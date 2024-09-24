Вижте всички кандидати за депутати от 23-и МИР в София

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 23-и МИР София.

Това е най-големият избирателен район в страната и избира общо 19 народни представители.

КП ГЕРБ-СДС

1. Рая Назар Назарян

2. Даниел Павлов Митов

3. Александър Койчев Иванов

4. Тома Любомиров Биков

5. Николай Нидал Алгафари

6. Александър Руменов Ненков

7. Юлиян Пламенов Пейчев

8. Мартин Веселинов Милев

9. Таня Иванова Сотирова

10. Владимир Андонов Данаилов

11. Георги Пламенов Амзин

12. Велина Стоянова Белева-Влахова

13. Никола Красимиров Скорчелиев

14. Теодора Маринова Ангелова

15. Стефан Костов Маджаров

16. Пламен Пламенов Петров

17. Павлинка Александрова Долашка

18. Надежда Дмитриевна Атанасова

19. Румяна Стефанова Георгиева

20. Живко Динев Дервенов

21. Анна Първанова Манчева-Димова

22. Мирослав Георгиев Спасов

23. Волен Йорданов Борисов

24. Димитър Стефанов Хаджикотев

25. Веселин Маринов Енчевски

26. Диана Методиева Цекова

27. Виктор Валериев Костов

28. Йоана Георгиева Рашкова

29. Пламен Василев Йончев

30. Ирина Славчева Вълчовска-Петкова

31. Цветина Николаева Илиева-Папаркова

32. Димитър Атанасов Германов

33. Петко Михайлов Михайлов

34. Мерилин Иванова Иванова

35. Георги Петров Иванов

36. Антон Владимиров Владимиров

37. Виктория Викторова Карабашева

38. Венцислав Мирославов Ашламашки

КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

1. Кирил Петков Петков

2. Атанас Петров Атанасов

3. Васил Христов Пандов

4. Венко Николов Сабрутев

5. Ивайло Николаев Мирчев

6. Васил Стефанов Стефанов

7. Божидар Пламенов Божанов

8. Милен Илиев Матеев

9. Полина Валентинова Крайнева

10. Елисавета Димитрова Белобрадова

11. Явор Руменов Божанков

12. Христо Христов Петков

13. Росица Василева Пандова-Йовкова

14. Веселина Георгиева Панайотова

15. Стоил Владимиров Моллов

16. Мартин Богомилов Пенов

17. Красимира Антонова Величкова

18. Виталий Викторович Анточ

19. Иво Георгиев Михайлов

20. Виктор Николаев Николов

21. Благовестина Манчева Петрова

22. Антон Йорданов Тонев

23. Оханес Хачик Паникян

24. Айлин Нуридин Пехливанова

25. Моника Пламенова Веселинова

26. Пламена Александрова Димитрова

27. Йона Йорданова Генчева

28. Албена Димитрова Линкова

29. Даниел Радостинов Делибашев

30. Мария Димитрова Тончева

31. Христо Митков Генков

32. Мирослав Богданов Дачев

33. Христо Славов Едрев

34. Роберт Стефанов Василев

35. Милена Пламенова Кирилова

36. Тодор Николов Николов

37. Борис Иванов Георгиев

38. Лена Здравкова Бориславова

КП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НОВО НАЧАЛО

1. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

2. Рахим Зафер Юмерефенди

3. Тодор Данаилов Софрониев

4. Глория-Никол Емилова Найденова

5. Григор Исмаил Рахими

6. Албена Малинова Аврамова

7. Радостин Георгиев Димитров

8. Муса Мустафа Аянски

9. Недялко Бончев Русков

10. Дениз Седа Хайрула

11. Методи Сашев Кацаров

12. Милена Евтимова Стамболийска

13. Лилия Светославова Йединак

14. Петър Владимиров Шиников

15. Тодор Георгиев Станев

16. Теодор Тодоров Тенев

17. Любомир Василев Цинцев

18. Стефан Веселинов Юруков

19. Явор Красимиров Плявов

20. Светослав Димитров Стоянов

КП „АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1. Веселин Малинов Пенев

2. Вайде Решидова Вазова

3. Кямуран Бейрул Салибрям

4. Мюжгян Феимова Камберова

5. Айше Юсеин Крали

6. Сузана Цветанова Маринска

7. Росен Димитров Димитров

8. Нериман Метинова Чакърова-Мустафа

9. Георги Христов Георгиев

10. Дениз Бюрхан Дюкянджи

11. Хабил Билгинов Хабилов

12. Ваня Иванова Василева

13. Иван Георгиев Цонов

14. Цветан Тодоров Марков

15. Милена Николаева Николова

16. Тихомир Любомиров Трифонов

17. Виолета Атанасова Ивайлова

18. Шенер Енверов Коджебашев

19. Ахмед Хюсеин Хаккъ

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"

1. Цончо Томов Ганев

2. Ивайло Георгиев Чорбов

3. Виолета Радева Кърпачева

4. Панайот Бориславов Бориславов

5. Георги Здравков Цуков

6. Александър Георгиев Алексиев

7. Лидия Георгиева Дуйна-Соколова

8. Калинка Василева Ганчева

9. Николай Лазаров Бадев

10. Даниела Георгиева Грънчарова

11. Елка Димитрова Иванова

12. Вероника Панталеева Пирнарева

13. Виктор Красимиров Неделчев

14. Мирослав Цветанов Христов

15. Хрисимир Златков Христов

16. Атанас Боянов Кавракиров

17. Христо Веселинов Гадев

18. Сергей Вячеславович Махаев

19. Людмил Павлинов Ненов

KП „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

1. Габриел Георгиев Вълков

2. Георги Георгиев Ангелов

3. Наталия Василева Киселова

4. Иван Панайотов Панайотов

5. Николай Димов Димов

6. Сава Иванов Диков

7. Весела Константинова Кирова

8. Борис Генадиев Панкин

9. Паолина Димитрова Желева

10. Славяна Ясенова Висулчева

11. Кристина Любомирова Иванова

12. Сава Христов Арабаджиев

13. Руси Иванов Статков

14. Орлин Георгиев Петков

15. Димитър Александров Митев

16. Борислав Петров Ангелов

17. Владимир Божидаров Маринов

18. Елизабет Буен Тодорова

19. Мира Христова Каленицова

20. Славина Николаева Николова

21. Никола Николов Димитров

22. Бисер-Любослав Николаев Илиев

23. Калин Красимиров Николов

24. Дарина Петрова Велкова

25. Сашко Димов Кунев

26. Атанас Христов Мангъров

27. Чавдар Йорданов Герасимов

28. Веселин Руменов Величков

29. Димитър Йорданов Димитров

30. Николай Петров Минков

31. Стефан Атанасов Куртев

32. Христо Христов Бозуков

33. Добри Олег Цолов

34. Лилия Иванова Ванчева

35. Асен Стоянов Попов

36. Захари Стефанов Руженов

37. Симона Георгиева Петрова

38. Васил Георгиев Младенов

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1. Павела Василева Митова

2. Снежанка Райчова Траянска

3. Александър Викторов Рашев

4. Иван Руменов Клисурски

5. Александър Стайков Марков

6. Борислав Климентов Пешев

7. Здравко Ангелов Михайлов

8. Виктория Малева Малева

9. Илия Ганчев Иванов

10. Диана Николаева Христова

11. Антония Тонева Тонева -Исаева

12. Валентина Юлиянова Велкова

13. Климент Кирилов Иларионов

14. Росен Иванов Панайотов

15. Васил Мирчев Михов

16. Росен Сашов Манолов

17. Гергана Стефчова Якимова

18. Михаела Йорданова Илиева

19. Сокол Кънев Киров

ПП „ВЕЛИЧИЕ"

1. Стилиана Иванова Бобчева

2. Мария Димова Илиева

3. Милена Цветанова Лекова

4. Александър Ервантов Арамов

5. Диана Костова Димова

6. Радостин Веселинов Вълчев

ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

1. Христо Цветанов Расташки

2. Александър Велиславов Тодоров

3. Теодора Кирилова Личева

4. Румен Бончев Дунев

5. Димитър Иванов Танков

6. Людмила Христова Борисова

7. Пламен Иванов Райчинов

8. Иван Владимиров Петров

9. Милен Спасов Димитров

10. Елеонора Иванова Русева

11. Павлин Любомиров Александров

12. Екатерина Иванова Рангелова

13. Милен Вилиев Захариев

14. Ивайло Владков Гроздев

15. Християн Ивалинов Запрянов

16. Петър Каменов Бонев

17. Ивайло Димитров Костадинов

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1. Деница Христова Янакиева

2. Димитър Георгиев Бакалов

3. Христо Цанков Стоянов

4. Марияна Емилова Маринова-Касабова

5. Иво Стефанов Стефанов

6. Ленко Георгиев Панайотов

7. Венцислав Дианов Стоянов

8. Даниела Георгиева Генова

9. Андрей Маринов Маринов

10. Петър Илиев Петров

11. Красимир Янакиев Янакиев

12. Симона Мариусова Христова

13. Величка Павлова Александрова

14. Александър Федеев Александров

15. Иван Александров Федеев

16. Росиян Росенов Янков

17. Теодора Недялкова Кръстева

18. Ангел Ангелов Касабов

19. Силвия Кирилова Димитрова

KП СИНЯ БЪЛГАРИЯ

1. Вили Младенов Лилков

2. Иван Руменов Тодоров

3. Ваньо Евгениев Шарков

4. Жаклин Ваклуш Толева

5. Светослав Михайлов Живков

6. Виктор Петьов Блъсков

7. Константин Ангелов Йорданов

8. Маноела Йорданова Георгиева

9. Янко Стоянов Стоянов

10. Александър Иванов Загорски

11. Надя Иванова Дилова

12. Ангел Николов Иванов

13. Йордан Владимиров Балканджиев

14. Ангел Атанасов Георгиев

15. Никола Савов Саватинов

16. Ануш Езник Езегелян

17. Виктория Цветанова Иванова

18. Йорданка Димитрова Панайотова

19. Мима Цанкова Пандова

20. Иван Пламенов Панов

21. Красимира Димитрова Караджова

22. Весела Миткова Катрова

23. Стоян Петров Цветанов

24. Милен Бончев Стоев

25. Мартин Руменов Павлов

26. Иван Васков Ганчев

27. Белин Марков Белев

28. Калина Иванова Николова

29. Магдалена Христова Иванова

30. Марио Стефанов Сарафов

31. Диана Костова Костова

32. Снежинка Иванова Костова

33. Мария Иванова Попсавова

34. Елена Савова Попсавова

35. Симеон Асенов Стоилков

36. Любомир Младенов Канов

КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"

1. Иван Живков Антикаджиев

2. Мариана Митова Славчева

3. Себастиан Жан Таджер

4. Теодора Дичкова Димова

5. Ивайло Димитров Симеонов

6. Надя Евтимова Бонева

7. Елен Борисова Илиева-Пашкунова

8. Ева Борисова Марчева

9. Славчо Герасимов Златков

10. Калин Василев Петров

11. Борис Велев Велев

12. Милен Радославов Милев

13. Стоян Христов Костадинов

14. Соня Миткова Тилиовска

15. Николай Руменов Петров

16. Иван Милчев Черкезов

17. Лъчезар Георгиев Заркин

18. Галя Николаева Енева

19. Виктор Цветанов Петров

20. Ивайло Симеонов Иванов

21. Анджелина Аджмал Халил

22. Димитър Цонков Иванов

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Огнян Николаев Симеонов

2. Миглена Вълчева Тошева

3. Мартин Банков Иванов

КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

1. Румен Николов Георгиев

2. Елен Иванова Янкова

3. Галина Вескова Николова

4. Йордан Николов Костадинов

5. Юлия Стоянова Сергева

6. Асен Петров Бенчев

7. Жанет Иванова Константинова

8. Димитър Климентов Димитров

9. Жечко Георгиев Йорданов

10. Красимир Георгиев Кузманов

11. Калин Недев Еников

12. Виктория Добромирова Добрева

13. Калин Викторов Божков

14. Богомил Върбанов Върбанов

15. Стоян Маринов Божков

16. Румен Иванов Ерменков

17. Тодор Куртев Цоков

18. Латинка Миткова Петкова

19. Румен Георгиев Стамов

20. Андриан Димитров Атанасов

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"

1. Светослав Емилов Витков

2. Мартин Трифонов Илиев

3. Пресиян Димитров Иванов

ПП „ПРАВОТО"

1. Мария Петрова Колева

2. Валери Богданов Бонев

3. Петя Колева Петрова

4. Силвия Данчова Иванова

5. Йорданка Иванова Димитрова

6. Антоанета Любчова Герова

КП „МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

1. Лъчезар Аспарухов Аврамов

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Даниел Кирилов Божилов

2. Десислава Георгиева Георгиева

3. Тодор Живков Станков

4. Хриска Георгиева Маркова

5. Мариана Асенова Дражева

6. Виктор Стефанов Вътев

7. Елена Петрова Породинска

8. Атанас Владимиров Йосифов

9. Мирослава Антонова Личова

10. Цветан Николов Тодоров

11. Росица Петрова Кавазова

12. Тони Димитров Баждаров

ПП АТАКА

1. Миглена Дойкова Александрова

2. Маен Думат

3. Таня Валентинова Аронова

4. Марат Бен Акудаго Михайлов

5. Филип Борисов Григоров

6. Георги Бонков Попов

7. Николай Насков Чакъров

8. Иван Пенчев Стойчев

9. Георги Христов Георгиев

10. Светлана Николова Славова

11. Борислав Димитров Йоневски

12. Александър Иво Карастойков

13. Огнян Гаврилов Петров

14. Славка Стефанова Димитрова

15. Методи Димитров Димитров

16. Мартин Евгениев Янчев

ПП „КОЙ" – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

1. Светозар Стоянов Съев

2. Стефан Колев Данчев

3. Калоян Будьони Аджичев

4. Силвия Милчева Тошева

5. Емилия Райчева Кьнчева

6. Стефан Симеонов Тошев

7. Дантес Йорданов Денчев

ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Владимир Димитров Николов

2. Владимир Милчев Апостолов

3. Светослава Иванова Горанова

4. Любомир Димитров Кьосев

5. Георги Христов Търнев

6. Цвета Петрова Филипова

7. Антон Людмилов Милчов

8. Георги Петров Петров

9. Николай Иванов Гарвански

10. Мирослав Цочев Цочев

11. Силвия Георгиева Георгиева

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

1. Димитър Ангелов Икимов

2. Людмила Петкова Аначкова

3. Наталия Расимова Салимова

4. Димитър Стоянов Захариев

ПП БУЛГАРИ

1. Димитър Димитров Тасев

2. Николай Юриевич Неклеевич

3. Катерина Иванова Маринова

4. Димитър Стефанов Бунов

ПП „БРИГАДА"

1. Николай Георгиев Николов

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Петър Николаев Клисаров

2. Калин Николов Павлов

3. Мирослава Людмилова Пешева

4. Атанас Тодоров Гарфалски

5. Кристиян Веселинов Достинов

ПП „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

1. Владимир Нешев Царевски

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Мариян Иванов Белоев

2. Венцислав Венциславов Узунов

3. Петър Димитров Цветков

4. Параскева Никифорова Желева

5. Георги Борисов Драганов

6. Любомир Красимиров Цеков

7. Кристиян Божидаров Вучков

8. Здравко Петков Пенев

9. Йорданка Ангелова Петрова

10. Иванка Ангелова Петрова

11. Слави Петров Бонев

12. Михаил Стефанов Паликов

13. Стефан Маринов Парлапански

14. Добромир Георгиев Славов

15. Томи Константинов Каракостов

16. Владимир Драгомиров Савов