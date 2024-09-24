Вижте всички кандидати за депутати в 8-и МИР Добрич

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 8-и МИР Добрич.

КП ГЕРБ-СДС

1. Деница Евгениева Сачева

2. Йордан Пламенов Иванов

3. Илиян Стефанов Станоев

4. Гергана Димитрова Добрева

5. Иво Пенчев Пенчев

6. Венета Иванова Димитрова

7. Добри Стоянов Стефанов

8. Стефан Георгиев Жечев

9. Павел Георгиев Градинаров

10. Мирослава Пламенова Василева-Малева

КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

1. Свилен Петров Трифонов

2. Йорданка Яникова Костадинова

3. Деан Иванов Дуков

4. Диян Хинков Деков

5. Тодор Георгиев Моралийски

6. Надежда Димитрова Иванова

7. Стела Димитрова Николова

8. Илина Симеонова Мутафчиева

9. Николай Иванов Николов

10. Ивайло Николаев Мирчев

КП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - НОВО НАЧАЛО"

1. Ертен Белгинова Анисова

2. Джем Ямен Яменов

3. Елис Исмаилова Ахмедова

4. Икбал Илков Мариянов

5. Светослав Божидаров Гочев

6. Евшен Гюрсел Такавит

7. Дамян Диянов Попов

8. Живко Стоянов Желев

9. Джанер Дженгиз Чирпанлъ

10. Тургай Асан Алис

КП „АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1. Нежля Неджати Амди-Ганева

2. Мехмед Хасан Расим

3. Денис Бехат Нихат

4. Емре Гюнер Абил

5. Селин Сезгинова Исмаилова

6. Абил Исмет Абил

7. Гизем Несрин Ахмед

8. Ипек Керимова Исмаилова

9. Нурсевен Фаредин Адил

10. Илхан Юсеин Мюстеджеб

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

1. Константина Венциславова Петрова

2. Марин Минков Попов

3. Георги Росенов Джендов

4. Георги Иванов Георгиев

5. Йордан Николов Йорданов

6. Дилян Георгиев Димитров

7. Веселин Христов Митев

8. Димчо Димитров Димчев

9. Живко Веселинов Димитров

10. Искрен Митков Събев

КП „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

1. Мая Йорданова Димитрова

2. Илия Димитров Илиев

3. Стоян Николаев Люцканов

4. Светлин Петров Колев

5. Стоянка Господинова Кескинова

6. Мария Атанасова Кирякова

7. Николай Александров Бекяров

8. Маринела Вълчева Балчева

9. Денислав Живков Великов

10. Боян Саркизов Саркизов

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1. Ивайло Симеонов Костадинов

2. Станислава Иванова Стефанова

3. Стефан Иванов Костов

4. Ивайло Христов Христов

5. Десислава Георгиева Жекова

6. Доньо Георгиев Донев

7. Ганчо Красимиров Попов

8. Димитър Красимиров Иванов

9. Веселина Димова Тончева

10. Димитър Пеев Димитров

ПП "ВЕЛИЧИЕ"

1. Цветан Колев Панайотов

2. Момчил Пламенов Първанов

3. Момчил Йорданов Радичков

4. Георги Георгиев Георгиев

5. Шенол Айрединов Ибрямов

6. Христо Иванов Георгиев

7. Любомир Йорданов Лазаров

8. Живко Петров Жеков

9. Йордан Крайчев Радинов

10. Иво Димитров Митев

ПП "МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

1. Никола Валериев Тодоров

2. Валентин Пламенов Воденичаров

3. Мария Иванова Драганова

4. Илиян Тодоров Стоянов

5. Галин Илков Дралчев

6. Жельо Пенев Върбанов

7. Генко Славов Славов

8. Габриела Диянова Йорданова

9. Владимир Радославов Петров

10.Илиана Димитрова Колева

КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ" (БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

1. Владимир Цеков Христов

2. Илия Георгиев Георгиев

3. Кольо Пенев Бобчев

4. Диана Минева Георгиева

5. Петър Господинов Петров

6. Добринка Антимова Генчева-Атанасова

7. Румен Славчев Йорданов

8. Стоименка Трендафилова Владова

9. Милен Петров Петров

КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"

1. Стефан Антонов Софиянски

2. Герман Димитров Германов

3. Красимир Коев Василев

4. Атанас Георгиев Атанасов

5. Димитър Христов Димитров

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Борислав Атанасов Даскалов

2. Георги Пасков Стамболов

3. Валентин Александров Сурталов

4. Димитър Костов Славов

5. Ирена Николова Василева

6. Ивайло Иванов Захариев

7. Аполина Красимирова Минева

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Албена Георгиева Митева

2. Антон Петров Петров

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1. Юлиян Стоянов Петков

2. Райна Жекова Михова

3. Даниел Епифаниев Похомов

4. Донка Вълчева Петрова

5. Румяна Йорданова Раданова

ПП „АТАКА"

1. Георги Стойчев Йорданов

2. Димчо Господинов Кръстев

3. Недко Василев Недев

КП „МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

1. Златина Войкова Ковчазлиева

ПП БУЛГАРИ

1. Орхан Феджри Тахсин

2. Стефан Петров Какъмъков

ПП „КОЙ"

1. Христо Георгиев Лафчиев

2. Тодор Стоянов Жеков

3. Веселин Василев Вътев

ПП "ПРАВОТО"

1. Стоян Киров Стоянов

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"

1. Николай Колев Диков

2. Ивайло Красимиров Костов

3. Десислава Иванова Иванова

4. Доника Радославова Стоичкова

5. Валери Йорданов Ангелов

ПП „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

1. Валентин Димитров Събков

2. Вилиян Кръстев Кръстев

ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Иван Димитров Казаков

2. Светла Иванова Димитрова

3. Георги Иванов Димов

4. Надежда Христова Славчева

5. Анабел Светославова Стойкова

ПП "БРИГАДА"

1. Петър Евтимов Евтимов

ПП "БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

1. Василена Димитрова Кубадинска

2. Емил Руменов Пръвчев

3. Георги Янев Георгиев

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Детелин Миронов Кюркчиев

2. Мартин Найденов Николов

3. Петър Йозов Топалски

4. Данаил Николаев Иванов

5. Борис Филипов Иванов

6. Павел Валериев Димитров

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Димитричка Георгиева Мирчева

2. Здравко Симеонов Симеонов

3. Недялка Мирчева Вълчева

4. Михаил Димитров Михалев

КП "СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

1. Петър Станчев Кирилов

2. Калинка Николова Димитрова

3. Калина Лъчезарова Джуджева

4. Пламен Христов Георгиев

5. Диана Стоянова Славова