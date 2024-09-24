Вижте всички кандидати за депутати от 29-и МИР Хасково

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 29-и МИР Хасково.
От този регион ще бъдат избрани общо 8 депутата.
КП „ГЕРБ-СДС"
- Делян Александров Добрев
- Георги Тенев Станков
- Иво Тенев Димов
- Иван Величков Минев
- Силвия Алдинова Манджукова
- Светла Емилова Моллова
- Евгения Даниелова Ангелова
- Митко Костадинов Полихронов
- Митко Петров Петров
- Васил Димитров Митев
- Атанас Емилов Асенов
- Мариян Ненков Дервенков
- Любомир Желев Михов
- Теодора Стефанова Тодорова
- Николай Стефанов Николов
- Димитър Венциславов Димитров
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
- Асен Васков Василев
- Катя Максимова Панева
- Гинка Тодорова Райчева
- Светлана Николова Ангелова
- Хасан Ергюн Бекир
- Петър Делчев Хаджиев
- Десислава Николаева Стойчева
- Калоян Дончев Добрев
- Данаил Димитров Караиванов
- Данаел Димитров Маврев
- Веса Стефанова Ходжева
- Христо Стефанов Стефанов
- Дончо Тенев Донков
- Лозко Стефанов Лозев
- Васил Митков Василев
- Атанас Петров Атанасов
КП „Движение за права и свободи- Ново начало"
- Делян Славчев Пеевски
- Танер Мюмюн Емин
- Станислав Димитров Анастасов
- Ербил Халим Халим
- Йозджан Расим Мехмед
- Юджел Юксел Лютви
- Сание Рамадан Иса
- Гюнер Гюнай Зейнал
- Айсел Мустафа Емин
- Пламен Тихомиров Пейков
- Зелие Галиб Мюмюн
- Али Ахмед Юсеин
- Гюлай Сюлейман Фейзи
- Юсуф Муса Чолак
- Али Гюнай Али
- Гюнай Адем Юсуф
КП „Алианс за права и свободи"
- Мюмюн Сали Мюмюн
- Валентин Йовков Тончев
- Себахтин Шакир Халил
- Егемен Гюнер Сербест
- Мюмюн Али Искендер
- Есра Адем Ибиш
- Едуард Банков Хаджиев
- Ниляй Себахтин Ибрахим
- Байрам Шенол Реджеб
- Ердал Ахмедов Алиосманов
- Христо Тони Тонев
- Албена Рускова Желязкова
- Алпер Шакир Салим
- Селин Севди Мехмедова
- Владимир Михайлов Родопски
- Сюлейман Себат Сюлейман
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"
- Георги Николаев Георгиев
- Даниел Христов Леков
- Ясен Митков Колев
- Венета Колева Стоянова
- Красимира Петрова Христова
- Росица Тянчева Христозова
- Марияна Василева Иванова
- Марин Георгиев Филипов
- Димитър Христов Димитров
- Тихомир Иванов Трендафилов
- Минчо Тодоров Минчев
- Атанас Петров Ангелов
- Гергана Василева Димитрова
- Тодор Христов Тодоров
- Борислав Тонев Шишманов
- Георги Петров Гогов
КП ,,БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"
- Владимир Маринов Маринов
- Богдан Мирославов Кирилов
- Емил Веселинов Димитров
- Владимир Николов Бамбалов
- Таня Николова Гочева
- Недялка Атанасова Малакова
- Делян Митков Делчев
- Мирослав Росенов Минев
- Христина Минчева Ангелова
- Надежда Иванова Янакиева
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"
- Силви Кирилов Петров
- Божин Петров Божинов
- Ангел Петров Петков
- Иван Петков Иванов
- Иван Ангелов Николов
- Валентин Димитров Делчев
- Светлана Стоянова Петрова
- Недялко Пейчев Недялков
ПП „ВЕЛИЧИЕ"
- Красимира Петкова Нинова-Катинчарова
- Христо Николов Петров
- Валерия Йорданова Лозкова
- Иван Василев Димитров
- Тихомир Николов Зидаров
- Златина Николаева Иванова
- Иван Митков Митев
- Николай Марков Василев
ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"
- Венцислав Иванов Петков
- Васил Костадинов Трендафилов
- Мариела Василева Петропулу
- Николай Стефанов Николов
- Марин Георгиев Поповски
- Маргарита Янкова Стоянова
ПП „ ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ "/ДОСТ/
- Севгин Шабанов Сюлейманов
- Нермин Хасан Местан
ПП „КОЙ"-КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"
- Искрен Валериев Дилов
- Валентина Данчева Малупос
- Михаил Бойков Зарев
ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"
- Тихомир Недев Георгиев
- Димитър Владимиров Асенов
- Стефан Деянов Георгиев
- Атанас Иванов Ванков
- Диан Владимиров Латунов
- Веселин Веселинов Йосифов
ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"
- Теодора Валентинова Симова
- Владимир Милчев Апостолов
КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"
- Джема Маринова Грозданова
- Ивелин Валентинов Иванов
- Стефка Първанова Първанова
- Танчо Димов Димов
- Станислав Георгиев Великов
КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ"
- Марко Христев Петров
- Веско Иванов Паунов
- Ненка Димитрова Янева
- Станислав Василев Добчев
- Николай Христов Tодоров
- Магда Цветанова Йотова
- Катерина Стоицева Сеферинкова
- Гевеза Антонова Кръстева
КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"
- Цвета Кирилова Кирилова
- Марин Василев Калинков
- Златка Костова Зарева
- Антон Тончев Тончев
- Живко Ташев Димитров
- Живко Ванчев Лозев
ПП „БУЛГАРИ"
- Емил Петров Георгиев
- Валентин Асенов Христов
- Виктория Методиева Бъчварова
ПП „АТАКА"
- Павел Димитров Шопов
- Ангел Николов Божинов
- Кристиян Ангелов Божинов
- Красен Георгиев Стефанов
- Христо Методиев Иванов
- Иван Димитров Димитров
- Димитринка Иванова Спасова
- Михаил Василев Михайлов
ПП „ПРАВОТО"
- Красимир Борисов Криводолски
ПП „БРИГАДА"
- Христо Василев Петров
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Маргарит Йорданов Карабуров
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Даниел Койчев Стамов
- Здравко Иванов Димитров
- Петьо Колев Пенчев
- Живка Стойчева Стойчева
- Латинка Петрова Суева
- Иван Георгиев Столинчев
- Иван Николаев Караколев
- Слави Петров Бонев
ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"
- Стоян Петров Маринов
- Велизар Борисов Флоров
ПП „ГЛАС НАРОДЕН"
- Веселин Дочев Белевски
- Пламен Родев Цанев
ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"
- Антон Митков Желязков
- Винченцо Венциславов Ангелов
- Велика Димитрова Радева
КП „Моя страна България"
- Ива Ивайлова Дражева
- Любомир Георгиев Базъков
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Дафин Гълъбов Цанков
- Мари Василев Кемчев
ПП „Социалистическа партия „Български път"
- Кольо Костадинов Крушев