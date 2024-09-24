Вижте всички кандидати за депутати от 15-и МИР Плевен

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 15-и МИР Плевен.
От този регион ще бъдат избрани общо 9 депутата.
КП „ГЕРБ-СДС"
- Пламен Тачев Петров
- Валери Пламенов Лачовски
- Лидия Върбанова Петкова
- Пепо Василев Петков
- Йоана Даниелова Дичкова
- Ивайло Иванов Даков
- Виолина Атанасова Вълева-Лопез
- Росица Кирилова Маринчева
- Светослава Николаева Конова
- Тони Николаев Доров
- Радослав Радославов Хитов
- Данаил Петров Дамянов
- Станислав Кирилов Ботев
- Стефан Руменов Шекеров
- Дарин Ангелов Ангелов
- Десислава Маргаритова Гечева
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
- Богдан Валериев Богданов
- Свилен Петров Трифонов
- Ангел Данчев Йорданов
- Драгомир Бориславов Рангелов
- Петя Валериева Николова
- Лора Илиянова Герасимова
- Антон Петров Димитров
- Деница Стефанова Петкова
- Георги Цветков Георгиев
- Тихомир Николов Митев
- Златко Илиев Урумов
- Виктор Красимиров Викторов
- Светлин Николаев Светлинов
- Елена Иванова Илиева
- Александър Пенков Йотков
- Людмил Георгиев Софрониев
КП „Движение за права и свободи- Ново начало"
- Димитър Иванов Аврамов
- Васил Методиев Петков
- Любов Асенова Денчева
- Нихат Галибов Юсменов
- Сашо Христов Радоловски
- Емил Сашев Димитров
- Едуарда Андреянова Борисова
- Емил Методиев Шишманов
- Петър Сашев Йотов
- Детелина Валентинова Георгиева-Димитрова
- Агбар Митков Митов
- Первис Фуат Мутиев
- Свилен Илиев Огнянов
- Силвия Станиславова Тодорова
- Флори Зоев Анов
- Амди Мусов Ибраимов
КП „ АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
- Марио Киров Рангелов
- Юлиян Александров Йовков
- Бейхайдин Исмаил Исмаил
- Стефан Тошков Стефанов
- Ибрахим Мехмедов Шукриев
- Рослан Габриелов Писин
- Накрие Кемалова Селейдинова
- Ангел Антонов Михайлов
- Ивайло Маринов Стоянов
- Асен Красимиров Асенов
- Йосиф Генадиев Илиев
- Юлиян Емилов Кънчев
- Светослав Даниелов Илиев
- Момчил Иванов Митов
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"
- Ивелин Първанов Първанов
- Кирил Тодоров Тодоров
- Николай Ивалинов Иванов
- Виктория Василева Мучанова
- Данаил Николаев Раденцов
- Захари Величков Дончев
- Тихомир Радославов Стойков
- Нели Иванова Симеонова
- Ивайло Мариянов Ивайлов
- Ирина Петрова Ценкова
- Ралица Петрова Мусакова-Гетева
- Богомил Георгиев Димитров
- Емил Ангелов Атанасов
- Диан Иванов Янков
- Стефка Павлова Йоргова
- Иван Павлинов Ментов
КП ,,БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"
- Стефан Иванов Бурджев
- Илиян Славейков Йончев
- Емил Асенов Цеков
- Бисер Кирилов Борисов
- Калин Орлинов Кръстев
- Руслан Георгиев Тасин
- Иван Георгиев Иванов
- Ангел Любенов Татолов
- Лъчезар Емилов Бузев
- Ива Георгиева Славчева
- Марияна Кръстева Маринова
- Пламен Дилов Дилов
- Петър Николаев Иванов
- Йордан Мирославов Йорданов
- Бисер Георгиев Атанасов
- Росен Емилов Пещенски
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"
- Станислав Тодоров Трифонов
- Александър Атанасов Александров
- Христинка Илийчева Иванова
- Федя Стефанов Анов
- Гергана Красимирова Богданова
- Ралица Николова Рачева
- Галина Миткова Дякова
- Симеон Димитров Пацов
- Красимир Георгиев Иванов
- Димитър Ангелов Ангелов
ПП „ВЕЛИЧИЕ"
- Ивелин Людмилов Михайлов
- Божидар Кирилов Димитров
- Митко Светославов Николов
- Калоян Стоянов Костадинов
- Димитринка Христова Лицанова
- Ангел Димитров Дочев
- Йордан Борисов Качармазов
- Веселин Радков Димитров
- Илиян Величков Илиев
ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"
- Деян Петев Петков
- Ивайло Петров Ценкулов
- Тереза Николова Анчева
- Мариета Георгиева Пешева
- Николай Валентинов Пешев
- Александър Стефанов Станев
- Кирил Руменов Матеев
- Калин Богданов Даков
- Симеон Георгиев Илиевски
ПП „ ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ "/ДОСТ/
- Никола Йорданов Тодоров
ПП „КОЙ"-КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"
- Теодора Вилиянова Бънджева
- Тихомир Радков Стойчев
- Лилия Цветанова Данчева
- Стефан Михайлов Михайлов
- Мариян Павлов Тодоров
- Димитър Костов Манго
- Дечко Лазаров Бонев
- Филип Георгиев Димитров
ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"
- Юри Петков Йорданов
- Емилия Деянова Първанова-Аспарухова
- Веселка Цветанова Джантова
- Дияна Георгиева Николова
- Данчо Георгиев Станчев
ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"
- Цвета Петрова Филипова
- Райна Веселинова Милева
КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"
- Владислав Тошков Николов
- Галя Николаева Енева
- Камен Каменов Горанов
- Христослав Михайлов Михайлов
- Виктор Цветанов Петров
- Лора Димитрова Тодорова
- Ивайло Димитров Симеонов
- Петя Крумова Василева
- Кирил Ангелов Димитров
- Мирослав Цолов Георгиев
- Даниела Кънчева Петракиева
- Милен Илианов Трифонов
- Георги Николаев Цветанов
- Димитър Цветанов Динчев
КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ"
- Пламен Георгиев Александров
- Пламен Борисов Йончев
- Ивайло Тодоров Ценов
- Мария Венциславова Филипова-Райчева
- Стефан Димитров Цветков
- Ивалина Петкова Стаменова
- Никола Асенов Бенчев
- Красимир Георгиев Кузманов
- Петър Любомиров Савов
- Пламен Йорданов Пеев
- Дилян Стефанов Велев
КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"
- Иван Пламенов Петков
- Ивана Невелинова Маринова
- Мариян Евтимов Лазаров
- Захари Янев Петков
- Андриана Данаилова Илиева
- Тихомир Маринов Маринов
- Християн Божидаров Петров
- Камелия Георгиева Джанабетска
- Атанас Огнянов Николов
- Силвия Илиева Илиева
- Христо Цветанов Цветанов
- Евгений Венелинов Симеонов
- Калоян Надков Начев
- Богдан Калинов Беров
- Андриян Цветелинов Тошев
- Владислав Людмилов Фъзнев
ПП „БУЛГАРИ"
- Илия Димитров Конов
- Методи Веселинов Бъчваров
ПП „АТАКА"
- Илиан Андреев Беров
- Цветослав Василев Христов
- Иван Борисов Филипов
- Христофор Георгиев Витков
- Петя Любомирова Панайотова
- Генка Добрянова Цветкова-Шополова
- Лора Христова Тотева-Аспарухова
- Пламен Илиев Пешев
ПП „ПРАВОТО"
- Венелин Стефанов Трифонов
- Силвия Цветанова Николова
ПП „БРИГАДА"
- Валери Ангелов Ангелов
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Димитър Николаев Дончев
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Мартин Серьожев Вътев
- Пламен Иванов Топчиев
- Йонка Красимирова Иванова
- Анатоли Петров Антонов
- Димитър Маринов Димитров
- Николай Първанов Григоров
- Петко Георгиев Колев
- Параскева Никифорова Желева
- Любомир Красимиров Цеков
ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"
- Емил Руменов Пръвчев
- Петьо Панайотов Петков
ПП „ГЛАС НАРОДЕН"
- Росен Маринов Костов
- Цветелина Венелинова Христова
ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"
- Мариета Проева Керчева
- Златка Иванова Георгиева
- Прою Маринов Керчев
ПП „ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Христо Вачев Вачев
- Николай Миланов Николов
- Мария Сотирова Сотирова
КП „ МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"
- Илия Тодоров Григоров
- Милица Кирилова Лазарова
НЕЗАВИСИМ
- Чавдар Иванов Попов