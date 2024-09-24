Вижте всички кандидати за депутати от 24-и МИР в София

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 24-и МИР София.

От този район ще бъдат избрани общо 13 депутата.

Коалиция ГЕРБ-СДС

1. Йорданка Асенова Фандъкова

2. Христо Георгиев Гаджев

3. Даниел Тихомиров Александров

4. Савина Йорданова Савова

5. Станислав Станиславов Петрунов

6. Георги Илиев Мешенлиев

7. Борис Петров Петров

8. Зафир Кирилов Зарков

9. Валентин Иванов Радев

10. Томи Младенов Николов

11. Ивайло Елков Цеков

12. Зоран Александров Рангелов

13. Антон Господинов Койчев

14. Петър Константинов Митев

15. Анжела Иванова Димчева

16. Десислава Наскова Митова

17. Мартин Албенов Атанасов

18. Христофор Христофор Хубчев

19. Димитър Митков Динев

20. Николай Герчев Герчев

21. Радостина Валериева Белчева

22. Слав Василев Петков

23. Георги Николаев Дуков

24. Анжела Миткова Христова

25. Любен Емилов Паскалев

26. Даниел Пламенов Пелов

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

1. Надежда Георгиева Йорданова

2. Лена Здравкова Бориславова

3. Петър Василев Кьосев

4. Йордан Ивов Терзийски

5. Стоян Александров Михалев

6. Мирослава Петрова Петрова

7. Деница Димитрова Симеонова

8. Мартина Чавдарова Стефанова

9. Мирослав Йорданов Мавров

10. Венелин Петров Радев

11. Маргарита Кирилова Игнатова

12. Росен Силвиев Георгиев

13. Мартин Димитров Димитров

14. Емилия Кунчева Тончева

15. Стоил Владимиров Моллов

16. Димитър Пламенов Къцарков

17. Красимира Антонова Величкова

18. Александра Красимирова Стеркова

19. Петър Стойчев Георгиев

20. Ирена Георгиева Василева

21. Иван Десимиров Кулин

22. Иван Романов Цветков

23. Иво Георгиев Михайлов

24. Васко Христов Василев

25. Радослав Стефанов Йовчев

26. Марта Руменова Георгиева

КП „Движение за права и свободи – Ново начало"

1. Рахим Зафер Юмерефенди

2. Дин Ахмед Онбаши

3. Георги Захаринин Попов

4. Аспарух Аспарухов Карастоянов

5. Емилия Красимирова Кехайова

6. Григор Исмаил Рахими

7. Шабан Мехмедов Моллов

8. Ивайло Любчев Аспарухов

9. Радостин Георгиев Димитров

10. Албена Малинова Аврамова

11. Муса Мустафа Аянски

12. Ренета Антонова Илиева

13. Велизар Любчев Райков

14. Лилия Светославова Йединак

15. Веса Тонова Тонова

16. Людмила Иванова Тончева

17. Исмет Хасанов Османов

18. Георги Трайков Дамянов

19. Телият Осман Калчев

20. Светослав Димитров Стоянов

21. Емилия Димитрова Бонкова

22. Мирчо Маринов Мирчев

Коалиция "АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1. Павлин Иванов Найденов

2. Мюжгян Феимова Камберова

3. Александър Митков Йоцев

4. Алпер Гюнер Ахмедов

5. Щерьо Щерев Щерев

6. Айше Юсеин Крали

7. Джемал Осман Джемал

8. Мехмед Анев Османоглу

9. Роберт Русинов Цонин

10. Деница Симеонова Иванова

11. Констандинос Йоанис Козас

12. Стефан Георгиев Борисов

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"

1. Петър Николаев Петров

2. Йордан Христов Тодоров

3. Георги Хрисимиров Иванов

4. Петя Христова Бояджиева

5. Петър Валериев Ананиев

6. Тодор Стоянов Гроздев

7. Димитър Георгиев Драганов

8. Цветан Йорданов Пенчев

9. Данаил Емилов Цанков

10. Васил Цолов Котарански

11. Боряна Павлова Велинова-Амори

12. Георги Юриев Нотев

13. Милен Стефанов Николов

Коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

1. Атанас Владимиров Атанасов

2. Димитър Петков Главинов

3. Кръстин Кирилов Чепилов

4. Евгени Константинов Минчев

5. Наталия Василева Илиева

6. Александър Спасов Грозданов

7. Росен Стоянов Манасиев

8. Красимир Николаев Игнатов

9. Светослав Георгиев Стойков

10. Янко Любенов Янев

11. Пламен Асенов Лазаров

12. Мариела Тодорова Модева

13. Йордан Йорданов Топалов

14. Мариана Неделчова Божкова

15. Боян Ангелов Иванов

16. Боян Иванов Бойчев

17. Георги Митков Димитров

18. Иван Данев Токаджиев

19. Елмира Красимирова Атанасова

20. Лиляна Йорданова Йорданова

21. Аспарух Драганов Карастоянов

22. Валентин Димитров Пейков

23. Георги Йорданов Кордов

24. Ивайло Лазаров Венчев

25. Иван Георгиев Айолов

26. Ива Иванова Начева

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1. Силви Кирилов Петров

2. Иван Стойнов Кючуков

3. Димитър Стоянов Гърдев

4. Илия Ганчев Иванов

5. Валя Стефанова Трифонова

6. Петър Николаев Бенев

7. Цветан Ненков Димов

8. Силвестър Живков Иванов

9. Елка Ненчева Миркова

10. Борислав Климентов Пешев

11. Виктория Малева Малева

12. Илиян Мариов Иванов

13. Венцислав Михайлов Асенов

ПП „ВЕЛИЧИЕ"

1. Григор Вихров Здравков

2. Петя Петрова Стаменова

3. Николай Панков Панков

4. Лазар Васков Василев

5. Таня Пламенова Тимева

ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

1. Виолета Колева Комитова

2. Светлин Костов Стоянов

3. Димитър Иванов Танков

4. Веселина Найденова Гекова

5. Надя Крумова Ставрева

6. Боян Запрянов Тренев

7. Александър Бойков Войнов

8. Веселин Добринов Колев

9. Станил Станиславов

10. Васил Бойков Пеев

11. Богомил Георгиев Йорданов

12. Соня Стефанова Гарчева

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1. Стефан Динчев Янев

2. Емил Янков Аврамов

3. Мариела Дамянова Павлова

4. Иво Стефанов Стефанов

5. Николай Димитров Добрев

6. Владислав Александров Апостолов

7. Бончо Димитров Фетваджиев

8. Цветан Григоров Николов

9. Моника Николаева Буровска

10. Марияна Емилова Маринова - Касабова

11. Боян Росенов Кръстев

12. Андрея Любомирова Дацова

13. Тодор Иванов Тодоров

14. Пламен Петров Василев

КП СИНЯ БЪЛГАРИЯ

1. Петър Стефанов Москов

2. Никола Симеонов Янков

3. Цецка Георгиева Бачкова

4. Иван Георгиев Сотиров

5. Светослав Михайлов Живков

6. Росица Желязкова Рачева

7. Николай Василев Тодоров

8. Ивайло Иванов Караньотов

9. Георги Веселинов Костов

10. Александър Иванов Загорски

11. Надя Иванова Дилова

12. Юлия Тенева Кючукова

13. Петко Илиев Събев

14. Ангел Атанасов Георгиев

15. Десислава Тодорова Бебова

16. Радослав Ефтимов Христов

17. Лъчезар Емилов Иванов

18. Йорданка Димитрова Панайотова

19. Борислав Бориславов Лисев

20. Пеню Витанов Пенев

21. Борис Вилхелм Точев

22. Ивета Филипова Борисова

23. Веселин Петров Жеков

24. Иван Деянов Калагларски

25. Калоян Цветелинов Папазов

26. Захари Петров Петров

КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД И ЗС)"

1. Джема Маринова Грозданова

2. Виктор Владимиров Серафимов

3. Калин Василев Петров

4. Евгени Господинов Иванов

5. Благовест Руменов Александров

6. Петко Маринов Петков

7. Николай Руменов Петров

8. Натали Ангелова Узунова

9. Диана Петрова Петрова

10. Антоанета Христова Костова

11. Златка Петрова Станчева

12. Цветомира Константинова Бабалиевска

13. Иван Василев Лазов

ПП КОЙ

1. Христо Георгиев Лафчиев

2. Тошко Витанов Тодоров

3. Соня Иванова Иванова

4. Стоян Славейков Грозданов

5. Арсени Василев Байздренков

6. Виктор Александров Кръстев

7. Теодора Стойчева Стоева

8. Тошо Милчев Милчев

9. Юрий Михайлов Колчев

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Валентин Симеонов Симов

2. Пламен Славчев Петров

3. Боян Алеков Румбин

4. Огнян Цветанов Йоцов

5. Павел Няголов Камбуров

6. Димитър Цветанов Тодоров

ПП „БУЛГАРИ"

1. Димитър Стефанов Бунов

2. Любомир Руменов Ламбин

3. Пламен Цветков Панов

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

1. Георги Петков Манолов

2. Димитър Ангелов Икимов

3. Божидар Кирилов Кръстев

4. Ангел Кременов Милев

ПП „БРИГАДА"

1. Арбен Ефремов Хавальов

ПП „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

1. Нено Стоянов Димов

ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Красимир Манолов Стоянов

2. Димитър Николаев Димитров

3. Иван Цветков Иванов

ПП „Български национален съюз – Нова Демокрация"

1. Елена Кирилова Ваташка

2. Вельо Найденов Иванов

3. Здравко Иванов Димитров

4. Кристиян Божидаров Вучков

5. Димитър Йорданов Запрянов

6. Светослав Огнянов Панайотов

7. Георги Антониев Ангелов

8. Димитър Василев Георгиев

9. Найден Тодоров Тодоров

10. Елена Георгиева Манасиева

11. Мариян Иванов Белоев

12. Ермина Боянова Боянова

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Станислав Цветков Тодоров

2. Силвия Цветанова Давидова

3. Магдалена Ненова Дюлгерова

КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Едуард Бадуи Фадел

2. Спас Владимиров Спасов

3. Болеслав Марков Павлов

4. Асен Петров Бенчев

5. Добриян Симеонов Малинов

6. Милчо Петков Александров

7. Калин Недев Еников

8. Жечко Георгиев Йорданов

9. Димитър Климентов Димитров

10. Пламен Йотов Братанов

11. Виктория Добромирова Добрева

12. Донка Йотова Братанова

13. Румяна Георгиева Райнова

14. Десислава Стоянова Георгиева

15. Ставри Сотиров Сотиров

КП „МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

1. Тодор Иванов Тодоров

ПП ПРАВОТО

1. Явор Момчилов Брейчев

2. Антоанета Любчова Герова

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Стефан Радославов Цончев

2. Галя Николаева Кърнева

3. Пресиян Димитров Иванов

ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Георги Стефанов Неделчев

2. Евгени Николаев Христов

3. Христо Вачев Вачев

4. Тодор Живков Станков

5. Елена Петрова Породинска

6. Ива Петкова Иванова

7. Христо Вълканов Ангелов

8. Мария Сотирова Сотирова

9. Станислав Руменов Стойнев

ПП АТАКА

1. Атанас Стефанов Куртев

2. Мартин Евгениев Янчев

3. Методи Димитров Димитров

4. Татяна Красимирова Кунчева

5. Маен Думат

6. Велко Методиев Кьосев

7. Филип Борисов Григоров

8. Георги Бонков Попов

9. Николай Насков Чакъров

10. Георги Христов Георгиев

11. Олег Стоянов Георгиев

12. Величка Борисова Георгиева