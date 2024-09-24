Вижте всички кандидати за депутати в 10-и МИР Кюстендил

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 10-и МИР Кюстендил.

КП ГЕРБ-СДС

1. Христо Богомилов Терзийски

2. Радослава Пламен Чеканска

3. Владислав Руменов Паунов

4. Иван Методиев Каназирски

5. Любомир Иванов Георгиев

6. Мартин Николаев Кавдански

7. Елка Кирилова Лукарска - Ангелова

8. Моника Кирилова Стоичкова

КП ПП-ДБ

1. Георги Николаев Стамов

2. Николай Димитров Табаков

3. Павел Йорданов Михайлов

4. Александър Василев Мутавчийски

5. Росен Димитров Борисов

6. Мария Николаева Мицова

7. Маня Славчова Мартинш

8. Димитър Йорданов Моралийски

ПП "Възраждане"

1. Димчо Димитров Димчев

2. Мира – Йоанна Миркова Атанасова

3. Цветомира Стефанова Маринова

4. Виктор Методиев Мантарков

5. Ангелина Георгиева Станоева

6. Мартин Василев Маринков

7. Юлиян Йорданов Атанасов

8. Христо Михайлов Стоичков

"Движение за права и свободи - Ново начало"

1. Николай Георгиев Златарски

2. Георги Томов Рангелов

3. Татяна Грозданова Андонова

4. Калояна Русева Георгиева

5. Мюретин Юмеров Алиев

6. Цветан Александров Хлебарски

7. Христо Иванов Христов

8. Боряна Николова Мирчева

КП "Алианс за права и свободи"

1. Явор Илиев Хайтов

2. Димитър Йорданов Чукарски

3. Михаил Георгиев Попов

4. Паоло Миленов Петков

5. Анна Емилова Бахчеванова

6. Асен Иванов Динчев

7. Александър Петров Иванов

КП "БСП - Обединена левица"

1. Иван Тодоров Ибришимов

2. Милена Райчова Георгиева

3. Симеонка Асенова Велкова - Манова

4. Станислав Христов Павлов

5. Крум Георгиев Маринов

6. Даниел Любенов Кьосев

7. Валери Райчов Янев

8. Людмил Василев Стоянов

ПП "Има такъв народ"

1. Снежанка Райчова Траянска

2. Катя Георгиева Димитрова

3. Милен Атанасов Георгиев

4. Венцислав Георгиев Кодузов

5. Димитър Христов Джоргов

6. Румен Любенов Златковски

7. Снежана Николаева Бозева

8. Христина Николова Мицкова

ПП "Величие"

1. Росица Симеонова Калинова

2. Миле Стойнев Андонов

3. Таня Василева Митрева

4. Петър Данчов Петрушев

ПП "Морал единство чест"

1. Росен Красимиров Иванов

2. Васил Димитров Теодосиев

3. Елица Руменова Панева

4. Росен Христов Андреев

5. Евелина Христова Десподова - Любенова

6. Магдалена Георгиева Димитрова

ПП „Български съюз за директна демокрация"

1. Катя Костова Николова

2. Павел Емилов Иванов

3. Евгени Илиев Митушев

4. Атанас Георгиев Гъцев

ПП "Правото"

Ваня Савова Георгиева

КП „Русофили за България"

1. Румен Николов Георгиев

2. Румяна Георгиева Райнова

3. Стефани Румянова Райнова

4. Иван Драгомиров Михов

5. Дилян Иванов Данев

6. Видко Великов Виденов*

7. Мария Парашкевова Радулова

* РИК отказва да регистрира под номер 6 в кандидатската листа на КП „Русофили за България " Видко Великов Виденов поради това, че ЕГН на лицето не е открито в Националната база данни.

ПП "Атака"

1. Елица Иванова Бишкова

2. Юлия Цветанова Гоцева

3. Моника Георгиева Костадинова

4. Божидар Мариов Иванов

ПП "Булгари"

Борислав Кирилов Кьосев

ПП "Бригада"

Христо Василев Петров

ПП "Партия на зелените"

1. Йонко Йорданов Гергов

2. Георги Йорданов Андонов

3. Петър Сашов Лазаров

4. Васил Христов Павлов

ПП "Пряка демокрация"

1. Йордан Георгиев Лазаров

2. Олга Димитрова Борисова

3. Живко Иванов Неделчев

4. Петър Атанасов Василев

5. Емил Любомиров Трънкаров

ПП "Глас народен"

1. Галя Николаева Кърнева

2. Георги Ангелов Върбанов

ПП „Народна партия истината и само истината"

1. Димитър Стоянов Недялков

2. Емил Каменов Марков

3. Силвия Василева Маркова

ПП „КОЙ – компетентност, отговорност и истина"

1. Николина Драганова Чакърова-Вълкова

2. Божидар Божидаров Яначков

3. Силвия Милчева Тошева

ПП „България на труда и разума"

1. Антон Стойнев Александров

2. Татяна Виденова Иванова

ПП „Български национален съюз „Нова демокрация"

1. Александър Веселинов Новаков

2. Цветанка Илиева Николова

3. Василка Илиева Русинова

4. Станислав Николаев Спиридонов

ПП "Български възход"

1. Росен Раденков Димитров

2. Димитър Иванов Соколов

КП „Моя страна България"

1. Младен Стоянов Ризов

2. Бойчо Кирилов Теофилов

3. Стоян Иванов Стоянов

4. Иван Герасимов Петрински

КП "Синя България"

1. Костадин Крумов Костадинов

2. Асен Георгиев Кирилов

3. Кирил Василев Кирилов

4. Пламен Райчов Караканов

5. Елена Йорданова Василева

6. Иванка Николаева Грошкова

7. Юлиан Теодоров Бараков