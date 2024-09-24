Вижте всички кандидати за депутати от 20-и МИР Силистра

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 20-и МИР Силистра.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

КП „ГЕРБ-СДС"

Милен Стойчев Делийски Юксел Осман Ахмед Ивелин Статев Иванов Младен Русинов Минчев Васил Красимиров Дойнов Селим Джавид Садула Йордан Милков Йорданов Мирослав Любенов Димитров

КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

Богомил Иванов Петков Стоян Александров Михалев Стефан Железов Железов Весела Димитрова Тодорова Радослав Георгиев Георгиев Зеки Мехмедов Салимов Ели Йорданова Иванова Кристиян Сашев Калчев

КП „Движение за права и свободи- Ново начало"

Хамид Бари Хамид Сезен Халил Сайън Амир Метин Хайри Ервин Шукрю Юсеин Зафер Заид Сабри Еркан Ахмед Сюлейман Самет Мюмюн Мангър Азиз Сафет Халид

КП „Алианс за права и свободи"

Джевдет Ибрям Чакъров Левент Орхан Мемиш Тансер Ибрям Бейти Сузан Шефкет Акиф Ерчин Фарадин Осман Бирол Ерол Мехмед Нехат Неджмидин Нури Джюнейт Гюрсел Мюмюн

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"



Маргарита Атанасова Генчева Марин Руменов Николов Димитър Георгиев Димитров Свилен Иванов Димитров Петър Митев Петров Валентин Николаев Колев Радослав Минков Стоянов Кирил Георгиев Киров

КП ,,БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

Ели Илиа Келесис - Тодорова Радко Христов Славов Христо Весков Банов Сергей Георгиев Тинев Диана Венелинова Димитрова Борислав Колев Иванов Емил Иванов Енчев Добромир Маринов Добрев

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"

Емил Димитров Трифонов Венко Петров Начев Ивайло Андонов Иванов Теодор Стелиянов Минев Георги Митев Славов Пламен Михайлов Дучев

ПП „ВЕЛИЧИЕ"

Стоян Иванов Георгиев Радка Овидева Иванова Никола Йорданов Петков Десимир Маринов Стоянов Венета Веселинова Желева Георги Николов Атанасов Милена Калчева Павлова Геомил Василев Георгиев

ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"



Иван Красимиров Господинов Петър Георгиев Стойков Никола Красимиров Йорданов Румен Христов Райчев

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"



Любен Иванов Станоев Недялка Мирчева Вълчева Рафет Хюсеин Осман Михайл Димитров Михалев

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

Ивайло Михайлов Иванов Надежда Йорданова Таскова Тони Петров Стойков Кристиян Михайлов Иванов

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"



Георги Минчев Георгиев Николай Атанасов Христов Милена Кирилова Хорозова Милен Маринов Александров Николай Великов Станев

ПП „БРИГАДА"



Юрий Славейков Дудински

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"



Тодор Грозев Тодоров Веселин Гатев Атанасов Мария Петрова Славкова

ПП „ ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ "/ДОСТ/

Бейзат Ахмед Мехмед Иванчо Великов Василев Димитър Георгиев Димитров



ПП „КОЙ"-КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

Ангел Иванов Гаджев Георги Любомиров Желязков Соня Цветанова Ангелова Татяна Павловна Братоева Йонко Станев Димов



ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

Стефан Иванов Пантелеев Стоян Тодоров Пейчев Петя Иванова Добрева Красен Петров Кръстев



ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

Георги Недялков Славчев Иван Вълчев Георгиев Анчо Русев Анчев



КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"

Тамер Дилявер Хасан Пламен Великов Петров Иван Костадинов Иванов Иляз Мухидин Мусамедин Сунай Али Касим Йорданка Христова Стойчева Сердар Гюлтекин Неври Денис Сунай Исмет



КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Калин Димитров Владов Цветелин Чавдаров Цанков Красимир Минков Ботев Михаил Минчев Минчев Янка Василева Димитрова Иван Стойчев Генов



КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

Стефан Иванов Ненчовски Милен Панев Маринов Нено Стефанов Христов Венелин Костадинов Павлов

ПП „БУЛГАРИ"

Орхан Феджри Тахсин Илия Димитров Конов

ПП „АТАКА"

Томи Николов Томов Грациела Данкова Димитрова Маргарита Димитрова Проданова Трифон Боянов Иванов

ПП „ПРАВОТО"

Петя Колева Петрова

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"

Ангел Йорданов Ангелов Десислава Иванова Иванова Ивайло Красимиров Костов

КП „Моя страна България"

Петър Михайлов Йорданов Десислава Любчева Милкова Димитър Великов Йорданов Диана Колева Илиева

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"