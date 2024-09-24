Вижте всички кандидати за депутати от 17-и МИР Пловдив-област

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 17-и МИР Пловдив-област.

ГЕРБ-СДС

Цвета Вълчева Караянчева Иван Йовков Червенков Йордан Стоянов Кръстанов Младен Николов Шишков Доньо Тодоров Тодоров Пламен Димитров Спасов Александър Бисеров Иванов Весела Иванова Тошкова Живко Иванов Здравков Цветелина Костадинова Дурданова Иван Николов Петков Асен Стоянов Витанов Ваня Ангелова Лазарова Петър Димитров Матрев Ивайло Стефанов Сираков Иван Дончев Мусеров Нели Маринова Минчева Пантелей Атанасов Тодоров Румяна Димитрова Апостолова Кристиaн Владимиров Йосифов Ненчо Стоянов Найденов Енислав Стоянов Велков

Продължаваме промяната - Демократична България

Йордан Яворов Иванов Стою Теодоров Стоев Антония Тодорова Добрева Георги Иванов Гюлев Константин Петков Смиленов Бонка Атанасова Карчева Деница Иванова Георгиева Цветелина Иванова Атанасова Андрей Димов Кръстев Никола Димитров Мандев Йордан Антонов Джамбазов Петър Славеев Петков Станимир Емилов Тончев Костадин Георгиев Гвоздев Георги Веселинов Иванов Владимир Бонов Славенски

"Възраждане"

Кръстьо Стоянов Врачев Димитър Валентинов Гюрев Чавдар Ангелов Земярски Румяна Иванова Иванова Георги Янков Самаров Ангелина Тодорова Русинова Щелиян Георгиев Димитров Иван Христов Минков Тодор Красимиров Георгиев Стойчо Димитров Босев Стефан Петров Бечев Пенка Георгиева Дайлийска Костадин Насков Кузмов

"Движение за права и свободи - Ново начало"

Байрам Юзкан Байрам Тунджай Османов Наимов Нурджан Джафер Караджова Нуретин Айнур Тасим Надя Стефанова Манолова Румяна Красимирова Хасанова Айсин Ахмед Кюлджю Чавдар Петров Здравчев Сафет Халилов Карагеренов Севджан Шюкрю Чауш Наджие Юсеинова Хасанова Севгин Али Читак Ахмад Луай Мохамед Рифат Ал-Юсеф Рангел Христов Божков Нурай Махрем Шериф

Алианс за права и свободи

Рамадан Байрам Аталай Тимур Ахмедов Халилов Сюзан Орхан Моллаюсеин Сезгин Ариф Мехмед Селим Айнур Емин Бирджан Ерджан Алимолла Марин Славчев Илиев Бехие Орхан Узун Ремзие Реджеб Аптула Ахмед Адемов Ислямов Илдърай Кязим Мустафа Ирфан Алиев Кърмаджиев Нургюл Реджеб Юсуф Рафет Азис Алиев Джанер Иляз Яхачауш Седат Наит Латиф Гюнер Смаил Ахмед

БСП - Обединена левица

Манол Трифонов Генов Галин Неделчев Дурев Владимир Павлов Ставрев Николай Георгиев Гачев Георги Стоянов Маринчешки Красимир Тошков Минков Манол Василев Манолов Иван Димитров Гюров Борислав Иванов Еленов Красимира Костадинова Йовкова Димитър Методиев Петров Огнян Петров Найденов Радослав Павлов Мишин

"Има такъв народ"

Станислав Светозаров Балабанов Лъчезар Иванов Бакърджиев Радослав Ангелов Ангелов Димитър Симеонов Хайдърски Христин Димитров Димитров Димитър Петров Митев Мария Иванова Минчева Захари Михайлов Захариев Иван Ценков Соколарски Росина Тодорова Дойчевска Кирил Стоянов Дешев Стоянка Атанасова Матанска Боян Илиев Чалъков Костадин Петров Кеков Ради Минчев Иванов Владимир Иванов Недялков Димитър Стефанов Станков

"Величие"

Димитър Николаев Баберков Костадин Илиев Хаджийски Ивайло Валентинов Симеонов Христо Василев Янков Куман Вълков Топчийски Андрей Иванов Киряков Димитър Марков Димитров Елена Димитрова Георгиева Димитър Тодоров Манов Иван Михайлов Станчев Славейка Минкова Кадънкова-Джугаланова Зоя Рашкова Иванова Николай Борисов Димитров

"МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"

Красимир Димчев Дончев Марин Георгиев Поповски Иван Калоферов Калоферов Борислав Атанасов Георгиев Марчело Иванов Вълков Стефка Николова Николова Димитър Данчев Данев Светослав Жоров Лавчиев Тодор Руменов Алексиев Иван Василев Трифонов Веселина Стефанова Ангелова Васил Костадинов Трендафилов Кольо Вълков Шопов

"Български възход"

Яни Панайотов Иванов Никола Василев Николов Деана Атанасова Кушева Христо Христов Боричев Димитър Петров Петров Симеон Георгиев Симеонов Бориславка Николова Бориславова Петко Александров Ковачев София Василева Илиева Георги Милчев Бойчев Асен Атанасов Илиев

"НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

Атанас Георгиев Танев Христо Велинов Стоянов

"БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

Георги Христов Бонев Атанас Ангелов Петров Георги Славчев Крънчев Йордан Атанасов Петров Галин Недялков Петров Орлин Иванов Пандарев Йохан Николаев Киров Марина Боянова Веселинова Кирил Костадинов Чинов Живка Стойчева Стойчева Анелия Христова Христова-Кирилова

"България на труда и разума"

Калоян Николаев Паскалев Стефани Пламенова Пенкова Иван Ангелов Вацев

"СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"

Цветан Генчев Цветанов Георги Димитров Пилев Димитър Петров Костов Тодор Миланов Мераков Софроний Христосов Доков Али Назиф Моллахалил Зорница Костадинова Танева Ангел Сашов Велев Николай Денков Гидиков Пламен Павлов Чемишанов Дафин Росенов Урдажиев Семир Ариф Билял Петър Луиджов Работов Любомир Иванов Лесов Деница Нешева Чонова Георги Николаев Георгиев Верадин Емилов Митков Васил Иванов Гюрдиев Ценко Василев Симеонов Веселин Костадинов Динков Христо Спасов Шипков Даниел Ивов Клисуров

"БРИГАДА"

Стела Петрова Стоянова

"Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

Михаил Емилов Груев Георги Петров Петров Светлозар Цветков Гагов Соклин Ангелов Каракънев Димитър Александров Димитров Евтим Георгиев Лозанов

"ГЛАС НАРОДЕН"

Стоян Сашов Кръстанов Йордан Иванов Атанасов Станилиа Валентинова Кирчева-Милева Красимир Владимиров Куцаров Драгомир Александров Стоянов

"АТАКА"

Димитър Петков Керин Веселин Тодоров Божков Емануил Крумов Иванов Борис Атанасов Златарев Иван Йосифов Череджийски Христо Методиев Иванов Васко Цветков Вълчинов Михаил Василев Михайлов Даниела Тонкова Кинова Василка Любенова Стоянова Елена Георгиева Димитрова

"КОЙ" - КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

Атанас Иванов Стефанов Тончо Бонев Бонев Бойко Любенов Михайлов

"СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

Ангел Георгиев Димов

"ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

Атанас Василев Василев Георги Богоев Богоев Антоанета Стефанова Джельова Владимир Илиев Алексиев Никола Петров Кайряков Петър Живков Джельов

"БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

Вилина Димитрова Дишева Десислава Стефанова Василева Стилян Георгиев Станков Станимир Иванов Дикелов

"Правото"

Илияна Василева Даскалова

"Синя България"

Борис Янков Ячев Костадин Николов Дамянов Йордан Милков Бакалов Александър Андонов Андонов Надежда Асенова Гърбева Галина Петкова Карауланова Евгени Коцев Костенаров Евгений Аргиров Караиванов Андон Боянов Андонов Георги Василев Ташев Мариана Любенова Банева Емануил Йорданов Запрянов Димитрийка Петкова Лалова Пенка Иванова Деведжиева Георги Фотев Белев

ДОСТ

Танер Фикри Алимолла Наил Наим Рустем Халил Нурсетов Ахмедов Милчо Райков Минчев Севгин Шабанов Сюлейманов

"Русофили за България"

Марко Христев Петров Валерий Благоев Бръмбаров Иванка Господинова Хаджиева Васил Петров Пачалиев Младен Веселинов Стойков Гошо Петров Дамянов Стоян Крумов Мирчев Иван Тотев Стоянов Кръстьо Запрянов Цветков Димитър Павлов Шишков Христо Димитров Шишков Вълю Раев Илиев Методи Иванов Спасов

"МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"

Марияна Ангелова Янева Любомир Георгиев Базъков

"БУЛГАРИ"