Без емблемите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Антоанета Цонева сред водачите на ПП-ДБ

След тежки разговори между коалиционните партньори до последния момент, водачите на листите на ПП-ДБ вече са известни.

Сред водачите обаче не попадат емблематичните за "Да, България" имена на Ивайло Мирчев и Антоанета Цонева, които досега водеха листите съответно в Добрич и Разград. Мирчев е заменен от юриста Свилен Трифонов, който е член на Изпълнителния съвет на "Да, България".

Вместо Цонева първи в Разград е Джипо Джипов, който на предишните избори е бил втори в листата. Той е син на известния депутат от времето на Иван Костов Никола Джипов Николов, който беше шеф на икономическата комисия в 38-ото НС. Джипов е магистър инженер, завършил в Лондон. Бил е общински съветник, а през 2015 г. е бил и кандидат за депутат от Реформаторския блок. Баща на 3 деца.

Вижте всички имена:

МИР 01 Благоевград - Андрей Цеков

МИР 02 Бургас - Явор Божанков

МИР 03 Варна - Даниел Лорер

МИР 04 Велико Търново - Людмила Илиева

МИР 05 Видин - Любен Иванов

МИР 06 Враца - Деница Симеонова

МИР 07 Габрово - Богомил Петков

МИР 08 Добрич - Свилен Трифонов

МИР 09 Кърджали - Сабахтин Гьокче

МИР 10 Кюстендил - Георги Стамов

МИР 11 Ловеч - Искрен Арабаджиев

МИР 12 Монтана - Ванина Вецина

МИР 13 Пазарджик - Ивайло Шотев

МИР 14 Перник - Кирил Петков

МИР 15 Плевен - Богдан Богданов

МИР 16 Пловдив град - Асен Василев

МИР 17 Пловдив област - Йордан Иванов

МИР 18 Разград - Джипо Джипов

МИР 19 Русе - Мартин Димитров

МИР 20 Силистра - Богомил Петков

МИР 21 Сливен - Татяна Султанова

МИР 22 Смолян - Михал Камбарев

МИР 23 София град - Кирил Петков

МИР 24 София град - Надежда Йорданова

МИР 25 София град - акад. Николай Денков

МИР 26 София област - Атанас Славов

МИР 27 Стара Загора - Радослав Рибарски

МИР 28 Търговище - Илина Мутафчиева

МИР 29 Хасково - Асен Василев

МИР 30 Шумен - акад. Николай Денков

МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов