелов Петров

4. Пламен Иванов Топчиев

5. Ермина Боянова Боянова

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Алдомир Юлиянов Досев

2. Милен Руменов Панчев

3. Мартин Банков Иванов

4. Петър Генов Генов

ПП " ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Мариан Стефанов Христов

ПП " БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Цветан Борисов Стоянов

2. Йордан Иванов Йорданов

ПП "КОЙ"- КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

1. Йоло Димитров Денев

2. Веселин Василев Вътев

3. Димитър Дончев Иванов

ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1. Григор Александров Захариев

ПП "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

1. Колю Костадинов Крушев

ПП „АТАКА"

1. Ангел Николов Божинов

2. Кристиян Ангелов Божинов

3. Кирил Ангелов Кинов

4. Иво Христов Иванов

5. Росица Генчева Димитрова

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"

1. Веселин Дочев Белевски

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Владимир Димитров Николов

2. Асен Николов Караманчев

ПП „БРИГАДА"

1. Анатолий Иванов Атанасов

ПП „ПРАВОТО"

1. Красимир Борисов Криводолски

2. Венета Янчева Стоилова

„РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

1. Тодор Ангелов Ангелов

2. Делин Иванов Запартов

ПП „БУЛГАРИ"

1. Марин Веселинов Наков

2. Георги Ангелов Георгиев

ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ" /ДОСТ/

1. Танер Фикри Алимолла

2. Дурмуш Юсуф Арда

3. Айдън Сюлейман Садула

КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

1. Минчо Боев Кермекчиев

2. Марин Василев Калинков

КП „МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

1. Наско Стефанов Гелимачев

2. Стефан Асенов Кехайов

3. Ермак Тодоров Димов

КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"

1. Илия Сотиров Илиев

2. Митко Георгиев Синабов

3. Изет Фикрет Расим

4. Иван Милчев Черкезов