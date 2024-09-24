Вижте кои са кандидатите за депутати от 30-и МИР - Шумен

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 30-и МИР Шумен.

От този регион ще бъдат избрани общо 6 депутата.

ГЕРБ-СДС

1 Любомир Димитров Христов

2 Евгений Цанков Цанков

3 Добромир Жечев Добрев

4 Албена Димитрова Иванова-Неделчева

5 Димитър Крумов Александров

6 Айсун Ахмедова Ибрямова

7 Жечко Петков Колев

8 Калоян Димитров Колев

9 Станчо Викторов Баев

10 Ивалина Петрова Калева

11 Светлозар Начев Николов

12 Стоян Тотев Тодоров

ПП-ДБ

1 Николай Денков Денков

2 Захари Георгиев Борачев

3 Хелия Кирилова Божилова

4 Айлин Нуридин Пехливанова

5 Нели Стойчева Димитрова

6 Бюнямин Хюсеин Хасан

7 Тодор Йорданов Тодоров

8 Кремена Живкова Божанова

9 Зюлкюф Ахмед Бурук

10 Радостина Емилова Кунчева

11 Пламен Ангелов Петров

12 Иван Стоянов Батов

Движение за права и свободи - Ново начало

1 Хамид Бари Хамид

2 Айсел Алиева Мустафова

3 Рафет Седатов Исмаилов

4 Елис Бюрханова Мехмедова

5 Синем Джелил Емби

6 Тиджел Ремзи Заид

7 Виталий Митков Симеонов

8 Биргюл Себайдинова Османова

9 Севджан Тасин Акиф

10 Ахмед Керим Ферад

11 Анифе Реджебова Шенер

12 Емне Муса Осман

Алианс за права и свободи

1 Джейхан Хасанов Ибрямов

2 Турхан Фахредин Каракаш

3 Севгин Лютви Хълми

4 Мукадес Емин Шакир

5 Арзу Осман Ахмед

6 Айхан Ърфан Ахмед

7 Турхан Лятиф Тефик

8 Ахмед Хикмет Билял

9 Таксин Нуридинов Мустафов

10 Руджихан Рафет Янгънджъ

11 Юлиян Ивелинов Иванов

12 Ерсан Ерхан Марем

Възраждане

1 Веселин Миленов Вешев

2 Ивайло Бойчев Обретенов

3 Стоян Веселинов Стоянов

4 Борислав Валентинов Костов

5 Светла Димитрова Станкова

6 Стилиян Валентинов Томов

7 Мирослав Стойчев Кьосев

8 Красимир Жечев Василев

9 Недко Милков Недев

10 Десислава Георгиева Христова

11 Богдан Петров Бонев

12 Людмила Радославова Борисова

БСП

1 Борислав Гуцанов Гуцанов

2 Катя Гинева Кайрякова

3 Владислав Ленинов Пенев

4 Гергана Георгиева Николова

5 Ивайло Цветелинов Иванов

6 Александър Цветанов Гарибов

7 Венета Динчева Съръбеева

8 Евгения Евгениева Леополдова

9 Александър Красенов Александров

10 Илия Тодоров Койнов

11 Тамара Федоровна Стилиянова

12 Илиян Теодосиев Станчев

ИТН

1 Анета Стоева Вълкова

2 Мартин Василев Капралов

3 Йордан Ангелов Йотов

4 Никола Ангелов Николов

5 Христо Данков Димитров

6 Марияна Николаева Георгиева

7 Анатоли Иванов Лазаров

8 Мая Николаева Николова

Величие

1 Даниел Георгиев Янчев

2 Петър Крумов Петров

3 Стефани Стефанова Андреева

4 Мария Серафимова Атанасова

5 Рена Иванова Недялкова

6 Дамян Колев Димитров

7 Гергана Петрова Колева

9 Ивайло Костадинов Лазаров

МЕЧ

1 Георги Ненов Няголов

2 Лиляна Иванова Байчева

3 Емил Димитров Георгиев

4 Йордан Митев Йорданов

5 Станислав Данчев Йорданов

6 Стоянка Атанасова Михайлова

7 Евгени Павлов Евтимов

8 Валентин Атанасов Върбев

„Български възход"

1 Небат Мехмедов Кадиров

2 Глория Георгиева Зашева

3 Лъчезар Тодоров Пенчев

4 Анета Ангелова Йорданова

5 Ивайло Валентинов Иванов

6 Станислав Николаев Петков

7 Ерхан Мехмед Ахмед

8 Тодор Милков Василев

КП Синя България

1 Борислав Христов Борисов

2 Веселин Радославов Николов

3 Гергана Викторова Велева

КП „Русофили за България" (Българска комунистическа партия, Партия на българските комунисти, Русофили за възраждане на отечеството)

1 Петър Иванов Синджирлиев

2 Корнелия Тодорова Цонева

3 Димитър Георгиев Петков

4 Мирослав Николаев Кацаров

5 Илиян Димитров Янакиев

6 Александър Петров Трендафилов

7 Даниела Георгиева Кузмова

„Социалистическа партия Български път"

1 Владимир Тодоров Христов

„Български съюз за директна демокрация"

1 Богдан Христев Богданов

2 Мариана Асенова Дражева

КП „Моя страна България"

1 Румен Тодоров Кузманов

„КОЙ – компетентност, отговорност и истина"

1 Атанас Иванов Стефанов

2 Соня Иванова Иванова

3 Стефан Георгиев Димитров

Булгари

1 Светлана Георгиевна Филипова

2 Панайот Иванов Панайотов

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1 Христо Христов Дунчев

2 Йордан Пейчов Венков

„България на труда и разума"

1 Валентин Иванов Илиев

2 Борислав Гошев Георгиев

„Бригада"

1 Анатолий Иванов Атанасов

„Правото"

1 Снежанка Димитрова Димитрова

2 Антоанета Розинова Радева

АТАКА

1 Георги Параскевов Белитов

2 Красимир Сашев Колев

3 Красимирка Дикова Господинова

4 Димитър Василев Колев

5 Грациела Данкова Димитрова

6 Стоян Димитров Стоянов

"Глас народен"

1 Борислав Николаев Маринов

2 Николай Руменов Радев

3 Явор Николаев Нанев

4 Николай Стефанов Ангелов

5 Никола Димитров Петров

"Пряка демокрация"

1 Стоян Стойчев Стойков

2 Златинка Костадинова Иванова

3 Аделина Георгиева Желева

4 Николай Валериев Николов

5 Атанас Стоянов Атанасов

"Народна партия истината и само истината"

1 Радка Маринова Душева

2 Дарина Недева Тодорова

3 Денислав Христов Дросев

4 Станил Миролюбов Кавалски

"Български национален съюз "Нова демокрация"

1 Вельо Найденов Иванов

2 Тихомир Тихомиров Тодоров

3 Петко Георгиев Колев

4 Иванка Лазарова Етова

5 Латинка Петрова Суева

6 Георги Динков Петров

"Свободни избиратели"

1 Тамер Дилявер Хасан

2 Сунай Али Касим

3 Филип Росенов Апостолов

4 Иляз Мухидин Мусамедин

5 Адем Исмаил Якуб

6 Йорданка Христова Стойчева

ДОСТ

1 Бейзат Ахмед Мехмед

2 Красимир Радославов Кутев

3 Хюсеин Бейрам Хюсеин