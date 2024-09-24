Вижте кандидат-депутатите от 11-и МИР Ловеч

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 11-и МИР Ловеч.

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

Ирина Любенова Митева

Красимир Драгнев Батолов

Красимир Цанков Дончев

Иван Радославов Цветанов

Андриана Йорданова Младенова

Виктор Юлиянов Симеонов

Павлин Йовков Йотов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ,

Искрен Цветославов Арабаджиев

Иван Романов Цветков

Станимир Петров Краевски

Искрен Тошев Трифонов

Пламен Георгиев Якимов

Владимир Панчев Ганчев

Ивалина Петрова Христова

Йоланда Венеславова Цонева

ВЪЗРАЖДАНЕ

Ивелин Първанов Първанов

Глория Емилова Данчева

Марин Нинов Генов

Моника Петрова Петрова

Ташо Цвятков Цоков

Златин Димитров Тодоров

Станислав Емилов Николов

Росен Алеков Бориславов

ДПС-Ново начало

Атидже Байрямова Алиева-Вели

Айтен Байрям Сабри

Исай Младенов Милев

Калин Русинов Ивов

Божидар Христов Митков

Илияз Мустафов Алиев

Любен Илиев Василев

Анита Свеженова Стефанова

АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС

Красимир Огнянов Красимиров

Сашо Мирославов Иванов

Зия Хасанов Търнаксъзов

Нуршен Асан Чакърова

Виктория Добромирова Въцова

Есад Алиев Караалиев

БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА

Минчо Стойков Казанджиев

Таня Димитрова Маринова

Стефан Йосифов Гецов

Мария Валентинова Николова

Тихомир Кънчев Райновски

Милчо Петков Михайлов

Тодор Иванов Тодоров

Борислав Иванов Илевски

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Цветан Иванов Предов

Цветелина Николаева Георгиева

Биляна Станимирова Атанасова

Милка Момчилова Андреева

ПП ВЕЛИЧИЕ

Стоян Неделчев Шейретов

Красимир Панов Костов

Валери Дочков Шошков

Светослав Евгениев Пончев

Стефан Васков Дундев

Йордан Борисов Качармазов

Калоян Стоянов Костадинов

Митко Светославов Николов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Цанков Стоянов

Ивайло Петров Атев

Дарин Богданов Тошев

Антон Ненков Димитров

Петър Георгиев Петров

Мария Миткова Колева

Христо Йорданов Христов

ПП ГЛАС НАРОДЕН

Росен Маринов Костов

Дончо Мончев Върбанов

Иван Христов Минев

Мадлен Янкова Тилова-Петрова

ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ

Никола Йорданов Тодоров

КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Пламен Георгиев Александров

Румен Стоянов Йорданов

Ивайло Тодоров Ценов

Стефан Димитров Цветков

Пламен Борисов Йончев

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

Цветан Валентинов Георгиев

Яна Диянова Борисова

Веселин Витлиемов Илиев

Георги Валентинов Георгиев

Марияна Веселинова Стоянова

Пламена Стефанова Гечева

АТАКА

Матей Евтимов Евтимов

Деян Йорданов Данчев

КОЙ

Ивайло Стефанов Стефанов

Пламен Лалев Герганов

БУЛГАРИ

Румен Димитров Лазаров

Асен Огнянов Асенов

ПП МЕЧ

Христо Цветанов Расташки

Илиян Петров Илиев

Иван Данаилов Иванов

Стоянка Атанасова Михайлова

ПРАВОТО

Веска Димитрова Боева

Неделя Петкова Димитрова

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Биляна Стефанова Илиева

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Иван Велев Иванов

Димитър Цветанов Тодоров

Христо Николов Дунчев

БРИГАДА

Милийо Драганов Милев

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЦНД

Румен Стоименов Ночев

Емил Ясенов Бошнаков

Крастиян Михайлов Иванов

Йорданка Ангелова Петрова

БТР - БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА

Александър Руменов Пръвчев

Йорданка Трифонова Борецова

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Красимир Радев Александров

Симеон Стоянов Тодоров

БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Йордан Иванов Йорданов

Албена Георгиева Митева

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ

Владимир Нешев Царевски

КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС)

Иван Живков Антикаджиев

Борис Данаилов Томов

Надя Евтимова Бонева

Красимира Минкова Пъдешка – Аманфо

Ангел Борисов Стефанов

Йордан Георгиев Йорданов

МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ

Васил Николов Попов

Ирина Цветанова Шмидт

Иван Аргиров Янакиев

Димитър Атанасов Петров