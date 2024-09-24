Вижте всички кандидати за депутати от 19-и МИР Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври в Русе (19-и МИР).

В този регион ще бъдат избрани общо 7 депутата.

КП „ГЕРБ-СДС"



Николай Иванов Братованов Георги Николаев Кръстев Кристиян Георгиев Иванов Георги Илиев Георгиев Красимир Йорданов Костадинов Звезделина Стойчева Минкова Богдан Стефанов Донев Мирослав Йорданов Залев Николай Иванов Зарков Евгени Игнатов Игнатов Иван Петров Иванов Радомир Хараланов Хараланов Сема Салиева Яшарова Станислав Бончев Бонев

КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

Мартин Димитров Димитров Рена Енчева Стефанова Иван Белчев Белчев Орлин Радославов Пенков Данаил Борисов Ковачев Христо Цвятков Лютаков Антони Димов Иванов Десислава Йорданова Бенкова-Владова Калин Ивайлов Иванов Деница Стефанова Петкова Росен Николаев Симеонов Адриан Светлозаров Кабаев Кристиян Сашев Калчев Лъчезар Мирославов Любчов

КП „Движение за права и свободи- Ново начало"

Атидже Байрямова Алиева-Вели Синан Садула Вейсал Гюнай Аккъева Кадънкова Семра Юмерова Джиниева Снежинка Любомирова Захариева Недялко Недялков Йорданов Севгин Асанов Ибов Ферхан Рейханов Арифов Селяйдин Гюнер Осман Меджнун Исметов Мустафов Илиян Василев Илиев Октай Айриев Нуриев Вероника Йорданова Хаджиева Ралица Йорданова Герганова

КП „Алианс за права и свободи"

Рамадан Байрам Аталай Тимур Ахмедов Халилов Деря Ерол Бекир Семра Незамединова Аликузуева Филчо Рашев Христов Елис Ерин Енвер Алев Танжу Али Сали Шукриев Салиев Георги Пламенов Петков Ализан Нихат Яхова

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"

Златан Стоянов Златанов Георги Димитров Георгиев Виолета Орлинова Красимирова Симона Диянова Георгиева Костадин Петков Георгиев Богомил Станчев Тодоров Ивайло Стоянов Казанов Христо Кирилов Попов Стефан Драгомиров Динов Тодор Петков Савов Пламен Иванов Петров Емилия Ангелова Колева Мирослав Николов Чомезов Мариян Йорданов Димитров

КП ,,БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

Иван Валентинов Иванов Биляна Георгиева Иванова Валери Йорданов Иванов Нора Десиславова Стоянова Деница Красимирова Иванова Диана Иванова Ласонина Елисавета Донева Досева Микаел Врамшабух Чакълджиян Валентин Дочев Дочев Атанас Александров Пеев Георги Кирилов Линджев Ренета Богданова Симеонова Елиан Димитров Пантелеев Красимир Асенов Кирилов

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"

Драгомир Стефанов Петров Анатоли Стефанов Станев Татяна Агоп Нахабедян-Минчева Николай Василев Чанев Ивелин Красимиров Машков Стойчо Валентинов Минков Илиян Димитров Илиев Мартин Илиянов Илиев Цанислав Маринов Симеонов Явор Радев Радев Велислав Стоянов Серафимов Анабел Свиленова Кръстева Спас Стефанов Спасов

ПП „ВЕЛИЧИЕ"

Валентин Недялков Кръстев Деян Василев Димов Анна Симеонова Лечева Иван Петров Петров Нели Александрова Бянова Николай Тодоров Гаджев Антон Христов Антонов Милко Савов Милков Маргаритка Петрова Кротнева

ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

Светлин Костов Стоянов Венелин Йорданов Мицов Веселин Тодоров Велчев Валентин Иванов Георгиев Илиян Христов Христов Ивелин Севдалинов Костадинов Богомил Яворов Христов Сабиха Илияз Юсеин Александър Александров Горас Йордан Стефанов Йорданов

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ-БСДД"

Веселин Стефанов Василев Иво Димитров Иванов Любомир Филипов Абрашев Калин Валентинов Върбанов Трифон Йорданов Трифонов

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"

Михаил Ростиславов Русинов Ангел Йорданов Ангелов Веселин Методиев Русинов

КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ" (БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

Иво Стоянов Иванов Иван Драгомиров Михов Дилян Иванов Данев Лъчезар Иванов Лунчев Милена Цветкова Христова Илиян Димитров Игнатов Юлиан Ангелов Шопов Тодор Трифонов Чубуров Стефан Атанасов Бабачев Дарина Петрова Занева Галина Петкова Йорданова Ивелина Стефанова Керчева Марин Иванов Георгиев Огнян Георгиев Георгиев

ПП „АТАКА"

Деян Йорданов Данчев Стефан Анков Бояджиев Джем Бехат Али Димитър Йосифов Йосифов Ева Тихомирова Кънчева Христина Емилова Тодорова

ПП „ПРАВОТО"

Гергана Христова Колева

ПП „БУЛГАРИ"

Николай Юриевич Неклеевич Константин Василев Велев Александър Борисов Димитров

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

Мирослав Николаев Станчев Георги Тодоров Тодоров

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

Веселин Гатев Атанасов Тодор Грозев Тодоров Мария Петрова Славкова

ПП „БРИГАДА"

Елвира Здравкова Йорданова

ПП" БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

Мартин Петров Николов Николай Иванов Русев Николай Първанов Григоров Захари Ставрев Тасков Румен Стоименов Ночев Петър Емилов Петров Радко Георгиев Радков Атанас Георгиев Богоев

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

Венцислав Атанасов Ангелов Николай Йорданов Даскалов Мариета Проева Керчева Прою Маринов Керчев Божидар Атанасов Христов Винченцо Венциславов Ангелов Василен Стелиянов Марков

КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"

Деян Иванов Недков Иван Маринов Чехларов Галина Василева Казанджиева Валерий Димитров Скорчев Петър Пламенов Стоянов Радина Валентинова Павлова Росен Антонов Станев Пламен Йорданов Радев Илийчо Неделчев Димитров Васил Тодоров Василев Александър Божидаров Ганчев Петър Георгиев Дяков

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

Людмила Николова Велинова

КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

Атанас Йорданов Енчев Йосиф Трифонов Новаков Димитър Димитров Кюркчиев Георги Симеонов Георгиев Димитър Илиев Димитров

КП „МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

Стелиян Богданов Стефанов Петър Михайлов Йорданов Десислава Любчева Милкова Димитър Великов Йорданов Диана Колева Илиева Невяна Добрева Йорданова Анета Александрова Анчева

ПП „КОЙ"-КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

Стефан Георгиев Сталев Стефан Петков Найденов Татяна Павловна Братоева Соня Цветанова Ангелова Красимир Георгиев Грозев

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

Мирослава Любенова Йонкова Милена Раднева Раднева Венцислав Йорданов Балтаджиев Росен Людмилов Солаков Боян Анастасов Стоянов Иван Росенов Величков Тихомир Росенов Величков

ПП „ ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ "/ДОСТ/