Вижте всички кандидати за депутати от 5-и МИР Видин

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 5-и МИР Видин.

ГЕРБ-СДС

Росица Любенова Кирова

Тихомир Станиславов Станчев

Кристина Генадиева Михайлова

Стефан Богомилов Ванчев

Ася Пенкова Пешева

Владимир Иванов Вълчев

Диляна Илиянова Стоянова

Валери Иванов Василев

ПП-ДБ

Любен Иванов Иванов

Иван Петков Иванов

Мариела Иванова Савкова

Велин Велков Младенов

Марин Филчев Маринов

Калин Иванов Виденов

Владислав Мирославов Георгиев

Радослав Георгиев Георгиев

Възраждане

Вера Иванова Александрова

Бисерка Жорова Борисова-Спасова

Дарка Страхилова Живина

Радослав Рачев Иванов

Наташка Венелинова Базова

Филип Михаилов Шаповал

Максимка Тодорова Дечева

Йордан Горанов Петков

ДПС-Ново начало

Цветан Иванов Енчев

Ваньо Костадинов Костин

Светослав Димчев Скорчев

Калин Славчев Петров

Светла Светославова Ангелова

Албена Николова Георгиева

Адриан Мирославов Маринов

Николай Гълъбов Василев

Алианс за права и свободи

Ваня Иванова Василева

Красимир Владимиров Колев

Памела Красимирова Лозанова

Цветелина Руменова Колева

Борил Бисеров Каменов

Цветомир Симеонов Колев

Теодора Иванова Георгиева

Лъчезар Асенов Кръстев

БСП - Обединена левица

Стефан Лазаров Стефанов

Владимир Иванов Младенов

Георги Василев Траянов

Тихомир Красимиров Трифонов

Валентин Николов Драгомански

Лъчезар Сергеев Предоев

Даниела Иванова Иванова

Светлана Величкова Джукова

ИМА ТАКЪВ НАРОД

Милен Пламенов Милчев

Ивайло Милушев Милушев

Светослав Владимиров Цветанов

Маргарита Людмилова Милчева

Звезделин Вергилов Вайтишев

Малин Миронов Младенов

Канета Каменова Вълчева

Цветомир Недков Цеков

Величие

Радослав Любенов Живков

Албена Петкова Борисова

Петко Владимиров Петков

Лора Орлинова Николова

Даниел Пламенов Тодоров

Димитър Евгениев Ковачев

МОРАЛ, ЕДИНСТВО И ЧЕСТ

Николай Стефанов Радулов

Людмила Детелинова Йонова

Цветомира Крумова Недкова

Петър Руменов Кожухаров

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Даниел Кирилов Божилов

Мирослава Антонова Личова

ПРАВОТО

Тодорка Петрова Арсова

Лидия Атанасова Маринова

Ромил Цветанов Маринов

АТАКА

Светлин Генадиев Стойков

Матей Евтимов Евтимов

Борис Николов Евтимов

Александър Найденов Стефанов

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

Вили Младенов Лилков

Красимира Димитрова Елисеева

Ваньо Евгениев Шарков

Виолета Илиева Дочкова

Гълъбин Гошов Георгиев

Елица Стоянова Гелова

Димитър Тончев Тонев

Верислава Богданова Пандолфини

БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА

Ирина Вълчева Терзийска

Цветанка Василева Борисова

Маргарита Найденова Младенова

БУЛГАРИ

Александър Иванов Атанасов

Веселин Иванов Миков

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

Анелия Асенова Славейкова

Християн Любомиров Топалов

СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ

Огнян Кирилов Ценков

Николай Кочев Маринов

Аделина Ванкова Костадинова-Найденова

Калин Васков Каменов

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Биляна Стефанова Илиева

ГЛАС НАРОДЕН

Ивайло Цветанов Цеков

"Български възход"

Борислав Крумов Василев

Благуна Евтимова Николова

Борислав Валериев Христов

Елвира Александрова Василева.