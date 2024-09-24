Вижте всички кандидати за депутати от 29-и МИР Хасково

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 29-и МИР Хасково.

От този регион ще бъдат избрани общо 8 депутата.

КП „ГЕРБ-СДС"

Делян Александров Добрев Георги Тенев Станков Иво Тенев Димов Иван Величков Минев Силвия Алдинова Манджукова Светла Емилова Моллова Евгения Даниелова Ангелова Митко Костадинов Полихронов Митко Петров Петров Васил Димитров Митев Атанас Емилов Асенов Мариян Ненков Дервенков Любомир Желев Михов Теодора Стефанова Тодорова Николай Стефанов Николов Димитър Венциславов Димитров

КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

Асен Васков Василев Катя Максимова Панева Гинка Тодорова Райчева Светлана Николова Ангелова Хасан Ергюн Бекир Петър Делчев Хаджиев Десислава Николаева Стойчева Калоян Дончев Добрев Данаил Димитров Караиванов Данаел Димитров Маврев Веса Стефанова Ходжева Христо Стефанов Стефанов Дончо Тенев Донков Лозко Стефанов Лозев Васил Митков Василев Атанас Петров Атанасов

КП „Движение за права и свободи- Ново начало"

Делян Славчев Пеевски Танер Мюмюн Емин Станислав Димитров Анастасов Ербил Халим Халим Йозджан Расим Мехмед Юджел Юксел Лютви Сание Рамадан Иса Гюнер Гюнай Зейнал Айсел Мустафа Емин Пламен Тихомиров Пейков Зелие Галиб Мюмюн Али Ахмед Юсеин Гюлай Сюлейман Фейзи Юсуф Муса Чолак Али Гюнай Али Гюнай Адем Юсуф

КП „Алианс за права и свободи"

Мюмюн Сали Мюмюн Валентин Йовков Тончев Себахтин Шакир Халил Егемен Гюнер Сербест Мюмюн Али Искендер Есра Адем Ибиш Едуард Банков Хаджиев Ниляй Себахтин Ибрахим Байрам Шенол Реджеб Ердал Ахмедов Алиосманов Христо Тони Тонев Албена Рускова Желязкова Алпер Шакир Салим Селин Севди Мехмедова Владимир Михайлов Родопски Сюлейман Себат Сюлейман

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"

Георги Николаев Георгиев Даниел Христов Леков Ясен Митков Колев Венета Колева Стоянова Красимира Петрова Христова Росица Тянчева Христозова Марияна Василева Иванова Марин Георгиев Филипов Димитър Христов Димитров Тихомир Иванов Трендафилов Минчо Тодоров Минчев Атанас Петров Ангелов Гергана Василева Димитрова Тодор Христов Тодоров Борислав Тонев Шишманов Георги Петров Гогов

КП ,,БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

Владимир Маринов Маринов Богдан Мирославов Кирилов Емил Веселинов Димитров Владимир Николов Бамбалов Таня Николова Гочева Недялка Атанасова Малакова Делян Митков Делчев Мирослав Росенов Минев Христина Минчева Ангелова Надежда Иванова Янакиева

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"

Силви Кирилов Петров Божин Петров Божинов Ангел Петров Петков Иван Петков Иванов Иван Ангелов Николов Валентин Димитров Делчев Светлана Стоянова Петрова Недялко Пейчев Недялков

ПП „ВЕЛИЧИЕ"

Красимира Петкова Нинова-Катинчарова Христо Николов Петров Валерия Йорданова Лозкова Иван Василев Димитров Тихомир Николов Зидаров Златина Николаева Иванова Иван Митков Митев Николай Марков Василев

ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

Венцислав Иванов Петков Васил Костадинов Трендафилов Мариела Василева Петропулу Николай Стефанов Николов Марин Георгиев Поповски Маргарита Янкова Стоянова

ПП „ ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ "/ДОСТ/

Севгин Шабанов Сюлейманов Нермин Хасан Местан

ПП „КОЙ"-КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

Искрен Валериев Дилов Валентина Данчева Малупос Михаил Бойков Зарев

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

Тихомир Недев Георгиев Димитър Владимиров Асенов Стефан Деянов Георгиев Атанас Иванов Ванков Диан Владимиров Латунов Веселин Веселинов Йосифов

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

Теодора Валентинова Симова Владимир Милчев Апостолов

КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"

Джема Маринова Грозданова Ивелин Валентинов Иванов Стефка Първанова Първанова Танчо Димов Димов Станислав Георгиев Великов

КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Марко Христев Петров Веско Иванов Паунов Ненка Димитрова Янева Станислав Василев Добчев Николай Христов Tодоров Магда Цветанова Йотова Катерина Стоицева Сеферинкова Гевеза Антонова Кръстева

КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

Цвета Кирилова Кирилова Марин Василев Калинков Златка Костова Зарева Антон Тончев Тончев Живко Ташев Димитров Живко Ванчев Лозев

ПП „БУЛГАРИ"

Емил Петров Георгиев Валентин Асенов Христов Виктория Методиева Бъчварова

ПП „АТАКА"

Павел Димитров Шопов Ангел Николов Божинов Кристиян Ангелов Божинов Красен Георгиев Стефанов Христо Методиев Иванов Иван Димитров Димитров Димитринка Иванова Спасова Михаил Василев Михайлов

ПП „ПРАВОТО"

Красимир Борисов Криводолски

ПП „БРИГАДА"

Христо Василев Петров

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

Маргарит Йорданов Карабуров

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

Даниел Койчев Стамов Здравко Иванов Димитров Петьо Колев Пенчев Живка Стойчева Стойчева Латинка Петрова Суева Иван Георгиев Столинчев Иван Николаев Караколев Слави Петров Бонев

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

Стоян Петров Маринов Велизар Борисов Флоров

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"

Веселин Дочев Белевски Пламен Родев Цанев

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

Антон Митков Желязков Винченцо Венциславов Ангелов Велика Димитрова Радева

КП „Моя страна България"

Ива Ивайлова Дражева Любомир Георгиев Базъков

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

Дафин Гълъбов Цанков Мари Василев Кемчев

ПП „Социалистическа партия „Български път"