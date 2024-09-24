Вижте всички кандидати за депутати от 18-и МИР Разград

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 18-и МИР Разград.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

ГЕРБ-СДС

1. Делян Александров Добрев

2. Гюнай Хюсмен Хюсмен

3. Галина Милкова Георгиева-Маринова

4. Росица Калева Калинова

5. Теодор Борисов Ролев

6. Валентина Маркова Френкева-Белчева

7. Олег Михайлов Немечкин

8. Павел Стефанов Наковски

ПП-ДБ

1. Джипо Николов Джипов

2. Онур Сали Гьочгелди

3. Нихат Ахмед Расим

4. Петя Петрова Цанкова

5. Недялко Петков Недялков

6. Зейти Фераим Мехмед

7. Иво Борисов Димитров

8. Ралица Стефанова Костова - Цветанова

Движение за права и свободи - Ново начало

1. Севджан Мустафов Съдкъев

2. Емилиян Маринов Енчев

3. Бирджан Ахмед Хакъ

4. Тодор Христов Кившанов

5. Онур Гюрселов Зайкъров

6. Тодор Димитров Тодоров

7. Бехтие Сюлейманова Давудова

8. Юмгюл Мухарем Ахмедова

Алианс за права и свободи

1. АХМЕД ДЕМИР ДОГАН

2. МЕХМЕД РЕДЖЕБ САЛИМ

3. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ

4. ЕДИС РУХИЕВ ДАУДОВ

5. ХАБИБЕ КЯЗИМ РАСИМ

6. СЕВИМ ХАЛИЛОВА РАМАДАНОВА

7. АНИФЕ АЛИОСМАНОВА САЛИЕВА

8. ЗЕЙНЕБ КЯЗИМ ХАЛИЛ

Възраждане

1. Касим Юстюнгел Садък

2. Ивайло Иванов Хъневски

3. Йорданка Христова Отт

4. Сийка Иванова Американова

5. Максим Михайлов Балтаджиев

6. Венцислав Михайлов Георгиев

7. Чавдар Тодоров Чанков

БСП

1. Драгомир Велков Стойнев

2. Филип Стефанов Попов

3. Николай Пламенов Пенчев

4. Гретина Руменова Колева

5. Кремена Рашкова Радева

6. Найден Хинков Късов

7. Цветомир Стоянов Савов

8. Милен Христов Христов

ИТН

1. ТЕЗДЖАН ИСМАИЛ САБРИ

2. МАРИЯН ЛЮБОМИРОВ РАДЕВ

3. МАРТИН ВАСИЛЕВ КАПРАЛОВ

4. СУЗАН ХЮСНЮ АХМЕД

5. НИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

Величие

1. Калин Иванов Тухлов

2. Йоанна Миленова Ганева

3. Пламена Стефанова Йотова

4. Ралица Николаева Николова

5. Мирослав Георгиев Сотиров

6. Красимира Стефанова Стефанова

Морал, единство, чест (МЕЧ)

1. Гергана Павлова Колева

2. Румен Цанков Колев

3. Недрет Джемал Асенов

4. Васил Стелиянов Василев

5. Владимир Петров Панайотов

6. Борис Христов Алексиев

Правото

1. Силвия Цветанова Николова

2. Венелин Стефанов Трифонов

"Булгари"

1. Методи Веселинов Бъчваров

2. Светлана Георгиевна Филипова

„КОЙ" – Компетентност,отговорност и истина"

1. Мадленa Николова Пенчева-Кирчева

2. Тошо Милчев Милчев

„България на труда и разума"

1. Дончо Маринов Дончев

2. Йонко Николов Йорданов

Пряка демокрация

1. Мирослав Николаев Станчев

2. Георги Тодоров Тодоров

„Бригада"

1. Юрий Славейков Дудински

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Борислав Атанасов Даскалов

2. Георги Недялков Славчев

„Народна партия истината и само истината"

1. Иван Ганчев Маринов

2. Милен Руменов Панчев

3. Величка Димитрова Николаева

Български национален съюз - Нова демокрация

1. Наум Асенов Наумов

2. Костадин Панайотов Димитров

3. Цветан Райков Младенов

4. Димитър Йорданов Запрянов

Синя България

1. Йосиф Трифонов Новаков

2. Димитър Димитров Кюркчиев

Моя страна България

1. СТЕЛИЯН БОГДАНОВ СТЕФАНОВ

2. АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА АНЧЕВА

3. НЕВЯНА ДОБРЕВА ЙОРДАНОВА

Русофили за България

1. Валентин Груев Григоров

2. Кристиян Красимиров Апостолов

3. Велико Киряков Великов

4. Станимир Недялков Станков

Свободни избиратели

1. Светослав Гутев Митев

2. Сюзан Хюсеинова Исмаилова

3. Леман Февзи Реджеб

4. Дженгиз Хюсеин Юмер

Български възход

1. Сашо Стефанов Евлогиев

Български съюз за директна демокрация

1. Любен Цветанов Ценов

2. Петко Димов Палов

Глас народен

1. МИХАИЛ РОСТИСЛАВОВ РУСИНОВ

2. ВЕСЕЛИН АСЕНОВ БЕЛОКОНСКИ

3. АНЕЛИЯ БОГОМИЛОВА СЕСТРИМСКА

АТАКА

1. СТЕФАН АНКОВ БОЯДЖИЕВ

2. ДЖЕМ БЕХАТ АЛИ

ДОСТ

1. ЗЕКИ ЗЕКЕРИЕ ИСМАИЛ

2. КРАСИМИР РАДОСЛАВОВ КУТЕВ