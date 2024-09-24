Вижте всички кандидати за депутати от 17-и МИР Пловдив-област

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 17-и МИР Пловдив-област.
ГЕРБ-СДС
- Цвета Вълчева Караянчева
- Иван Йовков Червенков
- Йордан Стоянов Кръстанов
- Младен Николов Шишков
- Доньо Тодоров Тодоров
- Пламен Димитров Спасов
- Александър Бисеров Иванов
- Весела Иванова Тошкова
- Живко Иванов Здравков
- Цветелина Костадинова Дурданова
- Иван Николов Петков
- Асен Стоянов Витанов
- Ваня Ангелова Лазарова
- Петър Димитров Матрев
- Ивайло Стефанов Сираков
- Иван Дончев Мусеров
- Нели Маринова Минчева
- Пантелей Атанасов Тодоров
- Румяна Димитрова Апостолова
- Кристиaн Владимиров Йосифов
- Ненчо Стоянов Найденов
- Енислав Стоянов Велков
Продължаваме промяната - Демократична България
- Йордан Яворов Иванов
- Стою Теодоров Стоев
- Антония Тодорова Добрева
- Георги Иванов Гюлев
- Константин Петков Смиленов
- Бонка Атанасова Карчева
- Деница Иванова Георгиева
- Цветелина Иванова Атанасова
- Андрей Димов Кръстев
- Никола Димитров Мандев
- Йордан Антонов Джамбазов
- Петър Славеев Петков
- Станимир Емилов Тончев
- Костадин Георгиев Гвоздев
- Георги Веселинов Иванов
- Владимир Бонов Славенски
"Възраждане"
- Кръстьо Стоянов Врачев
- Димитър Валентинов Гюрев
- Чавдар Ангелов Земярски
- Румяна Иванова Иванова
- Георги Янков Самаров
- Ангелина Тодорова Русинова
- Щелиян Георгиев Димитров
- Иван Христов Минков
- Тодор Красимиров Георгиев
- Стойчо Димитров Босев
- Стефан Петров Бечев
- Пенка Георгиева Дайлийска
- Костадин Насков Кузмов
"Движение за права и свободи - Ново начало"
- Байрам Юзкан Байрам
- Тунджай Османов Наимов
- Нурджан Джафер Караджова
- Нуретин Айнур Тасим
- Надя Стефанова Манолова
- Румяна Красимирова Хасанова
- Айсин Ахмед Кюлджю
- Чавдар Петров Здравчев
- Сафет Халилов Карагеренов
- Севджан Шюкрю Чауш
- Наджие Юсеинова Хасанова
- Севгин Али Читак
- Ахмад Луай Мохамед Рифат Ал-Юсеф
- Рангел Христов Божков
- Нурай Махрем Шериф
Алианс за права и свободи
- Рамадан Байрам Аталай
- Тимур Ахмедов Халилов
- Сюзан Орхан Моллаюсеин
- Сезгин Ариф Мехмед
- Селим Айнур Емин
- Бирджан Ерджан Алимолла
- Марин Славчев Илиев
- Бехие Орхан Узун
- Ремзие Реджеб Аптула
- Ахмед Адемов Ислямов
- Илдърай Кязим Мустафа
- Ирфан Алиев Кърмаджиев
- Нургюл Реджеб Юсуф
- Рафет Азис Алиев
- Джанер Иляз Яхачауш
- Седат Наит Латиф
- Гюнер Смаил Ахмед
БСП - Обединена левица
- Манол Трифонов Генов
- Галин Неделчев Дурев
- Владимир Павлов Ставрев
- Николай Георгиев Гачев
- Георги Стоянов Маринчешки
- Красимир Тошков Минков
- Манол Василев Манолов
- Иван Димитров Гюров
- Борислав Иванов Еленов
- Красимира Костадинова Йовкова
- Димитър Методиев Петров
- Огнян Петров Найденов
- Радослав Павлов Мишин
"Има такъв народ"
- Станислав Светозаров Балабанов
- Лъчезар Иванов Бакърджиев
- Радослав Ангелов Ангелов
- Димитър Симеонов Хайдърски
- Христин Димитров Димитров
- Димитър Петров Митев
- Мария Иванова Минчева
- Захари Михайлов Захариев
- Иван Ценков Соколарски
- Росина Тодорова Дойчевска
- Кирил Стоянов Дешев
- Стоянка Атанасова Матанска
- Боян Илиев Чалъков
- Костадин Петров Кеков
- Ради Минчев Иванов
- Владимир Иванов Недялков
- Димитър Стефанов Станков
"Величие"
- Димитър Николаев Баберков
- Костадин Илиев Хаджийски
- Ивайло Валентинов Симеонов
- Христо Василев Янков
- Куман Вълков Топчийски
- Андрей Иванов Киряков
- Димитър Марков Димитров
- Елена Димитрова Георгиева
- Димитър Тодоров Манов
- Иван Михайлов Станчев
- Славейка Минкова Кадънкова-Джугаланова
- Зоя Рашкова Иванова
- Николай Борисов Димитров
"МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"
- Красимир Димчев Дончев
- Марин Георгиев Поповски
- Иван Калоферов Калоферов
- Борислав Атанасов Георгиев
- Марчело Иванов Вълков
- Стефка Николова Николова
- Димитър Данчев Данев
- Светослав Жоров Лавчиев
- Тодор Руменов Алексиев
- Иван Василев Трифонов
- Веселина Стефанова Ангелова
- Васил Костадинов Трендафилов
- Кольо Вълков Шопов
"Български възход"
- Яни Панайотов Иванов
- Никола Василев Николов
- Деана Атанасова Кушева
- Христо Христов Боричев
- Димитър Петров Петров
- Симеон Георгиев Симеонов
- Бориславка Николова Бориславова
- Петко Александров Ковачев
- София Василева Илиева
- Георги Милчев Бойчев
- Асен Атанасов Илиев
"НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"
- Атанас Георгиев Танев
- Христо Велинов Стоянов
"БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Георги Христов Бонев
- Атанас Ангелов Петров
- Георги Славчев Крънчев
- Йордан Атанасов Петров
- Галин Недялков Петров
- Орлин Иванов Пандарев
- Йохан Николаев Киров
- Марина Боянова Веселинова
- Кирил Костадинов Чинов
- Живка Стойчева Стойчева
- Анелия Христова Христова-Кирилова
"България на труда и разума"
- Калоян Николаев Паскалев
- Стефани Пламенова Пенкова
- Иван Ангелов Вацев
"СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ"
- Цветан Генчев Цветанов
- Георги Димитров Пилев
- Димитър Петров Костов
- Тодор Миланов Мераков
- Софроний Христосов Доков
- Али Назиф Моллахалил
- Зорница Костадинова Танева
- Ангел Сашов Велев
- Николай Денков Гидиков
- Пламен Павлов Чемишанов
- Дафин Росенов Урдажиев
- Семир Ариф Билял
- Петър Луиджов Работов
- Любомир Иванов Лесов
- Деница Нешева Чонова
- Георги Николаев Георгиев
- Верадин Емилов Митков
- Васил Иванов Гюрдиев
- Ценко Василев Симеонов
- Веселин Костадинов Динков
- Христо Спасов Шипков
- Даниел Ивов Клисуров
"БРИГАДА"
- Стела Петрова Стоянова
"Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"
- Михаил Емилов Груев
- Георги Петров Петров
- Светлозар Цветков Гагов
- Соклин Ангелов Каракънев
- Димитър Александров Димитров
- Евтим Георгиев Лозанов
"ГЛАС НАРОДЕН"
- Стоян Сашов Кръстанов
- Йордан Иванов Атанасов
- Станилиа Валентинова Кирчева-Милева
- Красимир Владимиров Куцаров
- Драгомир Александров Стоянов
"АТАКА"
- Димитър Петков Керин
- Веселин Тодоров Божков
- Емануил Крумов Иванов
- Борис Атанасов Златарев
- Иван Йосифов Череджийски
- Христо Методиев Иванов
- Васко Цветков Вълчинов
- Михаил Василев Михайлов
- Даниела Тонкова Кинова
- Василка Любенова Стоянова
- Елена Георгиева Димитрова
"КОЙ" - КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"
- Атанас Иванов Стефанов
- Тончо Бонев Бонев
- Бойко Любенов Михайлов
"СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ"
- Ангел Георгиев Димов
"ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Атанас Василев Василев
- Георги Богоев Богоев
- Антоанета Стефанова Джельова
- Владимир Илиев Алексиев
- Никола Петров Кайряков
- Петър Живков Джельов
"БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
- Вилина Димитрова Дишева
- Десислава Стефанова Василева
- Стилян Георгиев Станков
- Станимир Иванов Дикелов
"Правото"
- Илияна Василева Даскалова
"Синя България"
- Борис Янков Ячев
- Костадин Николов Дамянов
- Йордан Милков Бакалов
- Александър Андонов Андонов
- Надежда Асенова Гърбева
- Галина Петкова Карауланова
- Евгени Коцев Костенаров
- Евгений Аргиров Караиванов
- Андон Боянов Андонов
- Георги Василев Ташев
- Мариана Любенова Банева
- Емануил Йорданов Запрянов
- Димитрийка Петкова Лалова
- Пенка Иванова Деведжиева
- Георги Фотев Белев
ДОСТ
- Танер Фикри Алимолла
- Наил Наим Рустем
- Халил Нурсетов Ахмедов
- Милчо Райков Минчев
- Севгин Шабанов Сюлейманов
"Русофили за България"
- Марко Христев Петров
- Валерий Благоев Бръмбаров
- Иванка Господинова Хаджиева
- Васил Петров Пачалиев
- Младен Веселинов Стойков
- Гошо Петров Дамянов
- Стоян Крумов Мирчев
- Иван Тотев Стоянов
- Кръстьо Запрянов Цветков
- Димитър Павлов Шишков
- Христо Димитров Шишков
- Вълю Раев Илиев
- Методи Иванов Спасов
"МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ"
- Марияна Ангелова Янева
- Любомир Георгиев Базъков
"БУЛГАРИ"
- Петър Иванов Станчев
- Петър Василев Никленов
- Рада Петрова Станчева-Кузева
- Мария Георгиева Гавраилова
- Райна Атанасова Станчева