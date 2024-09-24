Вижте всички кандидати за депутати от 26-и МИР в София

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 26-и МИР София.

От този район ще бъдат избрани общо 8 депутати.

КП ГЕРБ-СДС

1 Младен Найденов Маринов

2 Марин Василев Маринов

3 Дамян Русинов Маринов

4 Евгени Йорданов Божилов

5 Николай Николаев Велков

6 Петър Димитров Миланов

7 Лиляна Василева Алексиева

8 Ябленка Димитрова Трайкова

9 Валентин Мирчов Милушев

10 Звезделина Мирославова Котларова

11 Иван Бориславов Иванов

12 Мария Любенова Стоичкова - Денкова

13 Благовест Цонев Цонев

14 Моника Асенова Георгиева

15 Николай Атанасов Стоилов

16 Симеон Ганчев Симеонов

ПП-ДБ

1 Атанас Владиславов Славов

2 Сия Георгиева Шехтанова

3 Димитър Ивайлов Павлов

4 Валери Драгомиров Дамянов

5 Васил Петров Зашкев

6 Росен Атанасов Неделев

7 Александър Димитров Симидчиев

8 Петър Василев Кьосев

9 Иван Димитров Цанов

10 Юрий Олегов Козлов

11 Радослав Борисов Костадинов

12 Иван Димитров Димитров

13 Росен Кирилов Тодоров

14 Цветелина Николай Николова

15 Райна Петрова Златарева

16 Костадин Тодоров Джигов

КП „Движение за права и свободи- Ново начало"

1 Калин Георгиев Стоянов

2 Цветан Иванов Енчев

3 Димитър Иванов Григоров

4 Кристина Стоянова Костадинова

5 Марко Димитров Марков

6 Любомира Здравкова Коцева

7 Васил Маринов Николов

8 Ивайло Иванов Павлов

9 Яко Бобев Банчев

10 Стилян Станков Димитров

11 Калоян Василев Колев

12 Мартин Мариов Маринов

13 Георги Цветанов Невлев

14 Александър Божидаров Йорданов

15 Християн Йорданов Гьошев

16 Цветомир Маринов Павлов

Алианс за права и свободи

1 Кристина Цветанова Александрова

2 Рамона Ангелова Илиева

3 Кирил Георгиев Ленгарски

4 Ивелина Дойчева Чотова

5 Любомир Огнянов Апостолов

6 Халит Осман Сарач

7 Чавдар Смиленов Николов

8 Натали Асенова Георгиева

9 Танер Хасанов Мерт

10 Крум Константинов Сапаревски

11 Георги Христов Георгиев

12 Росица Дейстанова Стефанова

13 Пламен Витков Зарев

14 Диана Тонева Панайотова

15 Виктор Емилов Йорданов

16 Мартин Гениславов Райнов

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

1 Ангел Николаев Славчев

2 Магдалена Димитрова Иванова

3 Стойчо Георгиев Анчин

4 Виолета Стефанова Станева

5 Тодор Стоянов Гроздев

6 Димитър Тимчев Георгиев

7 Маргарита Василева Тодорова

8 Илинка Георгиева Цолова

9 Димитър Тодоров Косев

10 Владимир Огнянов Илиев

11 Красимир Петков Тончев

12 Николай Николаев Михайловски

13 Симеон Борисов Велков

14 Екатерина Людмилова Цолова

15 Антон Владимиров Недялков

16 Станислав Георгиев Донев

КП "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

1 Владимир Владимиров Георгиев

2 Силвия Чернева Георгиева

3 Васил Георгиев Василев

4 Ангел Пенчов Геров

5 Мария Димитрова Томева

6 Борис Добринков Дренов

7 Валентина Димитрова Станкова

8 Людмила Розева Любомирова

9 Станислав Димитров Димитров

10 Красимир Асенов Арсенов

11 Христо Стоянов Христов

12 Недялка Тошкова Николова

13 Йордан Маринов Узунов

14 Грациела Иванова Петрова

15 Емил Христов Даскалов

16 Александър Венциславов Манолов

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1 Венцислав Михайлов Асенов

2 Борислав Атанасов Топалов

3 Георги Иваново Иванов

4 Радостина Александрова Методиева

5 Анита Николаева Йонова

6 Паолина Николаева Вецева-Добрева

7 Иван Димитров Иванова

8 Георги Даниелов Босилков

9 Мартин Емилов Методиев

10 Изабел Николаева Николова

ПП „ВЕЛИЧИЕ"

1 Петър Димитров Кацарски

2 Бойка Любенова Стоименова

3 Таня Пламенова Тимева

4 Кирил Йосифов Василев

5 Ивелин Асенов Александров

ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

1 Виолета Колева Комитова

2 Ивайло Владков Гроздев

3 Соня Стефанова Гарчева

4 Кристиян Весков Субев

5 Деница Иванова Динева

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ-БСДД"

1 Евгени Николаев Христов

2 Цветан Николов Тодоров

3 Виктор Стефанов Вътев

4 Снежана Любомирова Лазарова

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"

1 Владимир Киров Табаков

2 Доника Радославова Стоичкова

КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ" (БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

1 Радко Любенов Ханджиев

2 Юлия Стоянова Сергева

3 Стоян Маринов Божков

4 Анка Пенева Ганчева

5 Веско Иванов Паунов

6 Мария Методиева Александрова

7 Ивайло Стефанов Маринов

8 Болеслав Марков Павлов

9 Милчо Петков Александров

10 Росен Фидосиев Риджолски

ПП „АТАКА"

1 Димитър Славов Димитров

2 Миглена Дойкова Александрова

3 Свилен Кирилов Николов

4 Александър Драгомиров Драгиев

5 Живко Константинов Бонев

6 Огнян Гаврилов Петров

7 Борислав Димитров Йоневски

8 Камен Иванов Борисов

9 Ваня Александрова Докузанова

10 Борислав Руменов Райчев

ПП „ПРАВОТО"

Веселина Данчева Петрова

ПП „БУЛГАРИ"

1 Марин Веселинов Наков

2 Станислав Илиев Бояджиев

3 Ганчо Костадинов Николов

4 Кирил-Васи Кирилов Ваклинов

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1 Петър Николаев Клисаров

2 Красимир Манолов Стоянов

3 Маргарит Йорданов Карабуров

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

1 Наталия Расимова Салимова

2 Людмила Петкова Аначкова

3 Цветанка Петрова Цветкова

4 Христо Маринов Христов

ПП „БРИГАДА"

Александър Арбенов Ефремов

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1 Светослав Огнянов Панайотов

2 Петьо Колев Пенчев

3 Димитър Иванчев Мирков

4 Надежда Йорданова Таскова

5 Емил Ясенов Бошнаков

6 Тони Петров Стойков

7 Илиян Симеонов Симеонов

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1 Недялко Иванов Танев

2 Росица Борисова Генчева

3 Ивайло Светлов Симитчийски

ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ" /ДОСТ/

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1 Даниела Станимирова Дашева

2 Милена Атанасова Иванова

3 Гечо Марианов Монев

4 Георги Иванов Велчев

5 Неофит Николаев Дюлгеров

6 Валентин Янков Вуков

7 Даниела Ценова Василева

8 Цветалина Методиева Лазарова

9 Красимира Стефанова Бишурова

ПП „КОЙ"

1 Нако Райнов Стефанов

2 Стефан Колев Данчев

3 Атанас Марио Милушев

4 Андрей Димитров Попов

5 Росен Игнатов Иванов

6 Румен Илиев Николов

ПП "Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1 Васко Райчинов Йотов

2 Петър Димитров Илчов

3 Веселка Енчева Димитрова

4 Асен Николов Караманчев

5 Калоян Борисов Йолов

6 Димитър Венелинов Христов

7 Върбан Маринов Вутов

КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

1 Цветанка Петкова Йотина

2 Ангел Костадинов Ангелов

3 Яница Георгиева Иванова

4 Наско Иванов Вълчев

5 Евгени Николов Додов

6 Иван Деянов Калагларски

7 Мариана Василева Вутова-Генева

КП „МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

1 Недялко Иванов Танев

2 Росица Борисова Генчева

3 Ивайло Светлов Симитчийски

КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"

1 Лъчезар Георгиев Заркин

2 Женя Василева Методиева

3 Младен Величков Бухегер

4 Николай Руменов Петров

5 Стоян Димитров Стоянов

6 Петко Маринов Петков

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НПСД

Социалистическа партия "Български път"