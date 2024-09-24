Вижте кои са кандидатите за депутати от 1-и МИР Благоевград

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 1-и МИР Благоевград.

От този регион ще бъдат избрани общо 11 депутата.

ГЕРБ-СДС

1 Росен Димитров Желязков

2 Атанас Станкев Камбитов

3 Костадин Томов Стойков

4 Георги Иванов Георгиев

5 Иван Красимиров Герчев

6 Никола Любенов Джингаров

7 Евгения Йорданова Тренчева

8 Антоанета Кирилова Богданова

9 Ибрахим Ибраим Турчин

10 Андрей Емилов Миладинов

11 Тони Иванова Чаушева

12 Илия Филипов Сидеров

13 Александър Георгиев Марков

14 Красимир Здравков Керезов

15 Мариела Георгиева Весалова

16 Славчо Костадинов Месов

17 Ибрахим Юсуф Тиберски

18 Иван Христов Талев

19 Владимир Иванов Кючуков

20 Виктория Иванова Хаджиценева

21 Татяна Стефанова Рибарска

22 Стефан Апостолов Апостолов

ПП-ДБ

1. Андрей Цеков

2. Радко Тумбев

3. Димитрина Хаджиева-Недина

4. Ваня Кромбоа

5. Николай Куколев

6. Мария Тенчева

7. Теди Николов

8. Сейди Абдишев

9. Ивайло Димчев

10. Димитър Парасков

11. Дейвид Давидков

12. Йорданка Бърдарска

13. Мартин Петров

14. Олег Сатиев

15. Атанаска Ковачева

16. Янко Христов

17. Мария Тончева

18. Николай Лалев

19. Любомир Терзийски

20. Методи Бисерков

21. Маня Мартинш

22. Марио Граченов

Движение за права и свободи - Ново начало

1 Делян Славчев Пеевски

2 Фатима Исмаил Йълдъс

3 Меджетил Мехмедов Мименов

4 Ахмед Юлкеров Ходжов

5 Айлин Алилова Хадживезула

6 Джемал Садъков Робов

7 Елиф Саид Даргут

8 Исмет Салих Узунов

9 Мехмед Зия Максудов

10 Ислиханка Фейджериева Терзиева

11 Росица Бисерова Медарова

12 Яхя Мустафа Сантур

13 Димитър Бориславов Андонов

14 Айше Мустафова Мазгалджиева

15 Крум Иванов Крумов

16 Бейхан Ахмед Арун

17 Любка Миткова Митева

18 Фатиме Ибрахимова Юрукова

19 Андрей Маринов Славов

20 Борислав Иванов Борисов

21 Методи Александров Стоименов

22 Симеон Филипов Ангелов

Алианс за права и свободи

1. Ахмед Вранчев

2. Реджеп Черкез

3. Вайде Вазова

4. Муса Палев

5. Рамиз Метушев

6. Радостин Кълчков

7. Нейлин Скребатска

8. Цветелина Малинова

9. Хамид Юсниев

10. Константинос Козас

11. Инес Балиева

12. Янис Синанов

13. Лютфи Хаджиалиш

14. Рамзи Шикиров

Възраждане

1 Цвета Валентинова Рангелова

2 Костадинка Стоянова Джагълова

3 Мустафа Мустафов Люманков

4 Илко Александров Гълъбов

5 Марио Георгиев Костадинов

6 Весела Александрова Андонова

7 Гергана Крумова Николова

8 Вергиния Иванова Секулова

9 Иван Тодоров Самоковарев

10 Атанас Пламенов Карамангалов

11 Величка Людмилова Борикова

12 Методи Росенов Димов

13 Владимир Добрев Арабаджиев

14 Томчо Илиев Томов

БСП

1. Кирил Николаев Добрев

2. Гергана Димитрова Орманлиева

3. Младен Стоименов Тимчев

4. Веселин Христов Христов

5. Ваня Георгиева Маникатева

6. Илия Ангелов Попов

7. Кирил Венциславов Атанасов

8. Абедин Ракипов Камбуров

9. Антон Георгиев Манчев

10. Любомир Николаев Алексиев

11. Петър Владимиров Каракичев

12. Стефан Василев Попов

13. Христо Антонов Шомов

14. Георги Асенов Костов

15. Гергана Андонова Станоева

16. Александър Петров Палапуов

17. Мустафа Мехмед Кьос

18. Исмет Кязимов Ходжов

19. Вангел Димитров Арабаджиев

20. Илияна Милчева Моравченска

21. Борислав Христов Палестов

22. Иван Стоянов Майсторов

ИТН

1. Павела Василева Митова

2. Станислав Иванов Богдански

3. Иванка Василева Асенова

4. Симеон Георгиев Шайков

5. Марио Василев Герински

6. Веселин Стефанов Балев

7. Ангелина Крумова Попова

8. Петър Валериев Пандев

9. Георги Иванов Петров

10. Красимир Георгиев Ангелски

11. Лилия Николаева Чакърова

Величие

1 Юлиана Младенова Матеева

2 Славчо Стойчев Гургулеев

3 Мариела Асенова Мазнева

4 Румен Иванов Бакалски

5 Георги Илиев Япов

6 Емил Кирилов Стоянов

7 Велислава Минкова Георгиева - Флеминг

8 Илонка Миланова Джалева

9 Денис Василев Методиев

10 Иван Костадинов Тупаров

11 Николай Божидаров Николов

12 Соня Димитрова Опълчeнова

МЕЧ

1 Кирил Атанасов Веселински

2 Мирела Христова Темелкова

3 Десислава Светославова Стоянова

4 Валя Здравкова Николова

5 Аспарух Валентинов Илиев

6 Николай Димитров Янчев

7 Тодор Иванов Стоилов

8 Ива Сашкова Катранджиева

9 Марина Огнянова Котева

10 Стоян Лазаров Пърличков

Народна партия истината и само истината

Танка Младенова Попова

Иван Недялкович Хаджиев

България на труда и разума

1 Милан Василев Косаров

Български национален съюз "Нова демокрация"

1. Йордан Стоянов Манасиев

2. Александър Веселинов Новаков

3. Мартин Серьожев Вътев

4. Елена Георгиева Манасиева

5. Венцислав Венциславов Узунов

6. Денис Стратиев Генев

7. Мирослав Данков Христов

8. Мартина Пламенова Шикова

9. Стефан Маринов Парлапански

10. Добромир Георгиев Славов

11. Томи Константинов Каракостов

КОЙ - Компетентност, отговорност и истина

1 Мадлена Николова Пенчева-Кирчева

2 Калоян Будьони Аджичев

3 Виктор Александров Кръстев

Глас народен

1. Стефан Радославов Цончев

2. Николай Руменов Радев

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1 Кирил Владимиров Михов

2 Валентин Стойчев Текелов

3 Николай Емилов Груев

Булгари

1 Борис Кирилов Анзов

2 Владимир Николов Живков

3 Борис Василев Минев

4 Николай Симеонов Иванов

5 Искра Йорданова Недева

Бригада

1 Николай Георгиев Николов

АТАКА

1 Деница Стоилова Сидерова

2 Елица Иванова Бишкова

3 Янко Вичков Чекелезов

4 Весела Любомирова Василева

КП „Русофили за България" (Българска комунистическа партия, Партия на българските комунисти, Русофили за възраждане на отечеството)

1 Спас Владимиров Спасов

2 Димка Василева Попстоянова

3 Христо Венецков Божков

4 Елен Иванова Янкова

5 Илиян Димитров Игнатов

6 Стефчо Атанасов Стефанов

7 Милена Цветкова Христова

8 Мария Парашкевова Радулова

Пряка демокрация

1 Кирил Спасов Ваклинов

2 Антон Йорданов Ников

3 Петър Живков Джельов

Правото

1 Методи Любомиров Методиев

2 Атанас Стоянов Станков

3 Кристина Деянова Бонева

4 Костадин Иванов Станков

5 Стоян Атанасов Стоянов

Моя страна България

1. Дориян Аспарухов Аврамов

Български съюз за директна демокрация

1. Павел Емилов Иванов

2. Росица Петрова Кавазова

3. Атанас Владимиров Йосифов

4. Георги Димитров Чипов

5. Евгени Илиев Митушев

6. Атанас Георгиев Гъцев

Български възход

1. Костадин Петров Кърджалийски

Свободни избиратели

1 Цветан Генчев Цветанов

2 Радослав Милев Кацаров

3 Владимир Атанасов Манолов

4 Абдурахмaн Абдурахманов Шамов

5 Таня Николова Халилова

6 Светослав Славчев Митов

7 Стоян Димитров Стоянов

Синя България

1 Виктория Константинова Каракостова-Нешева

2 Анита Василева Митрева

3 Елена Иванова Сотирова

4 Янко Стоянов Стоянов

5 Александър Андонов Шамкалов

6 Димитър Михайлов Бегинов

7 Костадинка Малинова Трайкова

8 Василена Костадинова Иванова

9 Яница Георгиева Иванова