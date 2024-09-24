Вижте кои са кандидатите за депутати от 30-и МИР - Шумен

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 30-и МИР Шумен.
От този регион ще бъдат избрани общо 6 депутата.
ГЕРБ-СДС
1 Любомир Димитров Христов
2 Евгений Цанков Цанков
3 Добромир Жечев Добрев
4 Албена Димитрова Иванова-Неделчева
5 Димитър Крумов Александров
6 Айсун Ахмедова Ибрямова
7 Жечко Петков Колев
8 Калоян Димитров Колев
9 Станчо Викторов Баев
10 Ивалина Петрова Калева
11 Светлозар Начев Николов
12 Стоян Тотев Тодоров
ПП-ДБ
1 Николай Денков Денков
2 Захари Георгиев Борачев
3 Хелия Кирилова Божилова
4 Айлин Нуридин Пехливанова
5 Нели Стойчева Димитрова
6 Бюнямин Хюсеин Хасан
7 Тодор Йорданов Тодоров
8 Кремена Живкова Божанова
9 Зюлкюф Ахмед Бурук
10 Радостина Емилова Кунчева
11 Пламен Ангелов Петров
12 Иван Стоянов Батов
Движение за права и свободи - Ново начало
1 Хамид Бари Хамид
2 Айсел Алиева Мустафова
3 Рафет Седатов Исмаилов
4 Елис Бюрханова Мехмедова
5 Синем Джелил Емби
6 Тиджел Ремзи Заид
7 Виталий Митков Симеонов
8 Биргюл Себайдинова Османова
9 Севджан Тасин Акиф
10 Ахмед Керим Ферад
11 Анифе Реджебова Шенер
12 Емне Муса Осман
Алианс за права и свободи
1 Джейхан Хасанов Ибрямов
2 Турхан Фахредин Каракаш
3 Севгин Лютви Хълми
4 Мукадес Емин Шакир
5 Арзу Осман Ахмед
6 Айхан Ърфан Ахмед
7 Турхан Лятиф Тефик
8 Ахмед Хикмет Билял
9 Таксин Нуридинов Мустафов
10 Руджихан Рафет Янгънджъ
11 Юлиян Ивелинов Иванов
12 Ерсан Ерхан Марем
Възраждане
1 Веселин Миленов Вешев
2 Ивайло Бойчев Обретенов
3 Стоян Веселинов Стоянов
4 Борислав Валентинов Костов
5 Светла Димитрова Станкова
6 Стилиян Валентинов Томов
7 Мирослав Стойчев Кьосев
8 Красимир Жечев Василев
9 Недко Милков Недев
10 Десислава Георгиева Христова
11 Богдан Петров Бонев
12 Людмила Радославова Борисова
БСП
1 Борислав Гуцанов Гуцанов
2 Катя Гинева Кайрякова
3 Владислав Ленинов Пенев
4 Гергана Георгиева Николова
5 Ивайло Цветелинов Иванов
6 Александър Цветанов Гарибов
7 Венета Динчева Съръбеева
8 Евгения Евгениева Леополдова
9 Александър Красенов Александров
10 Илия Тодоров Койнов
11 Тамара Федоровна Стилиянова
12 Илиян Теодосиев Станчев
ИТН
1 Анета Стоева Вълкова
2 Мартин Василев Капралов
3 Йордан Ангелов Йотов
4 Никола Ангелов Николов
5 Христо Данков Димитров
6 Марияна Николаева Георгиева
7 Анатоли Иванов Лазаров
8 Мая Николаева Николова
Величие
1 Даниел Георгиев Янчев
2 Петър Крумов Петров
3 Стефани Стефанова Андреева
4 Мария Серафимова Атанасова
5 Рена Иванова Недялкова
6 Дамян Колев Димитров
7 Гергана Петрова Колева
9 Ивайло Костадинов Лазаров
МЕЧ
1 Георги Ненов Няголов
2 Лиляна Иванова Байчева
3 Емил Димитров Георгиев
4 Йордан Митев Йорданов
5 Станислав Данчев Йорданов
6 Стоянка Атанасова Михайлова
7 Евгени Павлов Евтимов
8 Валентин Атанасов Върбев
„Български възход"
1 Небат Мехмедов Кадиров
2 Глория Георгиева Зашева
3 Лъчезар Тодоров Пенчев
4 Анета Ангелова Йорданова
5 Ивайло Валентинов Иванов
6 Станислав Николаев Петков
7 Ерхан Мехмед Ахмед
8 Тодор Милков Василев
КП Синя България
1 Борислав Христов Борисов
2 Веселин Радославов Николов
3 Гергана Викторова Велева
КП „Русофили за България" (Българска комунистическа партия, Партия на българските комунисти, Русофили за възраждане на отечеството)
1 Петър Иванов Синджирлиев
2 Корнелия Тодорова Цонева
3 Димитър Георгиев Петков
4 Мирослав Николаев Кацаров
5 Илиян Димитров Янакиев
6 Александър Петров Трендафилов
7 Даниела Георгиева Кузмова
„Социалистическа партия Български път"
1 Владимир Тодоров Христов
„Български съюз за директна демокрация"
1 Богдан Христев Богданов
2 Мариана Асенова Дражева
КП „Моя страна България"
1 Румен Тодоров Кузманов
„КОЙ – компетентност, отговорност и истина"
1 Атанас Иванов Стефанов
2 Соня Иванова Иванова
3 Стефан Георгиев Димитров
Булгари
1 Светлана Георгиевна Филипова
2 Панайот Иванов Панайотов
„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"
1 Христо Христов Дунчев
2 Йордан Пейчов Венков
„България на труда и разума"
1 Валентин Иванов Илиев
2 Борислав Гошев Георгиев
„Бригада"
1 Анатолий Иванов Атанасов
„Правото"
1 Снежанка Димитрова Димитрова
2 Антоанета Розинова Радева
АТАКА
1 Георги Параскевов Белитов
2 Красимир Сашев Колев
3 Красимирка Дикова Господинова
4 Димитър Василев Колев
5 Грациела Данкова Димитрова
6 Стоян Димитров Стоянов
"Глас народен"
1 Борислав Николаев Маринов
2 Николай Руменов Радев
3 Явор Николаев Нанев
4 Николай Стефанов Ангелов
5 Никола Димитров Петров
"Пряка демокрация"
1 Стоян Стойчев Стойков
2 Златинка Костадинова Иванова
3 Аделина Георгиева Желева
4 Николай Валериев Николов
5 Атанас Стоянов Атанасов
"Народна партия истината и само истината"
1 Радка Маринова Душева
2 Дарина Недева Тодорова
3 Денислав Христов Дросев
4 Станил Миролюбов Кавалски
"Български национален съюз "Нова демокрация"
1 Вельо Найденов Иванов
2 Тихомир Тихомиров Тодоров
3 Петко Георгиев Колев
4 Иванка Лазарова Етова
5 Латинка Петрова Суева
6 Георги Динков Петров
"Свободни избиратели"
1 Тамер Дилявер Хасан
2 Сунай Али Касим
3 Филип Росенов Апостолов
4 Иляз Мухидин Мусамедин
5 Адем Исмаил Якуб
6 Йорданка Христова Стойчева
ДОСТ
1 Бейзат Ахмед Мехмед
2 Красимир Радославов Кутев
3 Хюсеин Бейрам Хюсеин