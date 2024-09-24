Вижте всички кандидати за депутати от 6-ти МИР Враца

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 06 - МИР Враца.

ГЕРБ-СДС

Красен Георгиев Кръстев

Мартин Николаев Харизанов

Мирослав Иванов Аспарухов

Светослав Цветанов Спасов

Емил Димитров Миленков

Илиян Йорданов Еленков

Мариана Митева Петкова

Дамян Митов Петров

Пламена Иванова Цветанова

Цветомила Стефанова Тодорчева-Христова

Мартин Руменов Стойчевски

Илонка Димитрова Петрова

ПП-ДБ

Деница Димитрова Симеонова

Галя Йотова Илиева

Илия Илиев Петров

Деян Иванов Войкин

Стефан Красимиров Стефанов

Николай Тошев Диловски

Ралица Цветанова Коларова

Георги Николаев Стамов

Мая Цветанова Везирска

Радослава Начкова Спасова

Стилян Парушев Парушев

Даниела Генова Бресковски

Възраждане

Ивайло Василев Папов

Виолин Панайотов Бинчев

Лилиан Петков Петков

Рая Ангелова Иванова

Георги Хрисимиров Иванов

Цветелина Борисова Стефанова

Евгени Найденов Спасов

Светослав Светославов Георгиев

ДПС-Ново начало

Иво Севдалинов Цанев

Каролина Симеонова Кьолер – Тонова

Касъм Мехти Касъмов

Христо Найденов Найденов

Венелин Людмилов Янков

Николай Емилов Николов

Веселина Евгениева Червеняшка

Стефан Пламенов Вълков

Марин Иванов Цветков

Христо Иванов Иванов

Ангел Иванов Иванов

Патрисия Бориславова Петрова

АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Ализан Нихат Яхова

Бранимир Асенов Бочев

Стефан Димитров Ангелов

Петьо Иванов Петков

Георги Димитров Първанов

Йонко Нанков Николов

Трифон Бориславов Георгиев

Цветомира Лазарова Димова

Николай Анатолиев Аврамов

БСП - Обединена левица

Андрей Христов Вълчев

Ива Илиева Илиева

Добромир Александров Александров

Ивайло Митков Иванов

Лалчо Никорлов Лалов

Славей Милетиев Григоров

Мария Светлозарова Василева

Наташка Петкова Маринова

Красимир Илиев Тошев

Георги Стефанов Павлов

Ивелина Цветанова Йорданова

Мариела Стоянова Маринова

ИМА ТАКЪВ НАРОД

Иван Руменов Клисурски

Цоло Йотов Цолов

Валери Георгиев Алексиев

Климент Кирилов Иларионов

Даниел Цветиев Цеков

Деница Георгиева Каменова

Пламен Владимиров Панчев

Илиян Маринов Иванов

Величие

Румен Стоянов Тихолов

Милен Методиев Сибинов

Ерик Тихомиров Маринов

Веселин Иванов Борисов

Ивайло Блажев Николов

Валентин Стоянов Стоянов

МОРАЛ, ЕДИНСТВО И ЧЕСТ:

Красимир Цветков Манов

Людмила Христова Борисова

Петър Руменов Кожухаров

Денис Пламенов Гърлов

Владислав Иванов Нинов

Християн Ивалинов Запрянов

Пламен Евалинов Георгиев

Благовест Витанов Стаменов

Георги Иванов Георгиев

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ":

Мартин Иво Илиев

Данаил Николаев Иванов

Тихомир Тихомиров Тодоров

Петър Емилов Петров

Адриан Богданов Суев

Йохан Николаев Киров

НАРОДНА ПАРТИЯ „ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА":

Магдалена Ненова Дюлгерова

Станислав Емилов Сашев

Божидар Атанасов Христов

Иван Кирилов Йорданов

АТАКА:

Светлин Генадиев Стойков

Борис Николов Евтимов

Александър Найденов Стефанов

Диляна Георгиев Диткова

БУЛГАРИ:

Калин Гошев Кръстев

Георги Ангелов Георгиев

Пламен Цветков Панов

ПРАВОТО:

Ваня Савова Георгиева

Антонина Ромилова Михайлова

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ:

Тони Димитров Баждаров

СИНЯ БЪЛГАРИЯ:

Петко Иванов Петков

Евгени Бориславов Генов

Ивайло Вагенщайн Русинов

Нина Миткова Пановска

Мирослав Илиев Евтимов

Иво Ивов Николов

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ :

Станислав Костадинов Илиев

Върбан Маринов Вутов

БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА:

Маргарита Найденова Младенова

Анатоли Василев Борисов

Мая Василева Борисова

ГЛАС НАРОДЕН:

Борислав Николаев Маринов

Цветан Ангелов Янкуловски

Райна Сашова Ангелова

БРИГАДА:

Александър Станимиров Марковски

"Български възход"

Румен Димитров Антов

Камелия Илиева

Михаил Христов Иванов Каменова

Цветан Ангелов Димитров

Мариела Дамянова Павлова

Андрея Любомирова Дацова

Александър Георгиев Петров

КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА:

Искрен Валериев Дилов

Димитър Георгиев Господинов

Трендафил Ангелов Иванов

Орлин Венелинов Цолов