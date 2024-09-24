Вижте всички кандидати за депутати от 19-и МИР Русе

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври в Русе (19-и МИР).
В този регион ще бъдат избрани общо 7 депутата.
КП „ГЕРБ-СДС"
- Николай Иванов Братованов
- Георги Николаев Кръстев
- Кристиян Георгиев Иванов
- Георги Илиев Георгиев
- Красимир Йорданов Костадинов
- Звезделина Стойчева Минкова
- Богдан Стефанов Донев
- Мирослав Йорданов Залев
- Николай Иванов Зарков
- Евгени Игнатов Игнатов
- Иван Петров Иванов
- Радомир Хараланов Хараланов
- Сема Салиева Яшарова
- Станислав Бончев Бонев
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
- Мартин Димитров Димитров
- Рена Енчева Стефанова
- Иван Белчев Белчев
- Орлин Радославов Пенков
- Данаил Борисов Ковачев
- Христо Цвятков Лютаков
- Антони Димов Иванов
- Десислава Йорданова Бенкова-Владова
- Калин Ивайлов Иванов
- Деница Стефанова Петкова
- Росен Николаев Симеонов
- Адриан Светлозаров Кабаев
- Кристиян Сашев Калчев
- Лъчезар Мирославов Любчов
КП „Движение за права и свободи- Ново начало"
- Атидже Байрямова Алиева-Вели
- Синан Садула Вейсал
- Гюнай Аккъева Кадънкова
- Семра Юмерова Джиниева
- Снежинка Любомирова Захариева
- Недялко Недялков Йорданов
- Севгин Асанов Ибов
- Ферхан Рейханов Арифов
- Селяйдин Гюнер Осман
- Меджнун Исметов Мустафов
- Илиян Василев Илиев
- Октай Айриев Нуриев
- Вероника Йорданова Хаджиева
- Ралица Йорданова Герганова
КП „Алианс за права и свободи"
- Рамадан Байрам Аталай
- Тимур Ахмедов Халилов
- Деря Ерол Бекир
- Семра Незамединова Аликузуева
- Филчо Рашев Христов
- Елис Ерин Енвер
- Алев Танжу Али
- Сали Шукриев Салиев
- Георги Пламенов Петков
- Ализан Нихат Яхова
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"
- Златан Стоянов Златанов
- Георги Димитров Георгиев
- Виолета Орлинова Красимирова
- Симона Диянова Георгиева
- Костадин Петков Георгиев
- Богомил Станчев Тодоров
- Ивайло Стоянов Казанов
- Христо Кирилов Попов
- Стефан Драгомиров Динов
- Тодор Петков Савов
- Пламен Иванов Петров
- Емилия Ангелова Колева
- Мирослав Николов Чомезов
- Мариян Йорданов Димитров
КП ,,БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"
- Иван Валентинов Иванов
- Биляна Георгиева Иванова
- Валери Йорданов Иванов
- Нора Десиславова Стоянова
- Деница Красимирова Иванова
- Диана Иванова Ласонина
- Елисавета Донева Досева
- Микаел Врамшабух Чакълджиян
- Валентин Дочев Дочев
- Атанас Александров Пеев
- Георги Кирилов Линджев
- Ренета Богданова Симеонова
- Елиан Димитров Пантелеев
- Красимир Асенов Кирилов
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"
- Драгомир Стефанов Петров
- Анатоли Стефанов Станев
- Татяна Агоп Нахабедян-Минчева
- Николай Василев Чанев
- Ивелин Красимиров Машков
- Стойчо Валентинов Минков
- Илиян Димитров Илиев
- Мартин Илиянов Илиев
- Цанислав Маринов Симеонов
- Явор Радев Радев
- Велислав Стоянов Серафимов
- Анабел Свиленова Кръстева
- Спас Стефанов Спасов
ПП „ВЕЛИЧИЕ"
- Валентин Недялков Кръстев
- Деян Василев Димов
- Анна Симеонова Лечева
- Иван Петров Петров
- Нели Александрова Бянова
- Николай Тодоров Гаджев
- Антон Христов Антонов
- Милко Савов Милков
- Маргаритка Петрова Кротнева
ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"
- Светлин Костов Стоянов
- Венелин Йорданов Мицов
- Веселин Тодоров Велчев
- Валентин Иванов Георгиев
- Илиян Христов Христов
- Ивелин Севдалинов Костадинов
- Богомил Яворов Христов
- Сабиха Илияз Юсеин
- Александър Александров Горас
- Йордан Стефанов Йорданов
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ-БСДД"
- Веселин Стефанов Василев
- Иво Димитров Иванов
- Любомир Филипов Абрашев
- Калин Валентинов Върбанов
- Трифон Йорданов Трифонов
ПП „ГЛАС НАРОДЕН"
- Михаил Ростиславов Русинов
- Ангел Йорданов Ангелов
- Веселин Методиев Русинов
КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ" (БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
- Иво Стоянов Иванов
- Иван Драгомиров Михов
- Дилян Иванов Данев
- Лъчезар Иванов Лунчев
- Милена Цветкова Христова
- Илиян Димитров Игнатов
- Юлиан Ангелов Шопов
- Тодор Трифонов Чубуров
- Стефан Атанасов Бабачев
- Дарина Петрова Занева
- Галина Петкова Йорданова
- Ивелина Стефанова Керчева
- Марин Иванов Георгиев
- Огнян Георгиев Георгиев
ПП „АТАКА"
- Деян Йорданов Данчев
- Стефан Анков Бояджиев
- Джем Бехат Али
- Димитър Йосифов Йосифов
- Ева Тихомирова Кънчева
- Христина Емилова Тодорова
ПП „ПРАВОТО"
- Гергана Христова Колева
ПП „БУЛГАРИ"
- Николай Юриевич Неклеевич
- Константин Василев Велев
- Александър Борисов Димитров
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Мирослав Николаев Станчев
- Георги Тодоров Тодоров
ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"
- Веселин Гатев Атанасов
- Тодор Грозев Тодоров
- Мария Петрова Славкова
ПП „БРИГАДА"
- Елвира Здравкова Йорданова
ПП" БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Мартин Петров Николов
- Николай Иванов Русев
- Николай Първанов Григоров
- Захари Ставрев Тасков
- Румен Стоименов Ночев
- Петър Емилов Петров
- Радко Георгиев Радков
- Атанас Георгиев Богоев
ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"
- Венцислав Атанасов Ангелов
- Николай Йорданов Даскалов
- Мариета Проева Керчева
- Прою Маринов Керчев
- Божидар Атанасов Христов
- Винченцо Венциславов Ангелов
- Василен Стелиянов Марков
КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"
- Деян Иванов Недков
- Иван Маринов Чехларов
- Галина Василева Казанджиева
- Валерий Димитров Скорчев
- Петър Пламенов Стоянов
- Радина Валентинова Павлова
- Росен Антонов Станев
- Пламен Йорданов Радев
- Илийчо Неделчев Димитров
- Васил Тодоров Василев
- Александър Божидаров Ганчев
- Петър Георгиев Дяков
ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"
- Людмила Николова Велинова
КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"
- Атанас Йорданов Енчев
- Йосиф Трифонов Новаков
- Димитър Димитров Кюркчиев
- Георги Симеонов Георгиев
- Димитър Илиев Димитров
КП „МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"
- Стелиян Богданов Стефанов
- Петър Михайлов Йорданов
- Десислава Любчева Милкова
- Димитър Великов Йорданов
- Диана Колева Илиева
- Невяна Добрева Йорданова
- Анета Александрова Анчева
ПП „КОЙ"-КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"
- Стефан Георгиев Сталев
- Стефан Петков Найденов
- Татяна Павловна Братоева
- Соня Цветанова Ангелова
- Красимир Георгиев Грозев
ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"
- Мирослава Любенова Йонкова
- Милена Раднева Раднева
- Венцислав Йорданов Балтаджиев
- Росен Людмилов Солаков
- Боян Анастасов Стоянов
- Иван Росенов Величков
- Тихомир Росенов Величков
ПП „ ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ "/ДОСТ/
- Зеки Зекерие Исмаил
- Гриша Константинов Георгиев
- Ремзи Ибрям Карапанли
- Хюсеин Бейрам Хюсеин