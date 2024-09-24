Вижте всички кандидати за депутати от 25-и МИР в София

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 25-и МИР София.

От този район ще бъдат избрани общо 14 депутати.

КП ГЕРБ-СДС

1 Бойко Методиев Борисов

2 Даниела Руменова Райчева

3 Георги Валентинов Георгиев

4 Лъчезар Богомилов Иванов

5 Анна Василева Александрова

6 Петър Николаев Николов

7 Пламен Николаев Николов

8 Полина Венциславова Исаева

9 Младен Василев Младенов

10 Иван Вълчев Чакъров

11 Аделина Стаменова Недкова

12 Борислав Георгиев Тодоров

13 Слави Валентинов Маноилов

14 Силвия Славчева Иванова

15 Златко Иванов Златков

16 Каролина Цончева Цонева

17 Ивайло Петков Колегов

18 Борислава Венциславова Виденова

19 Михаил Антонио Кирилов

20 Христо Валентинов Василев

21 Ивайла Йорданова Андреева

22 Християн Георгиев Гатев

23 Венцислав Венциславов Зашев

24 Росен Драгомиров Стоянов

25 Силвия Юлиянова Селимова

26 Димитър Димитров Александров

27 Александра Александрова Данчева

28 Любен Любенов Дилов

ПП-ДБ

1 Николай Денков Денков

2 Кристина Николаева Петкова

3 Калина Бориславова Константинова

4 Росица Василева Пандова-Йовкова

5 Александър Димитров Симидчиев

6 Елена Романова Димитрова

7 Антонина Владимировна Грекова

8 Венцислав Василев Кръстев

9 Радостина Ангелова Ангелова

10 Радко Константинов Кръстанов

11 Пресияна Петева Панова-Иванова

12 Радослав Стефанов Йовчев

13 Мирослав Йорданов Мавров

14 Димитър Николов Кочмаров

15 Христо Тодоров Златков

16 Йордан Николаев Янков

17 Ивайло Йорданов Йорданов

18 Пламена Александрова Димитрова

19 Веселина Атанасова Гайдарджиева

20 Марин Михайлов Тихомиров

21 Лъчезар Мирославов Любчов

22 Ирена Георгиева Василева

23 Роберта Кирилова Станиславова

24 Жеко Георгиев Георгиев

25 Елена Карамфилова Захариева

26 Венко Николов Сабрутев

КП „Движение за права и свободи- Ново начало"

1 Искра Димитрова Михайлова-Копарова

2 Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

3 Мария Христова Савчева

4 Бранимир Димитров Ламбиев

5 Емилия Красимирова Кехайова

6 Николай Илков Кючуков

7 Иван Александров Маринов

8 Стела Мариянова Маринова

9 Славян Радоев Радойчовски

10 Ана Иванова Кръстанова

11 Ренета Антонова Илиева

12 Моника Петрова Ангелова

13 Михаел Димитров Лещански

14 Веселин Димитров Христов

15 Мария Любомирова Попова

16 Велизар Антонов Методиев

17 Шабан Мехмедов Моллов

18 Тошко Илиев Трайков

19 Георги Трайков Дамянов

20 Телият Осман Калчев

Алианс за права и свободи

1 Явор Илиев Хайтов

2 Росен Димитров Димитров

3 Валери Методиев Григоров

4 Симона Стоянова Люцканова

5 Недрет Невзат Невзат

6 Ивелина Дойчева Чотова

7 Халит Осман Сарач

8 Невена Георгиева Димитрова

9 Валери Димитров Димитров

10 Диана Тонева Панайотова

11 Валентин Кирилов Стамов

12 Натали Асенова Георгиева

13 Ахмед Мустафа Моллахасан

14 Илиян Запрянов Славов

15 Кирил Георгиев Ленгарски

16 Стефан Георгиев Борисов

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

1 Костадин Тодоров Костадинов

2 Маргарита Иванова Махаева

3 Славчо Ангелов Крумов

4 Виктор Тенчев Папазов

5 Вениамин Иванов Воденичаров

6 Рая Ангелова Иванова

7 Валентина Тодорова Големинова-Пейкова

8 Иванка Любенова Тихова

9 Георги Николов Ралев

10 Людмил Людмилов Мановски

11 Катерина Валентинова Вълчева-Димитрова

12 Ивайло Росенов Велинов

13 Латинка Рангелова Павлова

14 Васил Любомиров Кирилов

КП "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

1 Атанас Зафиров Зафиров

2 Нина Борисова Димитрова

3 Димитър Пламенов Петров

4 Владимир Николов Жиянски

5 Тони Владов Попов

6 Светослав Кирилов Велков

7 Десислава Йорданова Борисова

8 Илия Здравков Вачев

9 Иван Иванов Търпоманов

10 Милко Николаев Панов

11 Гергана Мариова Петкова

12 Цветелин Георгиев Николов

13 Аспарух Асенов Иванов

14 Борислав Димитров Михайлов

15 Павел Невенков Велков

16 Мартин Владимиров Георгиев

17 Божидар Божидаров Миланов

18 Марио Томов Трайков

19 Орфей Николаев Петков

20 Стоян Емилов Цветков

21 Екатерина Евтимова Димитрова

22 Красен Лъчезаров Раковски

23 Алекс Цеков Гигов

24 Бистра Иванова Борисова

25 Красимир Донов Доновски

26 Александрина Александрова Иванова

27 Цветан Благоев Пандов

28 Ивайло Стойчев Стоев

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1 Станислав Тодоров Трифонов

2 Петя Божидарова Димитрова

3 Иван Стойнов Кючуков

4 Явор Здравков Исаев

5 Младен Кирилов Младенов

6 Валя Стефанова Трифонова

7 Станимир Динев Господинов

8 Ина Иванова Кючукова

9 Антония Танева Тонева-Исаева

10 Михаела Йорданова Илиева

11 Диана Николаева Христова

12 Гергана Стефчова Якимова

13 Петър Бонев Костадинов

ПП „ВЕЛИЧИЕ"

1 Ивелин Людмилов Михайлов

2 Бойка Любенова Стоименова

3 Николай Иванов Костов

4 Стоил Василев Йочев

5 Диана Костова Димова

6 Иван Кирилов Стоев

7 Петър Димитров Кацарски

ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

1 Радостин Петев Василев

2 Деница Владимирова Цветкова

3 Павлин Любомиров Александров

4 Александър Бойков Войнов

5 Цветелина Емилова Шопниколова

6 Самуил Борисов Славов

7 Искрен Митков Пенев

8 Иван Данаилов Иванов

9 Боян Запрянов Тренев

10 Евгени Георгиев Александров

11 Николай Валериев Иванов

12 Мариета Георгиева Пешева

13 Васил Димитров Теодосиев

14 Богдан Костадинов Гоцов

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ-БСДД"

1 Николай Миланов Николов

2 Светла Михайлова Милушева

3 Катя Костова Николова

4 Галина Пенчева Иванова

5 Валери Кузманов Иванов

6 Иван Рангелов Манов

7 Снежана Любомирова Лазарова

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"

1 Светослав Емилов Витков

2 Явор Николаев Нанев

3 Георги Ангелов Върбанов

КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ" (БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

1 Тодор Ангелов Ангелов

2 Ивайло Любенов Иванов

3 Йордан Николов Костадинов

4 Ивайло Стефанов Маринов

5 Жанет Иванова Константинова

6 Анка Пенева Ганчева

7 Мария Методиева Александрова

8 Добриян Симеонов Малинов

9 Богомил Върбанов Върбанов

10 Стефани Румянова Райнова

11 Ивелина Валентинова Ахмед

12 Румен Стоянов Йорданов

13 Димка Василева Попстоянова

15 Радко Любенов Ханджиев

16 Стефан Димитров Попов

ПП „АТАКА"

1 Волен Николов Сидеров

2 Димитър Славов Димитров

3 Величка Борисова Георгиева

4 Олег Стоянов Георгиев

5 Славка Стефанова Димитрова

6 Борислав Руменов Райчев

7 Биляна Генчева Николова

8 Живко Константинов Бонев

9 Ваня Александрова Докузанова

10 Весела Любомирова Василева

11 Юлиян Стоянов Докузанов

12 Янко Вичков Чекелезов

13 Камен Иванов Борисов

14 Александър Иво Карастойков

15 Иван Пенчев Стойчев

ПП „ПРАВОТО"

1 Мария Петрова Колева

2 Валери Богданов Бонев

3 Силвия Данчова Иванова

ПП „БУЛГАРИ"

1 Станислав Илиев Бояджиев

2 Георги Йорданов Чаев

3 Емил Петров Георгиев

4 Димитър Димитров Тасев

5 Теодор Лъчезаров Захариев

6 Величка Неделчова Георгиева

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1 Александър Руменов Тодоров

2 Валери Тодоров Ценков

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

1 Цветанка Петрова Цветкова

2 Антон Стойнев Александров

3 Божидар Кирилов Кръстев

4 Евелина Христова Траянска

ПП „БРИГАДА"

Димитър Василев Василев

ПП" БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1 Боян Боянов Станков Расате

2 Костадин Панайотов Димитров

3 Йордан Стоянов Манасиев

4 Димитър Василев Георгиев

5 Николай Георгиев Балтаджиев

6 Цветан Райков Младенов

7 Здравко Петков Пенев

8 Ян Ивов Стоименов

9 Венцислав Николов Русинов

10 Станислав Николаев Спиридонов

11 Жана Владимирова Славова

12 Михаил Стефанов Паликов

13 Ивайло Огнянов Лазаров

14 Николай Иванов Русев

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Венцислав Атанасов Ангелов

2. Димитър Стоянов Недялков

3. Миглена Вълчева Тошева

4. Ивайло Светлов Симитчийски

5. Боян Веселинов Панайотов

КП „МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

Ивайло Дражев Атанасов

ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ" /ДОСТ/

Георги Кирилов Петков

ПП „КОЙ" – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

1 Павел Любомиров Миланов

2 Максим Генов Велков

3 Габриел Георгиев Герасимов

4 Божидар Божидаров Яначков

5 Атанас Марио Милушев

6 Михаил Бойков Зарев

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1 Христо Христов Дунчев

2 Иван Иванов Георгиев

3 Райна Веселинова Милева

4 Калоян Борисов Йолов

5 Калин Серафимов Николов

6 Борислав Стефанов Ойков

7 Цветомир Димитров Начев

8 Мирослав Цочев Цочев

КП "СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

1 Никола Симеонов Янков

2 Валентин Любенов Павлов

3 Христо Георгиев Христов

4 Константин Ангелов Йорданов

5 Георги Сергеев Борисов

6 Радослав Ефтимов Христов

7 Христо Петров Басмаджиев

8 Ивайло Иванов Караньотов

9 Преслав Александров Нечов

10 Иво Ивов Николов

11 Верислава Богданова Пандолфини

12 Спас Георгиев Кацаров

13 Петко Илиев Събев

14 Васил Стойов Георгиев

15 Десислава Тодорова Бебова

16 Галина Стефанова Георгиева

17 Красимира Димитрова Караджова

18 Нора Страхилова Гудев

19 Мима Цанкова Пандова

20 Иван Пламенов Панов

21 Борис Вилхелм Точев

22 Весела Миткова Катрова

23 Веселин Петров Жеков

24 Диана Костова Костова

25 Мартин Руменов Павлов

26 Николай Савов Попсавов

27 Белин Марков Белев

28 Пеню Витанов Пенев

ПП "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

Ангел Георгиев Димов

Независим кандидат

Николай Наков Наков