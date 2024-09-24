Вижте всички кандидати за депутати в 28-и МИР Търговище

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 28-и МИР Търговище.

КП "ГЕРБ - СДС"

1.Теменужка Петрова Петкова

2.Никола Тошков Джамбазов

3. Таня Димитрова Станкова

4. Явор Димитров Александров

5. Мустафа Адемов Ахмедов

6. Васил Николаев Богословов

7. Християн Венков Янакиев

8. Добромир Йовчев Стойнев

КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

1. Илина Симеонова Мутафчиева

2. Деан Маринов Русев

3. Христо Колев Христов

4. Марин Красенов Йоркишев

5. Добри Димитров Ковачев

6. Елена Димитрова Дамянова

7. Елица Йорданова Христова – Анастасова

8. Андрей Иванов Цеков

КП "Движение за права и свободи – Ново начало"

1. Неждет Джевдет Шабан

2. Джем Ямен Яменов

3. Емине Феимова Якубова

4. Хасан Бейдат Рамуш

5. Джейхан Ахмедов Ибрямов

6. Емре Себилеев Селимов

7. Юсуф Исмаилов Исмаилов

8. Росен Севдалинов Мутафов

КП "АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1. Танер Мехмед Али

2. Танзер Юсеинов Юсеинов

3. Мутлу Сезгинов Хасанов

4. Мехидин Мехмедов Кадиров

5. Хюсеин Сабриев Ибрямов

6. Фехим Наим Алиев

7. Неше Джеватова Ашим

8. Сони Миленов Харизанов

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

1. Веселин Миленов Вешев

2. Красимир Станимиров Стоилов

3. Чавдар Тодоров Чанков

4. Мирослав Димитров Кънев

5. Касим Юстюнгел Садък

6. Красимир Жечев Василев

7. Драгомир Стоянов Драганов

8. Мирослав Стойчев Кьосев

КП "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

1.Йорданка Стефанова Георгиева

2. Десислава Евгениева Петрова

3. Петър Кирилов Кирилов

4. Светослав Христов Загоров

5. Веселин Маринов Веселинов

6. Павел Димитров Радев

7. Иво Стефков Дочев

8. Тодор Тодоров Атанасов

ПП " ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1. Александър Атанасов Александров

2. Васил Стефанов Иванов

3. Анета Димитрова Русева

4. Петя Красимирова Савова

5. Верони Мариянов Василев

6. Любомир Емилов Собаджиев

ПП "ВЕЛИЧИЕ"

1. Ивайло Костадинов Лазаров

2. Гергана Петрова Колева

3. Ивелина Кирилова Николова

4. Генади Колев Георгиев

ПП "МЕЧ"

1. Гергана Павлова Колева

2. Валентин Иванов Георгиев

3. Владимир Петров Панайотов

4. Деница Иванова Тодорова

5. Георги Калинов Колев

6. Борис Христов Алексиев

7. Васил Стелиянов Василев

8. Веселин Тодоров Велчев

ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1. Сашо Стефанов Евлогиев

2. Георги Йорданов Цвятков

3. Светослав Маринов Иванов

4. Стилиян Веселинов Ставрев

КП "СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ/РБ, ССД и ЗС/"

1. Деян Иванов Недков

2. Поля Костадинова Чан

3. Илия Добрев Колев

КП "СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

1.Георги Веселинов Цонев

2. Христо Иванов Радев

3. Катя Костадинова Андреева

4. Гергана Викторова Велева

5. Снежина Пламенова Желязкова

ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ/БСДД/"

1.Александър Василев Павлов

2. Бистра Василева Василева

КП "РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

1.Валентин Груев Григоров

2. Безат Безат Ахмед

3. Недялка Тодорова Иванова

4. Иван Великов Павлов

ПП "Социалистическа партия Български път"

1.Владимир Тодоров Христов

ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ"

1. Айдън Сюлейман Садула

2. Ремзи Ибрям Карапанли

КП "МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

1.Йорданка Любомирова Василева

ПП "КОЙ"

1. Ася Иванова Иванова

2. Герчо Илиев Цачев

3. Ясен Юриев Стоянов

ПП "БУЛГАРИ"

1. Атанас Иванов Стефанов

2. Димитър Иванов Димитров

ПП "БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

1. Борислав Гошев Георгиев

2. Валентин Иванов Илиев

ПП "ПРАВОТО"

1. Снежанка Димитрова Димитрова

2. Антоанета Розинова Радева

ПП "БРИГАДА"

1. Елвира Здравкова Йорданова

ПП "Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Георги Христов Търнев

2. Васко Райчинов Йотов

ПП "АТАКА"

1. Сашо Георгиев Йорданов

2. Красимир Сашев Колев

3. Георги Параскевов Белитов

4. Димитър Василев Колев

5. Красимирка Дикова Господинова

ПП "ГЛАС НАРОДЕН"

1. Александър Христов Демирев

2. Цветелина Венелинова Христова

3. Николай Стефанов Ангелов

ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Калин Николов Павлов

2. Васил Петков Славчев

3. Дороти Иванова Казакова

ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Иван Ганчев Маринов

2. Василен Стелиянов Марков

ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ-НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Елена Кирилова Ваташка

2. Младен Сашков Михайлов

3. Любен Иванов Бубев

4. Ивайло Пламенов Христов