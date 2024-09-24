Вижте всички кандидати за депутати от 16-и МИР Пловдив-град

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 16-и МИР Пловдив-град.
ГЕРБ-СДС
- Бойко Методиев Борисов
- Костадин Димитров Димитров
- Георги Валентинов Георгиев
- Тервел Николов Георгиев
- Красимир Бориславов Терзиев
- Даниела Кирилова Дженева
- Фиданка Иванова Кацарева
- Валерия Тодорова Славова
- Десислава Красимирова Георгиева
- Антон Георгиев Георгиев
- Веселина Петрова Ботева
- Борислава Иванова Вичева
- Илиян Донев Тиганев
- Веселин Василев Стойков
- Величка Стоилова Христозова
- Петър Христов Ганев
- Мирослав Тенев Тенев
- Христина Илиева Кашилска
- Димитрина Иванова Илиева
- Петър Георгиев Троянов
- Станимир Иванов Чолаков
- Никола Марков Ташев
- Адриана Димитрова Генчева
- Красимир Симеонов Тодоров
"Продължаваме промяната - Демократична България"
- Асен Васков Василев
- Стою Теодоров Стоев
- Катя Максимова Панева
- Манол Костадинов Пейков
- Христо Йорданов Даскалов
- Петър Жечев Радевски
- Владимир Бонов Славенски
- Веселина Стефанова Александрова
- Оханес Хачик Паникян
- Искра Огнянова Василева
- Светлан Алексеев Илиев
- Чило Людмилов Попов
- Георги Веселинов Иванов
- Костадин Георгиев Гвоздев
- Николай Георгиев Георгиев
- Борислав Петров Матеев
- Златко Атанасов Босаков
- Величка Славчева Анадъмска
- Йоно Денев Чепилски
- Дилиян Илчев Манолов
- Петър Славеев Петков
- Тодор Костадинов Костадинов
- Гергана Иванова Станкова
- Веселка Петрова Христамян
„Възраждане"
- Ангел Жеков Георгиев
- Емил Янков Янков
- Иван Димитров Пенков
- Господин Апостолов Апостолов
- Елена Георгиева Грозданова
- Виолета Неделчева Константинова
- Симеон Валерий Петров
- Стойчо Димитров Босев
- Михаела Красимирова Берова-Зекова
- Димитър Живков Йорданов
- Красим Симеонов Николов
- Георги Вутев Танев
„ДПС – Ново начало"
- Станислав Димитров Анастасов
- Небие Исмет Кабак
- Али Мустафа Байрам
- Рангел Щерев Атанасов
- Красимир Романов Асенов
- Тунай Сюлейманов Хюсеинов
- Айри Фейми Мурад
- Бойко Димитров Качулев
- Борис Михайлов Михайлов
- Асан Енвер Мехмед
- Гюрсел Джелилов Алиев
- Десислава Христова Христозова
- Инан Смаилов Алиев
- Веселин Александров Василев
- Юсуф Джелилов Алиев
- Юлиана Славова Чаушева
- Ерол Неджатин Месуд
- Любомир Владимиров Петков
- Стойко Иванов Стойков
Алианс за права и свободи
- Николай Георгиев Цонев
- Яшар Смаил Асан
- Джамисет Шабан Джафер
- Небие Халил Хисар
- Ахмед Октай Ахмед
- Мехмед Асан Асан
- Румен Сали Ибрям
- Ахмет Ферхатов Шакиров
- Жана Любомирова Папазова
- Димитрия Атанасова Митренова
- Васко Георгиев Иванов
- Илия Рангелов Герчев
- Озджан Николаев Рангелов
- Фейми Шериф Юсеин
- Юмер Енвер Ахмедов
- Атанас Петров Янев
- Ахмед Гюнтекин Алишев
- Цветан Андонов Салтъков
- Асан Рустем Ракип
- Ивелина Николаева Георгиева
- Станимир Димитров Станков
- Димитринка Нейкова Димитрова
- Хасан Смаил Шабан
- Алекс-Саби Шабтай Леви
БСП - Обединена левица
- Иван Богомилов Петков
- Валери Мирчев Жаблянов
- Анастас Георгиев Ангелов
- Атанас Владимиров Бояджиев
- Георги Костадинов Илчев
- Теодор Андонов Христов
- Йовка Божидарова Златева
- Румен Гавраилов Василев
- Антония Иванова Пенева
- Темелко Иванов Темелков
- Стоилин Ваклинов Генуров
- Румен Груев Григоров
- Любомир Иванов Славков
- Пламен Валериев Назаров
- Кристиян Стефанов Шапков
„Има такъв народ"
- Станислав Светозаров Балабанов
- Танер Кадир Тюркоглу
- Йордан Василев Ангелов
- Димитър Стефанов Станков
- Ради Минчев Иванов
- Красимир Иванов Иванов
- Маргарита Димитрова Ляскова
- Светослава Лъчезарова Стойкова
- Александър Иванов Илиев
- Любомир Тодоров Югов
- Веселин Михайлов Щерионов
- Петър Кръстев Иванчев
- Боян Илиев Чалъков
- Радослав Ангелов Ангелов
- Христин Димитров Димитров
- Владимир Иванов Недялков
- Иван Ценков Соколарски
„Величие"
- Мария Димова Илиева
- Христо Василев Янков
- Ивайло Валентинов Симеонов
- Димитър Николаев Баберков
- Илия Луков Немски
- Елена Веселинова Мейтам
- Елена Димитрова Георгиева
- Андрей Иванов Киряков
- Славейка Минкова Кадънкова-Джугаланова
- Зоя Рашкова Иванова
- Димитър Марков Димитров
- Николaй Борисов Димитров
„Морал, единство, чест"
- Радостин Петев Василев
- Александър Велиславов Тодоров
- Вилимир Юлианов Митрев
- Светлана Емилова Чолакова
- Красимир Благоев Манев
- Петър Божидаров Иванов
- Димитър Рангелов Костов
- Иван Калоферов Калоферов
- Джан-Микеле Антонио Ратта
- Гергана Димитрова Милева
- Матей Стефанов Абаджиев
- Александър Георгиев Титев
- Трифон Любомиров Филипов
- Ангел Трайков Божков
- Димитър Данчев Данев
- Славчо Георгиев Ганчев
"Български възход"
- Стефан Динчев Янев
- Яни Панайотов Иванов
- Тодор Юриев Стоянов
- Виктория Костадинова Добрева
- Станислав Нонков Маринов
- Веселина Емилова Златанска
- Цветан Златков Стефанов
- София Василева Илиева
- Драган Георгиев Попов
„Атака"
- Павел Димитров Шопов
- Даниела Тонкова Кинова
- Борис Атанасов Златарев
- Гинка Иванова Иванова
- Росица Генчева Димитрова
- Димитринка Иванова Спасова
- Ангел Георгиев Кючуков
- Лилия Иванова Костадинова
- Елена Георгиева Димитрова
- Иво Христов Иванов
- Веселин Тодоров Божков
- Атанас Димитров Стоилов
„Народна партия Истината и само истината"
- Атанас Георгиев Танев
- Христо Велинов Стоянов
„Български национален съюз „Нова демокрация"
- Илия Галинов Гюров
- Мирослав Иванов Иванов
- Георги Славчев Крънчев
- Галин Недялков Петров
- Начко Обретенов Плочев
- Петър Йозов Топалски
- Мариела Георгиева Топалска
- Димитър Иванчев Мирков
- Ангел Ангелов Благов
- Атанас Георгиев Богоев
„България на труда и разума"
- Калоян Николаев Паскалев
- Стефани Пламенова Пенкова
- Яна Петрова Пандърска
„Бригада"
- Арбен Ефремов Хавальов
„Партия на Зелените"
- Валентин Симеонов Симов
- Павел Няголов Камбуров
- Светлозар Цветков Гагов
- Соклин Ангелов Каракънев
- Димитър Александров Димитров
- Антон Людмилов Милчов
„Глас народен"
- Красимир Владимиров Куцаров
- Йордан Иванов Атанасов
- Станилиа Валентинова Кирчева-Милева
- Стоян Сашов Кръстанов
- Драгомир Александров Стоянов
- Теодора Иванова Георгиева
- Сема Джевджет Куцарова
„Социалистическа партия Български път"
- Младен Стефанов Стефанов
„КОЙ – Компетентност, отговорност и истина"
- Нако Райнов Стефанов
- Габриел Георгиев Герасимов
- Юрий Михайлов Колчев
„Пряка демокрация"
- Живко Петров Стоев
- Антоанета Стефанова Джельова
- Георги Богоев Богоев
- Атанас Тодоров Гарфалски
- Владимир Илиев Алексиев
- Атанас Василев Василев
„Български съюз за директна демокрация"
- Вилина Димитрова Дишева
- Десислава Стефанова Василева
- Стилян Георгиев Станков
- Станимир Иванов Дикелов
„Демократи за отговорност, свобода и толерантност" (ДОСТ)
- Петър Господинов Георгиев
- Боян Андонов Патев
- Милчо Райков Минчев
КП „Моя страна България"
- Ивайло Дражев Атанасов
„Правото"
- Павел Христов Денков
"Синя България"
- Борислав Кръстев Инчев
- Пенка Иванова Деведжиева
- Стоян Илиев Илиев
- Николай Георгиев Ганев
- Ивайло Спасов Спасов
- Галина Петкова Карауланова
- Евгени Коцев Костенаров
- Костадин Иванов Аврамов
- Цветонина Живкова Закова
- Никола Савов Саватинов
- Мариана Любенова Банева
- Антон Събев Крушовалиев
- Максим Тодоров Петков
"Булгари"
- Петър Иванов Станчев
- Петър Василев Никленов
- Рада Петрова Станчева - Кузева
- Мария Георгиева Гавраилова
- Георги Димитров Кичуков
- Райна Атанасова Станчева
"Русофили за България"
- Николай Симеонов Малинов
- Максим Александров Тополов
- Младен Веселинов Стойков
- Валерий Благоев Бръмбаров
- Методи Иванов Спасов
- Вълю Раев Илиев
- Даниела Георгиева Кузмова
- Елена Павлова Петрова
- Здравка Георгиева Шишкова
- Христо Димитров Шишков
- Димитър Павлов Шишков
- Кръстьо Запрянов Цветков
- Иванка Господинова Хаджиева
- Гошо Петров Дамянов
- Петко Ангелов Петков
- Стоян Крумов Мирчев
- Васил Петров Пачалиев
- Иван Тотев Стоянов
"СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ,ССД И ЗС)"
- Живко Тодоров Тодоров
- Виктор Владимиров Серафимов
- Добрияна Стефанова Караджова
- Добри Господинов Вълчев
- Светла Василева Шишкова
- Веселин Огнянов Петков
- Никола Янков Янчев
- Веселин Костадинов Динков
- Пламен Павлов Чемишанов
- Дафин Росенов Урдажиев
- Христо Спасов Шипков