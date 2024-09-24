Вижте всички кандидати за депутати от 15-и МИР Плевен

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 15-и МИР Плевен.

От този регион ще бъдат избрани общо 9 депутата.

КП „ГЕРБ-СДС"

Пламен Тачев Петров Валери Пламенов Лачовски Лидия Върбанова Петкова Пепо Василев Петков Йоана Даниелова Дичкова Ивайло Иванов Даков Виолина Атанасова Вълева-Лопез Росица Кирилова Маринчева Светослава Николаева Конова Тони Николаев Доров Радослав Радославов Хитов Данаил Петров Дамянов Станислав Кирилов Ботев Стефан Руменов Шекеров Дарин Ангелов Ангелов Десислава Маргаритова Гечева

КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

Богдан Валериев Богданов Свилен Петров Трифонов Ангел Данчев Йорданов Драгомир Бориславов Рангелов Петя Валериева Николова Лора Илиянова Герасимова Антон Петров Димитров Деница Стефанова Петкова Георги Цветков Георгиев Тихомир Николов Митев Златко Илиев Урумов Виктор Красимиров Викторов Светлин Николаев Светлинов Елена Иванова Илиева Александър Пенков Йотков Людмил Георгиев Софрониев

КП „Движение за права и свободи- Ново начало"

Димитър Иванов Аврамов Васил Методиев Петков Любов Асенова Денчева Нихат Галибов Юсменов Сашо Христов Радоловски Емил Сашев Димитров Едуарда Андреянова Борисова Емил Методиев Шишманов Петър Сашев Йотов Детелина Валентинова Георгиева-Димитрова Агбар Митков Митов Первис Фуат Мутиев Свилен Илиев Огнянов Силвия Станиславова Тодорова Флори Зоев Анов Амди Мусов Ибраимов



КП „ АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

Марио Киров Рангелов Юлиян Александров Йовков Бейхайдин Исмаил Исмаил Стефан Тошков Стефанов Ибрахим Мехмедов Шукриев Рослан Габриелов Писин Накрие Кемалова Селейдинова Ангел Антонов Михайлов Ивайло Маринов Стоянов Асен Красимиров Асенов Йосиф Генадиев Илиев Юлиян Емилов Кънчев Светослав Даниелов Илиев Момчил Иванов Митов

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"

Ивелин Първанов Първанов Кирил Тодоров Тодоров Николай Ивалинов Иванов Виктория Василева Мучанова Данаил Николаев Раденцов Захари Величков Дончев Тихомир Радославов Стойков Нели Иванова Симеонова Ивайло Мариянов Ивайлов Ирина Петрова Ценкова Ралица Петрова Мусакова-Гетева Богомил Георгиев Димитров Емил Ангелов Атанасов Диан Иванов Янков Стефка Павлова Йоргова Иван Павлинов Ментов



КП ,,БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

Стефан Иванов Бурджев Илиян Славейков Йончев Емил Асенов Цеков Бисер Кирилов Борисов Калин Орлинов Кръстев Руслан Георгиев Тасин Иван Георгиев Иванов Ангел Любенов Татолов Лъчезар Емилов Бузев Ива Георгиева Славчева Марияна Кръстева Маринова Пламен Дилов Дилов Петър Николаев Иванов Йордан Мирославов Йорданов Бисер Георгиев Атанасов Росен Емилов Пещенски



ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"

Станислав Тодоров Трифонов Александър Атанасов Александров Христинка Илийчева Иванова Федя Стефанов Анов Гергана Красимирова Богданова Ралица Николова Рачева Галина Миткова Дякова Симеон Димитров Пацов Красимир Георгиев Иванов Димитър Ангелов Ангелов

ПП „ВЕЛИЧИЕ"

Ивелин Людмилов Михайлов Божидар Кирилов Димитров Митко Светославов Николов Калоян Стоянов Костадинов Димитринка Христова Лицанова Ангел Димитров Дочев Йордан Борисов Качармазов Веселин Радков Димитров Илиян Величков Илиев



ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

Деян Петев Петков Ивайло Петров Ценкулов Тереза Николова Анчева Мариета Георгиева Пешева Николай Валентинов Пешев Александър Стефанов Станев Кирил Руменов Матеев Калин Богданов Даков Симеон Георгиев Илиевски

ПП „ ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ "/ДОСТ/

Никола Йорданов Тодоров

ПП „КОЙ"-КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

Теодора Вилиянова Бънджева Тихомир Радков Стойчев Лилия Цветанова Данчева Стефан Михайлов Михайлов Мариян Павлов Тодоров Димитър Костов Манго Дечко Лазаров Бонев Филип Георгиев Димитров

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

Юри Петков Йорданов Емилия Деянова Първанова-Аспарухова Веселка Цветанова Джантова Дияна Георгиева Николова Данчо Георгиев Станчев

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

Цвета Петрова Филипова Райна Веселинова Милева

КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"

Владислав Тошков Николов Галя Николаева Енева Камен Каменов Горанов Христослав Михайлов Михайлов Виктор Цветанов Петров Лора Димитрова Тодорова Ивайло Димитров Симеонов Петя Крумова Василева Кирил Ангелов Димитров Мирослав Цолов Георгиев Даниела Кънчева Петракиева Милен Илианов Трифонов Георги Николаев Цветанов Димитър Цветанов Динчев

КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Пламен Георгиев Александров Пламен Борисов Йончев Ивайло Тодоров Ценов Мария Венциславова Филипова-Райчева Стефан Димитров Цветков Ивалина Петкова Стаменова Никола Асенов Бенчев Красимир Георгиев Кузманов Петър Любомиров Савов Пламен Йорданов Пеев Дилян Стефанов Велев

КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

Иван Пламенов Петков Ивана Невелинова Маринова Мариян Евтимов Лазаров Захари Янев Петков Андриана Данаилова Илиева Тихомир Маринов Маринов Християн Божидаров Петров Камелия Георгиева Джанабетска Атанас Огнянов Николов Силвия Илиева Илиева Христо Цветанов Цветанов Евгений Венелинов Симеонов Калоян Надков Начев Богдан Калинов Беров Андриян Цветелинов Тошев Владислав Людмилов Фъзнев

ПП „БУЛГАРИ"

Илия Димитров Конов Методи Веселинов Бъчваров

ПП „АТАКА"

Илиан Андреев Беров Цветослав Василев Христов Иван Борисов Филипов Христофор Георгиев Витков Петя Любомирова Панайотова Генка Добрянова Цветкова-Шополова Лора Христова Тотева-Аспарухова Пламен Илиев Пешев

ПП „ПРАВОТО"

Венелин Стефанов Трифонов Силвия Цветанова Николова

ПП „БРИГАДА"

Валери Ангелов Ангелов

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

Димитър Николаев Дончев

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

Мартин Серьожев Вътев Пламен Иванов Топчиев Йонка Красимирова Иванова Анатоли Петров Антонов Димитър Маринов Димитров Николай Първанов Григоров Петко Георгиев Колев Параскева Никифорова Желева Любомир Красимиров Цеков

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

Емил Руменов Пръвчев Петьо Панайотов Петков

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"

Росен Маринов Костов Цветелина Венелинова Христова

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

Мариета Проева Керчева Златка Иванова Георгиева Прою Маринов Керчев

ПП „ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

Христо Вачев Вачев Николай Миланов Николов Мария Сотирова Сотирова

КП „ МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

Илия Тодоров Григоров Милица Кирилова Лазарова

НЕЗАВИСИМ