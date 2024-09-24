Вижте всички кандидати за депутати от 20-и МИР Силистра

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 20-и МИР Силистра.
От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.
КП „ГЕРБ-СДС"
- Милен Стойчев Делийски
- Юксел Осман Ахмед
- Ивелин Статев Иванов
- Младен Русинов Минчев
- Васил Красимиров Дойнов
- Селим Джавид Садула
- Йордан Милков Йорданов
- Мирослав Любенов Димитров
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
- Богомил Иванов Петков
- Стоян Александров Михалев
- Стефан Железов Железов
- Весела Димитрова Тодорова
- Радослав Георгиев Георгиев
- Зеки Мехмедов Салимов
- Ели Йорданова Иванова
- Кристиян Сашев Калчев
КП „Движение за права и свободи- Ново начало"
- Хамид Бари Хамид
- Сезен Халил Сайън
- Амир Метин Хайри
- Ервин Шукрю Юсеин
- Зафер Заид Сабри
- Еркан Ахмед Сюлейман
- Самет Мюмюн Мангър
- Азиз Сафет Халид
КП „Алианс за права и свободи"
- Джевдет Ибрям Чакъров
- Левент Орхан Мемиш
- Тансер Ибрям Бейти
- Сузан Шефкет Акиф
- Ерчин Фарадин Осман
- Бирол Ерол Мехмед
- Нехат Неджмидин Нури
- Джюнейт Гюрсел Мюмюн
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"
- Маргарита Атанасова Генчева
- Марин Руменов Николов
- Димитър Георгиев Димитров
- Свилен Иванов Димитров
- Петър Митев Петров
- Валентин Николаев Колев
- Радослав Минков Стоянов
- Кирил Георгиев Киров
КП ,,БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"
- Ели Илиа Келесис - Тодорова
- Радко Христов Славов
- Христо Весков Банов
- Сергей Георгиев Тинев
- Диана Венелинова Димитрова
- Борислав Колев Иванов
- Емил Иванов Енчев
- Добромир Маринов Добрев
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"
- Емил Димитров Трифонов
- Венко Петров Начев
- Ивайло Андонов Иванов
- Теодор Стелиянов Минев
- Георги Митев Славов
- Пламен Михайлов Дучев
ПП „ВЕЛИЧИЕ"
- Стоян Иванов Георгиев
- Радка Овидева Иванова
- Никола Йорданов Петков
- Десимир Маринов Стоянов
- Венета Веселинова Желева
- Георги Николов Атанасов
- Милена Калчева Павлова
- Геомил Василев Георгиев
ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"
- Иван Красимиров Господинов
- Петър Георгиев Стойков
- Никола Красимиров Йорданов
- Румен Христов Райчев
ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"
- Любен Иванов Станоев
- Недялка Мирчева Вълчева
- Рафет Хюсеин Осман
- Михайл Димитров Михалев
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Ивайло Михайлов Иванов
- Надежда Йорданова Таскова
- Тони Петров Стойков
- Кристиян Михайлов Иванов
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Георги Минчев Георгиев
- Николай Атанасов Христов
- Милена Кирилова Хорозова
- Милен Маринов Александров
- Николай Великов Станев
ПП „БРИГАДА"
- Юрий Славейков Дудински
ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"
- Тодор Грозев Тодоров
- Веселин Гатев Атанасов
- Мария Петрова Славкова
ПП „ ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ "/ДОСТ/
- Бейзат Ахмед Мехмед
- Иванчо Великов Василев
- Димитър Георгиев Димитров
ПП „КОЙ"-КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"
- Ангел Иванов Гаджев
- Георги Любомиров Желязков
- Соня Цветанова Ангелова
- Татяна Павловна Братоева
- Йонко Станев Димов
ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"
- Стефан Иванов Пантелеев
- Стоян Тодоров Пейчев
- Петя Иванова Добрева
- Красен Петров Кръстев
ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"
- Георги Недялков Славчев
- Иван Вълчев Георгиев
- Анчо Русев Анчев
КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"
- Тамер Дилявер Хасан
- Пламен Великов Петров
- Иван Костадинов Иванов
- Иляз Мухидин Мусамедин
- Сунай Али Касим
- Йорданка Христова Стойчева
- Сердар Гюлтекин Неври
- Денис Сунай Исмет
КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ"
- Калин Димитров Владов
- Цветелин Чавдаров Цанков
- Красимир Минков Ботев
- Михаил Минчев Минчев
- Янка Василева Димитрова
- Иван Стойчев Генов
КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"
- Стефан Иванов Ненчовски
- Милен Панев Маринов
- Нено Стефанов Христов
- Венелин Костадинов Павлов
ПП „БУЛГАРИ"
- Орхан Феджри Тахсин
- Илия Димитров Конов
ПП „АТАКА"
- Томи Николов Томов
- Грациела Данкова Димитрова
- Маргарита Димитрова Проданова
- Трифон Боянов Иванов
ПП „ПРАВОТО"
- Петя Колева Петрова
ПП „ГЛАС НАРОДЕН"
- Ангел Йорданов Ангелов
- Десислава Иванова Иванова
- Ивайло Красимиров Костов
КП „Моя страна България"
- Петър Михайлов Йорданов
- Десислава Любчева Милкова
- Димитър Великов Йорданов
- Диана Колева Илиева
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Веселин Стефанов Василев
- Иво Димитров Иванов
- Любомир Филипов Абрашев