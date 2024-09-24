Без емблемите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Антоанета Цонева сред водачите на ПП-ДБ

След тежки разговори между коалиционните партньори до последния момент, водачите на листите на ПП-ДБ вече са известни.
Сред водачите обаче не попадат емблематичните за "Да, България" имена на Ивайло Мирчев и Антоанета Цонева, които досега водеха листите съответно в Добрич и Разград. Мирчев е заменен от юриста Свилен Трифонов, който е член на Изпълнителния съвет на "Да, България".
Вместо Цонева първи в Разград е Джипо Джипов, който на предишните избори е бил втори в листата. Той е син на известния депутат от времето на Иван Костов Никола Джипов Николов, който беше шеф на икономическата комисия в 38-ото НС. Джипов е магистър инженер, завършил в Лондон. Бил е общински съветник, а през 2015 г. е бил и кандидат за депутат от Реформаторския блок. Баща на 3 деца.
Вижте всички имена:
МИР 01 Благоевград - Андрей Цеков
МИР 02 Бургас - Явор Божанков
МИР 03 Варна - Даниел Лорер
МИР 04 Велико Търново - Людмила Илиева
МИР 05 Видин - Любен Иванов
МИР 06 Враца - Деница Симеонова
МИР 07 Габрово - Богомил Петков
МИР 08 Добрич - Свилен Трифонов
МИР 09 Кърджали - Сабахтин Гьокче
МИР 10 Кюстендил - Георги Стамов
МИР 11 Ловеч - Искрен Арабаджиев
МИР 12 Монтана - Ванина Вецина
МИР 13 Пазарджик - Ивайло Шотев
МИР 14 Перник - Кирил Петков
МИР 15 Плевен - Богдан Богданов
МИР 16 Пловдив град - Асен Василев
МИР 17 Пловдив област - Йордан Иванов
МИР 18 Разград - Джипо Джипов
МИР 19 Русе - Мартин Димитров
МИР 20 Силистра - Богомил Петков
МИР 21 Сливен - Татяна Султанова
МИР 22 Смолян - Михал Камбарев
МИР 23 София град - Кирил Петков
МИР 24 София град - Надежда Йорданова
МИР 25 София град - акад. Николай Денков
МИР 26 София област - Атанас Славов
МИР 27 Стара Загора - Радослав Рибарски
МИР 28 Търговище - Илина Мутафчиева
МИР 29 Хасково - Асен Василев
МИР 30 Шумен - акад. Николай Денков
МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов