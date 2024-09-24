Вижте всички кандидати за депутати в 14-и МИР Перник

КП ГЕРБ-СДС
1. Георг Даниелов Георгиев
2. Драгостин Пламенов Пейчев
3. Михаил Георгиев Златанов
4. Рая Владимирова Благоева
5. Михаил Крумов Динев
6. Кристиян Ивайлов Генадиев
7. Стефан Христов Маринов
8. Христина Иванова Георгиева
КП ПП-ДБ
1. Кирил Петков Петков
2. Бойко Илиев Рашков
3. Моника Манолова Ангелова
4. Владимир Николаев Русев
5. Ивайло Александров Спасов
6. Мария Петрова Василева
7. Велин Велков Младенов
8. Катя Борисова Петкова
ПП "Възраждане"
1. Димо Георгиев Дренчев
2. Радослав Евгениев Червенков
3. Антонио Йорданов Ангелинов
4. Ради Красимиров Радуилов
5. Ангел Павлов Ангелов
6. Христо Бойков Огнянов
7. Елена Стоилова Грозданова
8. Иван Любомиров Христов
КП "Движение за права и свободи - Ново начало"
1. Георги Захаринин Попов
2. Томислава Георгиева Захариева
3. Милена Илиева Николова
4. Симеон Трайков Методиев
5. Александра Иванова Симеонова
6. Гергана Петрова Боянова
7. Джулия Руменова Василева
8. Георги Атанасов Георгиев
КП "Алианс за права и свободи"
1. Валери Методиев Григоров
2. Алексис Емилов Иванов
3. Юлиан Милчев Кольковски
4. Михаил Иванов Мишев
КП "БСП - Обединена левица"
1. Велизар Пенков Енчев
2. Радостин Филипов Петров
3. Ралица Вилиянова Игнатова
4. Илиян Григоров Илиев
5. Дарина Петрова Велкова
6. Иван Цветков Ризов
7. Румен Николаев Драганов
8. Румен Кирилов Соколов
ПП „Има такъв народ"
1. Петя Божидарова Димитрова
2. Мартин Петров Томов
3. Петър Бонев Костадинов
4. Младен Кирилов Младенов
5. Валентина Юлиянова Велкова
6. Елка Ненчева Миркова
7. Митко Веселинов Митков
8. Станислава Иванова Младенова
ПП "Величие"
1. Валентина Ленинова Евтимова
2. Кирил Петров Алексов
3. Манол Манолов Димитров
4. Енчо Георгиев Йоргов
5. Росица Серьожева Василева
ПП „Морал единство чест"
1. Румен Бончев Дунев
2. Веселин Бисеров Веселинов
3. Симеон Кирилов Симеонов
4. Радослав Живков Василев
5. Йордан Михайлов Йорданов
6. Ивайло Емилов Димитров
7. Людмила Руменова Симеонова
8. Мария Николаева Славчева
ПП „Атака"
1. Стоян Теофилов Стоянов
2. Николай Кирилов Илиев
3. Тодор Емилов Димов
ПП „Български национален съюз „Нова демокрация"
1. Боян Боянов Станков Расате
2. Александър Младенов Михайлов
3. Адриан Богданов Суев
4. Павел Валериев Димитров
ПП „Пряка демокрация"
1. Адриан Ивайлов Савов
2. Александър Тодоров Асенов
3. Любомир Стоянов Стоев
ПП „Български възход"
1. Виолета Теодосиева Миленова
2. Герасим Йорданов Тодоров
3. Иван Василев Борисов
4. Зоя Цветанова Тонева
ПП „Български съюз за директна демокрация" (БСДД)
1. Иван Рангелов Манов
2. Станислав Руменов Стойнев
КП „Русофили за България"
1. Калина Вескова Николова
2. Ивелина Валентинова Ахмед
3. Иво Стоянов Иванов
4. Станислав Асенов Асенов
5. Николай Христов Тодоров
6. Магда Цветанова Йотова
7. Катерина Стоицова Сеферинкина
КП „Синя България"
1. Валентин Любенов Павлов
2. Магдалена Христова Иванова
3. Светослав Николаев Савов
4. Румяна Миткова Стоянова
5. Даниел Василев Славчев
6. Ева Славчева Врабчанска
7. Лъчезар Емилов Иванов
8. Десислава Любчова Евтимова
ПП „Бригада"
Александър Арбенов Ефремов
ПП „Булгари"
1. Николай Алексеев Лозанов
2. Димитър Йорданов Костов
3. Светослав Любомиров Ставрев
4. Марио Георгиев Димитров
ПП „Глас народен"
1. Мирослав Стефчев Иванов
2. Владимир Киров Табаков
ПП „Народна партия истината и само истината"
1. Силвия Василева Маркова
2. Емил Каменов Марков
ПП „България на труда и разума"
1. Георги Петков Манолов
2. Ирина Вълчева Терзийска
Коалиция „Свободни избиратели"
1. Ева Евгениева Марчева
2. Милен Радославов Милев
"Партия на зелените"
1. Людмила Николова Велинова
2. Димитър Георгиев Илиев
3. Ангел Трифонов Ангелов
КП „Моя страна България"
1. Венцислав Петров Димитров
2. Иван Герасимов Петрински
3. Георги Ангелов Боршуков
4. Бойчо Кирилов Теофилов
ПП "Правото"
1. Методи Любомиров Методиев
2. Албена Богомилова Стаменова
3. Андрей Атанасов Стоянов
4. Григор Митков Григоров